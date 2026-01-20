UP News : उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के आसपुर-देवसरा थाना क्षेत्र के रमगढ़ा गांव से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. गांव निवासी आशीष तिवारी ने शनिवार को अपनी पत्नी पिंकी को उसके प्रेमी अमित शर्मा के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और प्रेमी को थाने ले गई. इसके बाद पूरे दिन पंचायत चली.

आशीष ने पत्नी की दूसरी शादी करवाई

वही, पिंकी अपने प्रेमी के साथ रहने की जिद पर अड़ी रही और पति के साथ जाने से मना कर दिया. बता दें कि शादी 2016 में हुई थी और दंपत्ति के दो बच्चे- अभिनव (7) और अनुराग (4) अपनी मां के साथ जाने को तैयार नहीं हुए.

आखिरकार, सामाजिक सहमति के बाद आशीष तिवारी ने अपनी पत्नी पिंकी की शादी उसके प्रेमी अमित शर्मा से अमरगढ़ स्थित प्राचीन शिव मंदिर में करवा दी. इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में चर्चा का माहौल बना हुआ है.

ये भी पढ़ें – सिर्फ ‘‘आप’’ गुजरात में भाजपा को हरा सकती है, कांग्रेस तो भाजपा सरकार से सरकारी ठेके लेती है- केजरीवाल

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप