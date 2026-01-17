विदेश

Iran Crisis : ईरान से लौटे भारतीय, बताया खौफनाक मंजर, सरकार का जताया आभार

Karan Panchal17 January 2026 - 12:38 PM
1 minute read
Iran Crisis
Iran Crisis : ईरान से लौटे भारतीय, बताया खौफनाक मंजर, सरकार का जताया आभार

Iran Crisis : ईरान में सरकार के खिलाफ जंग जारी है। प्रदर्शनकारी सड़कों पर अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी बीच भारतीय छात्रों को भारत सरकार ने सुरक्षित अपने घर ले आई है। शुक्रवार देर रात ‘महान एयर’ की उड़ान (W5-071) से भारतीयों का पहला जत्था दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा।

भारत सरकार ने दी थी सलाह

परिजनों ने भावुक होकर अपने लाड़लों का स्वागत किया। ईरान में आर्थिक संकट और मुद्रा के रिकॉर्ड स्तर तक गिरने के बाद शुरू हुए प्रदर्शनों ने अब हिंसक रूप ले लिया है, जिसे देखते हुए भारत सरकार ने अपने नागरिकों को जल्द से जल्द देश छोड़ने की सलाह दी थी।

इंटरनेट पूरी तरह बंद

ईरान से लौटे एक भारतीय ने बताया कि प्रदर्शनकारी गुजरने वाली गाड़ियों को रोक लेते हैं जिससे काफी परेशानी होती है। पिछले दो हफ्तों से वहां हालात ज्यादा खराब हैं। ईरान सरकार ने इंटरनेट पूरी तरह से बंद कर दिया है। ऐसे में लोग एक-दूसरे से संपर्क नहीं कर पाते। ईरान से आए छात्रों ने सरकार का दिल से आभार व्यक्त किया है।

यात्रियों के मुताबिक दो हफ्तों से ईरान में इंटरनेट ब्लैकआउट है। जिससे भारतीय दूतावास से संपर्क करना भी टफ हो जा रहा था। जम्मू-कश्मीर छात्र ने बताया कि प्रदर्शन हिंसक थे बाहर निकलना जान जोखिम में डालने जैसा था। कठिन परिस्थितियों के बावजूद, भारतीय दूतावास ने जैसे ही संपर्क स्थापित हुआ, नागरिकों को सूचनाएं और निकासी के विकल्प उपलब्ध कराए गए।

ये भी पढ़ें- Punjab News : परमिंदर सिंह जट्टपुरी पंजाब विधानसभा प्रेस गैलरी कमेटी के चुने गए प्रधान

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal17 January 2026 - 12:38 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of Canada Travel Advisory : कनाडा ने 20 देशों की यात्रा पर कसा शिकंजा, जानिए क्या हैं वजहें

Canada Travel Advisory : कनाडा ने 20 देशों की यात्रा पर कसा शिकंजा, जानिए क्या हैं वजहें

16 January 2026 - 4:33 PM
Photo of Earthquake : भूकंप के झटकों से हिली धरती, 6.2 की रही तीव्रता

Earthquake : भूकंप के झटकों से हिली धरती, 6.2 की रही तीव्रता

16 January 2026 - 3:55 PM
Photo of Iran-India Flights : ईरान से भारत की पहली उड़ान, घर वापस आएंगे भारतीय, विदेश मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी

Iran-India Flights : ईरान से भारत की पहली उड़ान, घर वापस आएंगे भारतीय, विदेश मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी

16 January 2026 - 1:10 PM
Photo of बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते हमले : घर जलाए गए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठी आवाज

बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते हमले : घर जलाए गए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठी आवाज

16 January 2026 - 10:59 AM
Photo of ईरान में फंसे 2000 कश्मीरी छात्रों की सुरक्षित निकासी की मांग, सरकार से त्वरित हस्तक्षेप की अपील

ईरान में फंसे 2000 कश्मीरी छात्रों की सुरक्षित निकासी की मांग, सरकार से त्वरित हस्तक्षेप की अपील

15 January 2026 - 5:42 PM
Photo of अमेरिका की धमकी के बाद बैकफुट पर ईरान, वापस लिया फांसी का फरमान, डिटेल में पढ़ें

अमेरिका की धमकी के बाद बैकफुट पर ईरान, वापस लिया फांसी का फरमान, डिटेल में पढ़ें

15 January 2026 - 1:50 PM
Photo of Iran Protests : ईरान में जारी हिंसक प्रदर्शन, इंडियन एंबेसी ने जारी किया अलर्ट, तुरंत निकलने की सलाह

Iran Protests : ईरान में जारी हिंसक प्रदर्शन, इंडियन एंबेसी ने जारी किया अलर्ट, तुरंत निकलने की सलाह

14 January 2026 - 6:09 PM
Photo of लॉरेंस गैंग भारत सरकार के लिए कर रहा काम, कनाडा पुलिस की सीक्रेट रिपोर्ट

लॉरेंस गैंग भारत सरकार के लिए कर रहा काम, कनाडा पुलिस की सीक्रेट रिपोर्ट

14 January 2026 - 4:55 PM
Photo of गंगासागर में पुण्य स्नान के लिए 47 बांग्लादेशी हिंदुओं ने की घुसपैठ, ऐसे खुला राज

गंगासागर में पुण्य स्नान के लिए 47 बांग्लादेशी हिंदुओं ने की घुसपैठ, ऐसे खुला राज

14 January 2026 - 4:25 PM
Photo of Thailand Train Accident : थाईलैंड में दर्दनाक ट्रेन हादसा, 22 की मौत, 79 लोग घायल

Thailand Train Accident : थाईलैंड में दर्दनाक ट्रेन हादसा, 22 की मौत, 79 लोग घायल

14 January 2026 - 12:29 PM
Back to top button