Punjab News : नशे के खिलाफ जारी अभियान के तहत एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और सीमा सुरक्षा बल ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से भेजी गई नशीले प्रदार्थों की खेप बरामद की है. यह कार्रवाई अमृतसर जिले के थाना लोपोके क्षेत्र के अंतर्गत गांव दल्लेके के पास की गई.

मिली जानकारी के अनुसार सुरक्षा एजेंसियों को सीमा से सटे क्षेत्रों में ड्रोन की संदिग्ध गतिविधि को लेकर पुख्ता इनपुट मिले थे. सूचना के आधार पर एएनटीएफ और बीएसएफ की टीमों ने तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू किया. सर्च ऑपरेशन के दौरान खेतों के पास से करीब 12 किलो 50 ग्राम हेरोइन बरामद की गई. शुरूवाती जांच में माना जा रहा है कि तस्कर सीमा पार से ड्रोन के जरिए पंजाब में नशीले पदार्थों की खेप भेजने की कोशिश कर रहे थे.

तस्करी नेटवर्क की जांच

इस मामले में संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है तथा जांच प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. जांच एजेंसियां तकनीकी साक्ष्यों और मानव खुफिया तंत्र की सहायता से तस्करी से जुड़े पूरे नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने में लगी हुई है. यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि नशीला पदार्थ किसने मंगवाया, कहां पहुंचाया जाना था और इसमें कौन-कौन शामिल हैं.

वहीं, पंजाब पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने साफ किया है कि नशा तस्करों के लिए राज्य में कोई जगह नहीं है और ऐसे अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई लगातरा जारी रहेगी.

