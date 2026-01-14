Punjabमौसम

पंजाब में बढ़ती ठंड और घनी धुंध से जनजीवन और परिवहन सेवाएं प्रभावित

Ajay Yadav14 January 2026 - 10:20 AM
1 minute read
Weather Alert :
फटाफट पढ़ें:

  • पंजाब में बढ़ती ठंड और धुंध का असर
  • कई जिलों में ऑरेंज और यैलो अलर्ट
  • हाईवे पर कम विजिबिलिटी की संभावना
  • बस सेवाओं में देरी, यात्रियों को परेशानी
  • धुंध में सावधानी बरतने की सलाह

Weather Alert : पंजाब में ठंड बढ़ती जा रही है जो आम जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर रही है. मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के कई जिलों में बुधवार को ऑरेंज और बृहस्पतिवार को यैलो अलर्ट जारी किया है, वहीं घनी धुंध पड़ने के साथ शीत लहर की चेतावनी जारी की गई है.

मौसम विभाग के अनुसार मध्यम से घना कोहरा छाया रह सकता है. इस तरह से हाईवे पर कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम रहने की संभावना है. वहीं, जनवरी के मध्य में धुंध का असर तेज हो गया है. मौसम वैज्ञानिकों की मानें तो ठंड का असर अभी बढ़ेगा और धुंध अपना रंग दिखाएगी. धुंध के चलते शीत लहर चलेगी और ठंड जोर पकड़ेगी. वहीं जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी हो रही है, जिसका असर पंजाब के मौसम पर पड़ रहा है. इसी क्रम में आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट होना तय है.

धुंध के कारण परिवहन प्रभावित

वही, धुंध के चलते परिवहन सेवाएं प्रभावित हो रही है, पंजाब सहित दूसरे पड़ोसी राज्यों से आने वाली बसों में देरी देखने को मिल रही है जिसके चलते यात्रियों को बस अड्डे पर इंतजार करते हुए देखा जा सकता है. सुबह के समय बस अड्डे में धुंध का जोर देखने को मिला जिसके चलते बसों के परिचालन पर प्रभाव पड़ा. वहीं, अपने वाहनों से दूसरे शहरों में कामकाज पर जाने वाले लोगों को भी धुंध की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. विशेषज्ञों के मुताबिक धुंध में सावधानी अपनानी चाहिए.

 भी पढ़ें – ट्रंप की पोस्ट से बवाल : वेनेजुएला की सत्ता और तेल पर अमेरिका का दावा

