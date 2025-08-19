फटाफट पढ़ें

Mumbai Rain News : अब मौसम विभाग के नए अलर्ट ने चिंता बढ़ा दी है. पुणे जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है. अगले तीन घंटों में मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और पुणे के घाट क्षेत्रों में भारी बारिश होने की संभावना है.

मुंबई भले ही समंदर के किनारे बसा हो, लेकिन इस समय मुंबई ही एक समंदर जैसा नजर आ रहा है. लगातार दो दिनों की बारिश ने शहर की सड़कों को जलमग्र कर दिया है. पॉश इलाकों से लेकर झुग्गी बस्तियों तक हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है. हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि लोग घरों में कैद हो गए हैं. दफ्तरों में आम दिनों जैसी भीड़ नहीं दिख रही और स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है. प्रशासन ने लोगों को सावधान रहने की अपील की है.

अब मौसम विभाग के नए अलर्ट ने चिंता पैदा कर दी है. मौसम विभाग ने पुणे जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, अगले तीन घंटों में मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और पुणे के घाट क्षेत्रों में भारी बारिश होने की संभावना है. साथ ही 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ़्तार से हवाएं चल सकती हैं, जो 60 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं.

बीएमसी के बावजूद नहीं सुधरते हालात

बारिश से जूझ रही मुंबई पर एक बार फिर भारी बारिश की मार पड़ने वाली है. ये हालात सिर्फ इस साल के नहीं, बल्कि हर साल मुंबई की यही कहानी होती है. बारिश आते ही सड़कें डूब जाती हैं और जनजीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है. हैरानी की बात यह है कि जिसकी जिम्मेदारी शहर को संभालने की है- यानी बीएमसी वह देश का सबसे अमीर नगर निगम माना जाता है, इसके बावजूद हालात नहीं सुधरते.

सड़कें रेलवे लाइनें और बड़ी गाड़ियां डूबीं

मुंबई को जैसे पानी में डूबने की आदत सी हो गई है. एक कोने से दूसरे कोने तक, एक छोर से दूसरे छोर तक, मुंबई इस समय जलमग्न है. सडकें डूबी हैं, हाउसिंग सोसाइटी में पानी है. रेलवे लाइन पर पानी का कब्जा है. महंगी और बडी गाडियां डूबी हैं.

मुंबई का ये हालत सिर्फ दो दिनों की बारिश का नतीजा है हैरानी की बात ये है कि पानी की निकासी का जिम्मेदारी एशिया के सबसे बड़ी सिविक एजेंसी के हाथों में है. जिसका नाम ब्रॉम्बे म्यूनिसिपल कारपोरेशन-बीएमसी है. एशिया के सबसे अमीर नगर निगमों में एक बीएमसी का बजट कई छोटे राज्यों के बजट से ज्यादा है.

