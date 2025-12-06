फटाफट पढ़ें:

Maharashtra News : महाराष्ट्र के ठाणे निवासी गौरव पाटिल अपनी शादी की सालगिरह मनाने के लिए केरल गए थे. गौरव आईटी प्रोफेशनल हैं और बहरीन में नौकरी करते हैं. शनिवार (6 दिसंबर) उनकी छुट्टी का आखिरी दिन था और उन्हें रविवार (7 दिसंबर) से ड्यूटी पर लौटना था. लेकिन इंडिगो एयरलाइंस की खराब मैनेजमेंट के कारण उनका बैग बेंगलुरु में रह गया. जिसमें उनका पासपोर्ट और अन्य सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे हुए थे.

गौरव पाटिल ने कहा कि बिना पासपोर्ट के वे अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट में यात्रा कैसे कर सकते हैं. अगर उनका बैग आज भी नहीं पहुंचा, तो उनकी सैलरी से कटौती शुरू हो जाएगी. गौरव ने इंडिगो एयरलाइंस से मांग की है कि उन्हें तुरंत बैग भेजा जाए, नहीं तो उन्हें रोज की सैलरी के नुकसान की भरपाई करनी होगी.

