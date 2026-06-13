Controversy Statement : स्टैंडअप कॉमेडियन प्रणित मोरे एक बार फिर अपने एक विवादित शो को लेकर सुर्खियों में हैं. 370 रुपये बिरयानी वाले मामले के बाद सोशल मीडिया पर लगातार हो रही आलोचनाओं के बीच उन्होंने एक बार फिर सार्वजनिक रूप से माफी जारी की है. इस बार उन्होंने वीडियो संदेश के जरिए स्वीकार किया कि उस समय उनसे गलती हुई और स्थिति को जिस तरह संभाला जाना चाहिए था, वह वैसा नहीं कर सके.

कुछ समय पहले उनके एक शो का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें दर्शकों के साथ हुई बातचीत को लेकर कई लोगों ने आपत्ति जताई थी. मामला बढ़ने के बाद यह विवाद चर्चा में आ गया और सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ नाराजगी भी देखने को मिली. इसके बाद यह मामला आगे बढ़ते हुए जांच एजेंसियों तक भी पहुंच गया था.

लंबे समय से बात रखना चाहते थे

ताजा वीडियो में प्रणित मोरे ने कहा कि वह लंबे समय से इस मुद्दे पर अपनी बात रखना चाह रहे थे, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों की वजह से ऐसा संभव नहीं हो पाया, उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि शो के दौरान कुछ ऐसी बातें हुईं, जिन्हें उसी समय रोका जा सकता था, लेकिन उस समय वह सही निर्णय नहीं ले पाए.

उन्होंने आगे कहा कि लोगों की नाराजगी को वह समझते हैं और उसे स्वीकार भी करते हैं. उनके अनुसार, किसी भी सार्वजनिक मंच पर जिम्मेदारी के साथ पेश आना बेहद जरूरी होता है. अगर उनकी किसी बात से किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो वह उसके लिए क्षमा चाहते हैं.

सीख लेकर आगे बढ़ने की बात

कॉमेडियन ने इसे अपने लिए एक सीख बताते हुए कहा कि वह आगे अपने कंटेंट और प्रस्तुति को लेकर अधिक सतर्क रहेंगे. साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जो भी कानूनी प्रक्रिया चल रही है, उसमें वह पूरा सहयोग कर रहे हैं, उन्होंने लोगों से एक और अवसर देने की अपील करते हुए भरोसा जताया कि वह अपने काम के जरिए खुद को बेहतर साबित करने की कोशिश करेंगे.

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