Iran Crisis : ईरान में सरकार के खिलाफ जंग जारी है। प्रदर्शनकारी सड़कों पर अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी बीच भारतीय छात्रों को भारत सरकार ने सुरक्षित अपने घर ले आई है। शुक्रवार देर रात ‘महान एयर’ की उड़ान (W5-071) से भारतीयों का पहला जत्था दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा।

भारत सरकार ने दी थी सलाह

परिजनों ने भावुक होकर अपने लाड़लों का स्वागत किया। ईरान में आर्थिक संकट और मुद्रा के रिकॉर्ड स्तर तक गिरने के बाद शुरू हुए प्रदर्शनों ने अब हिंसक रूप ले लिया है, जिसे देखते हुए भारत सरकार ने अपने नागरिकों को जल्द से जल्द देश छोड़ने की सलाह दी थी।

इंटरनेट पूरी तरह बंद

ईरान से लौटे एक भारतीय ने बताया कि प्रदर्शनकारी गुजरने वाली गाड़ियों को रोक लेते हैं जिससे काफी परेशानी होती है। पिछले दो हफ्तों से वहां हालात ज्यादा खराब हैं। ईरान सरकार ने इंटरनेट पूरी तरह से बंद कर दिया है। ऐसे में लोग एक-दूसरे से संपर्क नहीं कर पाते। ईरान से आए छात्रों ने सरकार का दिल से आभार व्यक्त किया है।

यात्रियों के मुताबिक दो हफ्तों से ईरान में इंटरनेट ब्लैकआउट है। जिससे भारतीय दूतावास से संपर्क करना भी टफ हो जा रहा था। जम्मू-कश्मीर छात्र ने बताया कि प्रदर्शन हिंसक थे बाहर निकलना जान जोखिम में डालने जैसा था। कठिन परिस्थितियों के बावजूद, भारतीय दूतावास ने जैसे ही संपर्क स्थापित हुआ, नागरिकों को सूचनाएं और निकासी के विकल्प उपलब्ध कराए गए।

