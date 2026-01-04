Madhya Pradesh News : जबलपुर के भेड़ाघाट थाना क्षेत्र में एक नृशंस हत्या की वारदात सामने आई है, जहां अज्ञात बदमाशों ने 27 वर्षीय डॉक्टर अभिषेक उर्फ महेंद्र साहू की चाकूओं से गोदकर हत्या कर दी। यह घटना सहजपुर फ्लाईओवर के पास हुई, जब डॉक्टर अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी को ठीक करवाने के लिए वाहन मिस्त्री का इंतजार कर रहे थे।

घटना के बारे में जानकारी

पुलिस के मुताबिक, डॉक्टर महेंद्र साहू पाटन भुवारा गांव के निवासी थे और उज्जैन जाने के लिए घर से निकले थे। रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो गई, और वे सहजपुर फ्लाईओवर के पास उसे ठीक करवाने में व्यस्त थे। इस दौरान, दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच, दो बाइक पर सवार आधा दर्जन अज्ञात बदमाशों ने डॉक्टर को घेर लिया और उन्हें कार से जबरन बाहर निकालकर चाकूओं से हमला किया।

मृतक के शरीर पर गहरे चोट के निशान पाए गए, खासकर गले, पीठ और कान के पास। हालांकि पुलिस के लिए यह हत्या के कारणों का पता लगाना चुनौतीपूर्ण है। प्रारंभिक जांच से यह जानकारी मिली है कि मृतक का शहपुरा स्थित एक शराब दुकान पर कुछ लोगों से विवाद हुआ था, जिससे हत्या का संबंध हो सकता है।

सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की पहचान

वारदात के बाद पुलिस ने मौके से आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू की, जिसमें आरोपियों को कैद किया गया है। फुटेज में देखा गया कि बदमाश बाइक पर सवार होकर मौके पर पहुंचे और डॉक्टर को कार से बाहर खींचकर उनकी हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी घटनास्थल से फरार हो गए, और उनका भागते हुए सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के हाथ लगा है।

पुलिस की कार्रवाई

पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत जांच पड़ताल शुरू कर दी है। विभिन्न पहलुओं से इस हत्या की जांच की जा रही है, ताकि जल्दी ही आरोपियों की पहचान की जा सके और उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जा सके।

