Madhya Pradesh

मध्य प्रदेश मंत्री-परिषद की बैठक में 1,070 करोड़ की नगरीय परियोजनाओं और परिवहन उप निरीक्षक नियुक्तियों से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय

Ajay Yadav2 December 2025 - 12:55 PM
1 minute read
Madhya Pradesh :
मध्य प्रदेश मंत्री-परिषद की बैठक में 1,070 करोड़ की नगरीय परियोजनाओं और परिवहन उप निरीक्षक नियुक्तियों से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय

Madhya Pradesh : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्री-परिषद की बैठक में निर्णय लिया गया कि “मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना निर्माण योजना” वर्ष 2026-27 तक निरंतर जारी रहेगी. योजना के कार्यों को सुचारू रूप से लागू करने के लिए अतिरिक्त 500 करोड़ रुपये की स्वीकृति भी दी गई.

मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरनात्मक निर्माण योजना के तहत प्रदेश में 1,070 करोड़ रुपये की 1062 परियोजनाएं स्वीकृत हैं. इनमें 325 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं और 407 परियोजनाएं प्रगतिशील हैं. शेष 330 परियोजनाएं डी पी आर स्वीकृति/निविदा प्रक्रिया में हैं.

ग्रामीण संपर्कता योजना: शेष कार्यों की मंजूरी

नगरीय क्षेत्र में पेयजल की व्यवस्था, साफ-सफाई, स्ट्रीट लाइट, अधोसंरचनात्मक विकास कार्य जैसे मार्ग निर्माण, नाली निर्माण, श्मशान घाट, सामुदायिक भवन निर्माण, रैन बसेरा निर्माण, खेल मैदान विकास आदि कार्य योजना में किए जाते हैं. मध्य प्रदेश में ग्रामीण संपर्कता बाह्य वित पोषित योजना के अंतर्गत शेष अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने की मंजूरी दी गई है.

अतिरिक्त 9.45 करोड़ रुपये खर्च की अनुमति

मंत्री-परिषद ने मध्यप्रदेश ग्रामीण संपर्कता बाह्य वित पोषित योजना के अंतर्गत शेष अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने की मंजूरी दी है. इसके लिए राज्य योजना के तहत पहले से स्वीकृत 12 करोड़ 32 लाख रुपये के अतिरिक्त 9 करोड़ 45 लाख रुपये व्यय करने की अनुमति प्रदान की गई.

परिवहन उप निरीक्षक अहर्ता स्वीकृत

मंत्री-परिषद ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा-2022 में परिवहन उप निरीक्षक के पद के लिए चयनित 29 उम्मीदवारों में से 25 उम्मीदवारों को नियुक्ति देने का निर्णय लिया है. नियुक्ति के लिए विभागीय भर्ती नियमों के अनुसार, उम्मीदवारों को एक वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा और ड्राइविंग लाइसेंस के अहर्ता संबंधी दस्तावेज 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में उपलब्ध कराने होंगे.

निर्णय के अनुसार, जो उम्मीदवार परिवीक्षा अवधि में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करेंगे, उनकी सेवा तुरंत समाप्त कर दी जाएगी और परिवीक्षा अवधि में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी. चयनित उम्मीदवारों को नियमानुसार प्रशिक्षण और नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के बाद स्थायी पद पर नियुक्त किया जाएगा.

ये भी पढ़ें- दिल्ली में 25 नवंबर को पब्लिक हॉलिडे, CM रेखा गुप्ता ने किया ऐलान

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav2 December 2025 - 12:55 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of मौलाना मदनी बोले : जिहाद पवित्र है, सुप्रीम कोर्ट का अधिकार सिर्फ संविधान की रक्षा तक

मौलाना मदनी बोले : जिहाद पवित्र है, सुप्रीम कोर्ट का अधिकार सिर्फ संविधान की रक्षा तक

29 November 2025 - 3:49 PM
Photo of MP Rape Case का दोषी गिरफ्तार, भागने की कोशिश में शॉर्ट एनकाउंटर, अस्पताल में भर्ती

MP Rape Case का दोषी गिरफ्तार, भागने की कोशिश में शॉर्ट एनकाउंटर, अस्पताल में भर्ती

28 November 2025 - 11:54 AM
Photo of Madhya Pradesh Rape Case : रायसेन में 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म, गुस्साए लोगों का हंगामा

Madhya Pradesh Rape Case : रायसेन में 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म, गुस्साए लोगों का हंगामा

26 November 2025 - 6:41 PM
Photo of सीएम मोहन यादव ने अलीराजपुर में “जनजातीय गौरव दिवस” समारोह में भाग लिया

सीएम मोहन यादव ने अलीराजपुर में “जनजातीय गौरव दिवस” समारोह में भाग लिया

15 November 2025 - 2:30 PM
Photo of CM मोहन यादव का भरोसा : दिल्ली ब्लास्ट के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, MP में हाई अलर्ट

CM मोहन यादव का भरोसा : दिल्ली ब्लास्ट के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, MP में हाई अलर्ट

12 November 2025 - 1:50 PM
Photo of मध्यप्रदेश कैबिनेट बैठक में खुशियों की बरसात – किसानों को राहत, बहनों को तोहफा और विकास को नई रफ्तार

मध्यप्रदेश कैबिनेट बैठक में खुशियों की बरसात – किसानों को राहत, बहनों को तोहफा और विकास को नई रफ्तार

10 November 2025 - 1:33 PM
Photo of भोपाल में 6 नवंबर से बिना हेलमेट दोपहिया चलाना पड़ेगा महंगा, सख्त होगी चेकिंग

भोपाल में 6 नवंबर से बिना हेलमेट दोपहिया चलाना पड़ेगा महंगा, सख्त होगी चेकिंग

2 November 2025 - 2:09 PM
Photo of मध्य प्रदेश के 70वें वर्ष में विकास की नई उड़ान : सीएम मोहन यादव ने विजन-2047, निवेश और नवाचार का रखा रोडमैप

मध्य प्रदेश के 70वें वर्ष में विकास की नई उड़ान : सीएम मोहन यादव ने विजन-2047, निवेश और नवाचार का रखा रोडमैप

1 November 2025 - 3:22 PM
Photo of ड्रोन टेक्नोलॉजी से नई उड़ान भर रहा मध्य प्रदेश, सीएम मोहन यादव ने किया ड्रोन एक्सपो 2025 का शुभारंभ

ड्रोन टेक्नोलॉजी से नई उड़ान भर रहा मध्य प्रदेश, सीएम मोहन यादव ने किया ड्रोन एक्सपो 2025 का शुभारंभ

31 October 2025 - 9:02 AM
Photo of मध्य प्रदेश में शिक्षा को नई उड़ान, सीएम मोहन यादव बोले– हर बच्चे को मिले बेहतर शिक्षा और समान अवसर

मध्य प्रदेश में शिक्षा को नई उड़ान, सीएम मोहन यादव बोले– हर बच्चे को मिले बेहतर शिक्षा और समान अवसर

31 October 2025 - 8:32 AM
Back to top button