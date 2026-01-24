Moradabad News : उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक हिंदू छात्रा को जबरन बुर्का पहनाने का मामला सामने आया है। इसके साथ ही छात्रा के सहेलियों पर मतांतरण करने का दबाव बनाने का आरोप भी लगा है। यह आरोप किसी और ने नहीं बल्कि छात्रा के भाई द्वारा लगाया गया है। वहीं मामले में पुलिस ने पांच नाबालिग छात्राओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

वीडियो आने के बाद खुला मामला

यह मामला बिलारी क्षेत्र की है। यह घटना सामने तब आई जब छात्रा को बुर्खा पहनाने का वीडियो सामने आया। वीडियो में दिख रहा है कि छात्रा को पहले बुर्खा पहनाया गया और फिर अपने धर्म से जुड़ी बातें समझाकर छात्रा को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। यह मामला सामने आने के बाद हिंदू संगठनों ने विरोध जताया और पुलिस से कार्रवाई की मांग की।

मुरादाबाद में "दि केरला स्टोरी" रिपीट होते बची..

मुरादाबाद में "दि केरला स्टोरी" रिपीट होते बची..

सुनियोजित तरीके से मतांतरण का दबाव

वहीं छात्रा के भाई ने आरोप लगाया कि ये छात्राएं सुनियोजित तरीके से उसकी बहन पर मतांतरण का दबाव बना रही थीं और कई बार उसे बुर्का भी पहनवाया गया। बिलारी के मोहल्ला अब्दुल्ला दक्षिणी निवासी देवेश ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी बहन बिलारी के एक इंटर कॉलेज में इंटरमीडिएट की छात्रा है और शाहूकुंज कॉलोनी स्थित कोचिंग सेंटर में पढ़ने जाती है।

कोचिंग के बाद करती थी ब्रेनवॉश

छात्रा के भाई देवेश की शिकायत के अनुसार, उसी कक्षा में पढ़ने वाली पांच छात्राएं भी कोचिंग आती-जाती हैं। कोचिंग के बाद ये छात्राएं सुनियोजित तरीके से उसकी बहन को हिंदू धर्म के प्रति भड़का रही थी और उसका ब्रेनवॉश करती थी। इसकी जानकारी वीडियो वायरल होने के बाद हुई। वहीं शिकायत पर पुलिस ने नाबालिग पांच छात्राओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।

जांच जारी

इस पूरे मामले में देहात एसपी कुंवर आकाश सिंह का कहना है कि शिकायत के आधार पर पांच नाबालिग छात्राओं के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है और घटना में शामिल छात्राओं को दोषी पाने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

