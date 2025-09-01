हाइलाइट्स :-

पटना में पाटलिपुत्र अशोक की भूमि पर ITC Hotels बनाएगा फाइव स्टार होटल.

BSTDC और कुमार इंफ्राट्रेड के साथ PPP मॉडल पर हुआ समझौता.

चार वर्षों में 140 कमरों वाला लग्जरी होटल होगा तैयार, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा.

Bihar Infrastructure Development : बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम, पटना के सिख हेरिटेज भवन, दारोगा राय पथ स्थित सभाकक्ष में आज सोमवार को पर्यटन विभाग के माननीय मंत्री राजू कुमार सिंह की उपस्थिति में होटल पाटलिपुत्र अशोक की भूमि पर फाइव स्टार होटल के निर्माण हेतु चयनित निविदादाता ITC Hotels Ltd. तथा बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम (BSTDC) के मध्य एकरारनामा संपन्न हुआ.

तीन फाइव स्टार होटलों का निर्माण करने की योजना

इस अवसर पर मंत्री ने बताया कि राजधानी पटना में पर्यटकों को उच्च स्तरीय आवासन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार जन-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत कुल तीन फाइव स्टार होटल निर्माण की योजना पर कार्य कर रही है. सबसे पहले होटल पाटलिपुत्र अशोक की भूमि पर प्रतिष्ठित आईटीसी होटल समूह द्वारा आगामी चार वर्षों में फाइव स्टार होटल का निर्माण किया जाएगा. इसके लिए आज ITC Hotels एवं BSTDC के बीच समझौता पत्र पर हस्ताक्षर की प्रक्रिया पूरी की गई, जिसे उन्होंने बिहार के लिए एक ऐतिहासिक क्षण बताया.

पर्यटन सचिव लोकेश कुमार सिंह ने कार्यक्रम के आरंभ में जानकारी दी कि होटल पाटलिपुत्र अशोक की भूमि पर फाइव स्टार होटल निर्माण के लिए चयनित निविदादाता मेसर्स कुमार इंफ्राट्रेड एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, पटना को पूर्व में लेटर ऑफ अवार्ड (LOA) जारी किया गया था. इसके उपरांत एजेंसी ने होटल पाटलिपुत्र अशोक, पटना की 1.5 एकड़ भूमि पर न्यूनतम 140 कमरों वाले टॉप लग्ज़री फाइव स्टार होटल के संचालन हेतु ITC Hotels का चयन किया. इसी संबंध में आज बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के साथ करार संपन्न किया गया.

प्रदेश भर में होटलों के निर्माण जारी

उन्होंने आगे बताया कि गांधी मैदान स्थित बांकीपुर बस स्टैंड परिसर में फाइव स्टार होटल निर्माण हेतु निविदा प्रक्रिया अंतिम चरण में है. वहीं, बीरचंद पटेल पथ स्थित सुल्तान पैलेस की भूमि पर फाइव स्टार होटल निर्माण हेतु, भवन की हेरिटेज प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, सचिव, कला संस्कृति एवं युवा विभाग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है. समिति की रिपोर्ट के उपरांत निविदा प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

इसके अतिरिक्त उन्होंने बताया कि राजगीर में दो और वैशाली में एक फाइव स्टार होटल निर्माण की प्रक्रिया भी प्रगति पर है. साथ ही वाल्मीकि नगर में भवन निर्माण विभाग द्वारा निर्मित गेस्ट हाउस में फाइव स्टार होटल संचालन के लिए उपयुक्त कंपनी को ही निविदा प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा.

आज ही बोधगया में शुरू हुआ है होटल का संचालन

कुमार इंफ्राट्रेड एंटरप्राइजेज के निदेशक मनीष कुमार ने इस मौके पर कहा कि आज ही बोधगया में ITC होटल ने होटल संचालन का कार्य शुरू किया है और उसी दिन पटना में ITC के साथ समझौता किया जा रहा है. वहीं, ITC समूह के एचडी अनिल चड्ढा ने आश्वासन दिया कि तय समयसीमा यानी चार वर्षों के भीतर यह फाइव स्टार होटल पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो जाएगा.

इस महत्वपूर्ण अवसर पर BSTDC के प्रबंध निदेशक श्री नंदकिशोर, पर्यटन निदेशक सह विशेष सचिव श्री उदयन मिश्रा, BSTDC के महाप्रबंधक श्री चंदन चौहान सहित विभागीय अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे.

निर्माण प्रक्रिया की कानूनी और तकनीकी पृष्ठभूमि

होटल पाटलिपुत्र अशोक का हस्तांतरण भारत पर्यटन विकास निगम, नई दिल्ली द्वारा बिहार पर्यटन विभाग / BSTDC को किए जाने के उपरांत, राज्य सरकार ने आधारभूत संरचना विकास सामर्थ्यकारी संशोधन अधिनियम 2023 के प्रावधानों के अनुसार इस भूखंड पर आधुनिक फाइव स्टार होटल निर्माण का निर्णय लिया.

इसके लिए चयनित ट्रांजैक्शन एडवाइजर द्वारा तैयार किए गए RFP एवं Concession Agreement के तहत एजेंसी के चयन हेतु विभिन्न समाचार पत्रों में निविदा आमंत्रित की गई. निर्धारित समय सीमा में कुल पाँच निविदाएं प्राप्त हुईं, जिनमें से चार तकनीकी रूप से सफल पाई गईं.

राज्य मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के बाद जारी हुआ LOA

वित्तीय प्रस्तावों के अनुसार, “Kumar Infratrade Enterprises Pvt. Ltd.” द्वारा ₹7,57,00,000 + GST का Yearly License Premium (YLP) प्रस्तावित किया गया, जो कि सबसे अधिक था. राज्य मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के उपरांत LOA जारी किया गया.

निविदा शर्तों के अनुसार, 1.5 एकड़ भूमि की MVR राशि ₹28.5 करोड़ 11 वर्षों में ब्याज सहित जमा करनी होगी. साथ ही, YLP में प्रत्येक पांच वर्षों में 10% वृद्धि की जाएगी.

औपचारिक एकरारनामा पूरा, बनाए जाएंगे 140 लग्जरी कमरे

LOA में उल्लिखित सभी शर्तों को पूरा करने के उपरांत होटल पाटलिपुत्र अशोक, पटना के स्थल पर PPP मॉडल के अंतर्गत ITC Hotels द्वारा फाइव स्टार होटल संचालन एवं निर्माण हेतु “Kumar Infratrade Enterprises Pvt. Ltd.”, ITC Hotels एवं BSTDC के बीच औपचारिक एकरारनामा किया गया.

प्रस्तावित होटल में न्यूनतम 140 लग्जरी कमरे बनाए जाएंगे, जिससे राजधानी पटना में पर्यटन क्षेत्र को एक नई पहचान मिलेगी और अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी.

