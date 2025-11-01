फटाफट पढ़ें

मोंथा’ तूफान से यूपी में बदला मौसम

पूर्वी यूपी में हल्की बारिश के आसार

बाकी जिलों में रहेगा शुष्क मौसम

दिन का तापमान बढ़ेगा, रात ठंडी रहेगी

6 नवंबर तक सामान्य रहेगा मौसम

UP Weather Update : प्रदेश में चक्रवाती तूफान ‘मोंथा’ का असर नजर आने लगा है. कई जिलों में बारिश और तेज हवाओं के चलते मौसम का मिजाज अचानक बदल गया है. तापमान में गिरावट के साथ ठंडक बढ़ गई हैं. मौसम विभाग के अनुसार, शनिवार 1 नवंबर को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा जबकि पूर्वी यूपी के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है.

मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज मौसम शुष्क रहेगा जबकि पूर्वी संभाग में कहीं-कहीं गरज चमक के साथ बारिश होने की सभांवना है. हालांकि कहीं भी कोई चेतावनी नहीं दी गई है. प्रदेश के सभी 75 जिले आज ग्रीन जोन में ही रहेंगे और दिन के समय में आसमान साफ रहेगा, धूप निकलेगी.

आज उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, संत रविदास नगर, मिर्जापुर, वाराणसी, जौनपुर, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, आजमगढ़ और मऊ व आसपास के इलाकों में एक या दो जगहों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश की बौछारें पड़ सकती हैं. बाकी जगहों पर मौसम शुष्क रहेगा और धूप निकलेगी.

दो और तीन नवंबर को पूरे उत्तर प्रदेश में दोनों संभागों में मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है. 4 नवंबर को पश्चिमी यूपी में मौसम में मामूली सा बदलाव देखने को मिलेगा. इस दौरान संभाग में कहीं-कहीं बारिश होने के अनुमान जताया गया है. जबकि पूर्वांचल में मौसम शुष्क ही रहेगा. 6 नवंबर तक प्रदेश के दोनों संभागों में मौसम के शुष्क रहने की संभावना है.

रात में गिरावट का सिलसिला जारी रहेगा

हाल ही में हुई बारिश के कारण तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की गई थी, लेकिन अब एक बार फिर गर्मी बढ़ने के आसार हैं. मौसम विभाग के अनुसार, अगले 48 घंटों में अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है. इसके बाद तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, जबकि अगले पांच दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 3-5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखी जा सकती है.

पिछले 24 घंटों में उत्तर प्रदेश के बाराबंकी, इटावा, अलीगढ़, कानपुर और बुलंदशहर में सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया. जो 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा. वहीं मुजफ्फरनगर, हमीरपुर, बांदा, आगरा और शाहजहांपुर में दिन में सर्वाधिक अधिकतम तापमान रहा.

