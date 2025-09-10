हाइलाइट्स :-

मंत्री रविन्द्र ने अस्पताल कर्मचारियों से संवाद किया.

पूर्ववर्ती सरकारों की उपेक्षा खत्म करने का आश्वासन दिया.

कर्मचारी संघों ने पहल को सकारात्मक बताया.

Delhi hospital staff meeting : भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में बुधवार को दिल्ली के समाज कल्याण, एससी/एसटी कल्याण, सहकारिता एवं चुनाव मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने भारतीय जनता पार्टी एससी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य एवं राष्ट्रीय संगठक वी. सतीश की उपस्थिति में दिल्ली सरकार के अस्पतालों के कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया.

कर्मचारियों ने खुलकर रखी मांग, मंत्री ने किया आश्वस्त

बैठक में कर्मचारियों ने अपनी समस्याओं और लंबित मुद्दों को विस्तार से रखा. मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने उनकी बातों को गंभीरता से सुनते हुए आश्वासन दिया कि कर्मचारियों की उचित मांगों और न्यायोचित अपेक्षाओं को पूरा करने की दिशा में सरकार हरसंभव कदम उठाएगी.

अस्पतालों के कर्मचारी संघों ने अपनी समस्याओं व मांगों को विस्तार से रखते हुए, सेवा शर्तों, कार्यस्थल की परिस्थितियों और लंबित मुद्दों पर मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह के सामने आपना पक्ष रखा. कर्मचारियों ने कार्य की गरिमा व सम्मान सुनिश्चित करना, पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा अनदेखे मुद्दों का समाधान और कार्यस्थल पर सुविधाओं एवं सुरक्षा में सुधार जैसे मुद्दों पर चर्चा की.

कर्मचारियों को न्याय दिलाना सरकार की प्राथमिकता

मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों की उपेक्षा और अनदेखी का अंत कर, कर्मचारियों को न्याय दिलाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. दिल्ली सरकार कर्मचारियों के हितों की रक्षा और उनके कार्यस्थल की परिस्थितियों में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है.

अस्पताल कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों ने इस संवाद को सकारात्मक बताया और सरकार की पहल का स्वागत किया. उन्होंने विश्वास जताया कि कर्मचारियों के मुद्दों का समाधान शीघ्र होगा.

