Other Statesराज्य

इंडिगो की लापरवाही : बहरीन यात्री का बैग बेंगलुरु में फंसा, अब कर दी ये मांग

Ajay Yadav6 December 2025 - 3:54 PM
1 minute read
Maharashtra News :

फटाफट पढ़ें:

  • गौरव पाटिल शादी की सालगिरह केरल गए
  • वे बहरीन में नौकरी वाले आईटी प्रोफेशनल हैं
  • इंडिगो की खराब मैनेजमेंट से उनका बैग रुक गया
  • बैग में पासपोर्ट और जरूरी दस्तावेज रखे थे
  • गौरव ने एयरलाइंस से तुरंत बैग भेजने को कहा

Maharashtra News : महाराष्ट्र के ठाणे निवासी गौरव पाटिल अपनी शादी की सालगिरह मनाने के लिए केरल गए थे. गौरव आईटी प्रोफेशनल हैं और बहरीन में नौकरी करते हैं. शनिवार (6 दिसंबर) उनकी छुट्टी का आखिरी दिन था और उन्हें रविवार (7 दिसंबर) से ड्यूटी पर लौटना था. लेकिन इंडिगो एयरलाइंस की खराब मैनेजमेंट के कारण उनका बैग बेंगलुरु में रह गया. जिसमें उनका पासपोर्ट और अन्य सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे हुए थे.

एयरलाइंस से तुरंत बैग भेजने को कहा

गौरव पाटिल ने कहा कि बिना पासपोर्ट के वे अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट में यात्रा कैसे कर सकते हैं. अगर उनका बैग आज भी नहीं पहुंचा, तो उनकी सैलरी से कटौती शुरू हो जाएगी. गौरव ने इंडिगो एयरलाइंस से मांग की है कि उन्हें तुरंत बैग भेजा जाए, नहीं तो उन्हें रोज की सैलरी के नुकसान की भरपाई करनी होगी.

ये भी पढ़ें- भूकंप के झटकों से हिली धरती, 6.0 की रही तीव्रता, दहशत में लोग

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav6 December 2025 - 3:54 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of सुलेमान ने हुमायूं कबीर के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई, सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग

सुलेमान ने हुमायूं कबीर के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई, सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग

6 December 2025 - 2:35 PM
Photo of हुमायूं कबीर रखेंगे रेंजी नगर में नई बाबरी मस्जिद की नींव, HC ने रोकने से किया इंकार

हुमायूं कबीर रखेंगे रेंजी नगर में नई बाबरी मस्जिद की नींव, HC ने रोकने से किया इंकार

6 December 2025 - 9:45 AM
Photo of बाबरी मस्जिद जैसी मस्जिद बनाने का दावा करने वाले टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर निलंबित

बाबरी मस्जिद जैसी मस्जिद बनाने का दावा करने वाले टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर निलंबित

4 December 2025 - 12:36 PM
Photo of जनेश्वर मिश्र पार्क बहुउद्देशीय स्थल : पहले से 3 गुना बढ़ जाएगी सरकारी आमदनी, लोगों को मिलेगा रोजगार

जनेश्वर मिश्र पार्क बहुउद्देशीय स्थल : पहले से 3 गुना बढ़ जाएगी सरकारी आमदनी, लोगों को मिलेगा रोजगार

4 December 2025 - 7:52 AM
Photo of पंजाब : CM मान व मंत्री अरोड़ का जापान दौरा सफल, राज्य में निवेश के लिए जापानी कंपनियां तैयार

पंजाब : CM मान व मंत्री अरोड़ का जापान दौरा सफल, राज्य में निवेश के लिए जापानी कंपनियां तैयार

3 December 2025 - 12:45 PM
Photo of पंजाब : 71 साल बाद भाखड़ा डैम से निकाली जाएगी गाद, केंद्र सरकार ने योजना पर जताई सहमति

पंजाब : 71 साल बाद भाखड़ा डैम से निकाली जाएगी गाद, केंद्र सरकार ने योजना पर जताई सहमति

3 December 2025 - 10:10 AM
Photo of हरियाणा में सुशासन दिवस पर उत्कृष्ट कर्मचारियों और विभागों को मिलेगा सम्मान

हरियाणा में सुशासन दिवस पर उत्कृष्ट कर्मचारियों और विभागों को मिलेगा सम्मान

2 December 2025 - 8:10 PM
Photo of CM योगी की सुरक्षा में सेंध, सुरक्षा घेरा तोड़ मंच तक पहुंचा युवक

CM योगी की सुरक्षा में सेंध, सुरक्षा घेरा तोड़ मंच तक पहुंचा युवक

2 December 2025 - 7:36 PM
Photo of जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों से पहले हथियार लेकर चलने पर पाबंदी

जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों से पहले हथियार लेकर चलने पर पाबंदी

2 December 2025 - 6:02 PM
Photo of अब मुंगेर को जल्द ही मिलेगी ‘पिंक बस’ सेवा, महिलाओं के लिए होंगी खास सुविधाएं

अब मुंगेर को जल्द ही मिलेगी ‘पिंक बस’ सेवा, महिलाओं के लिए होंगी खास सुविधाएं

2 December 2025 - 4:47 PM
Back to top button