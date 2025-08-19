Other States

मुंबई के लिए अगले 3 घंटे भारी बारिश का अलर्ट, मुंबई समेत अन्य शहरों में भी खतरा

Ajay Yadav19 August 2025 - 1:13 PM
2 minutes read
Mumbai Rain News :
मुंबई के लिए अगले 3 घंटे भारी बारिश का अलर्ट, मुंबई समेत अन्य शहरों में भी खतरा

फटाफट पढ़ें

  • पुणे जिले के लिए रेड अलर्ट जारी
  • अगले तीन घंटे में कई इलाकों में भारी बारिश
  • दो दिन की बारिश से मुंबई में जलजमाव
  • बीएमसी के बावजूद जलनिकासी खराब
  • बारिश से मुंबई का जनजीवन प्रभावित

Mumbai Rain News : अब मौसम विभाग के नए अलर्ट ने चिंता बढ़ा दी है. पुणे जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है. अगले तीन घंटों में मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और पुणे के घाट क्षेत्रों में भारी बारिश होने की संभावना है.

मुंबई भले ही समंदर के किनारे बसा हो, लेकिन इस समय मुंबई ही एक समंदर जैसा नजर आ रहा है. लगातार दो दिनों की बारिश ने शहर की सड़कों को जलमग्र कर दिया है. पॉश इलाकों से लेकर झुग्गी बस्तियों तक हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है. हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि लोग घरों में कैद हो गए हैं. दफ्तरों में आम दिनों जैसी भीड़ नहीं दिख रही और स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है. प्रशासन ने लोगों को सावधान रहने की अपील की है.

पुणे जिले के लिए रेड अलर्ट जारी

अब मौसम विभाग के नए अलर्ट ने चिंता पैदा कर दी है. मौसम विभाग ने पुणे जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, अगले तीन घंटों में मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और पुणे के घाट क्षेत्रों में भारी बारिश होने की संभावना है. साथ ही 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ़्तार से हवाएं चल सकती हैं, जो 60 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं.

बीएमसी के बावजूद नहीं सुधरते हालात

बारिश से जूझ रही मुंबई पर एक बार फिर भारी बारिश की मार पड़ने वाली है. ये हालात सिर्फ इस साल के नहीं, बल्कि हर साल मुंबई की यही कहानी होती है. बारिश आते ही सड़कें डूब जाती हैं और जनजीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है. हैरानी की बात यह है कि जिसकी जिम्मेदारी शहर को संभालने की है- यानी बीएमसी वह देश का सबसे अमीर नगर निगम माना जाता है, इसके बावजूद हालात नहीं सुधरते.

सड़कें रेलवे लाइनें और बड़ी गाड़ियां डूबीं

मुंबई को जैसे पानी में डूबने की आदत सी हो गई है. एक कोने से दूसरे कोने तक, एक छोर से दूसरे छोर तक, मुंबई इस समय जलमग्न है. सडकें डूबी हैं, हाउसिंग सोसाइटी में पानी है. रेलवे लाइन पर पानी का कब्जा है. महंगी और बडी गाडियां डूबी हैं.

मुंबई का ये हालत सिर्फ दो दिनों की बारिश का नतीजा है हैरानी की बात ये है कि पानी की निकासी का जिम्मेदारी एशिया के सबसे बड़ी सिविक एजेंसी के हाथों में है. जिसका नाम ब्रॉम्बे म्यूनिसिपल कारपोरेशन-बीएमसी है. एशिया के सबसे अमीर नगर निगमों में एक बीएमसी का बजट कई छोटे राज्यों के बजट से ज्यादा है.

यह भी पढ़ें : स्वतंत्रता दिवस पर नोएडा पुलिस के 13 जवानों को किया जाएगा सम्मानित, फेज वन प्रभारी अमित कुमार को भी मिलेगा सम्मान

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav19 August 2025 - 1:13 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of जम्मू-कश्मीर के कठुआ में बादल फटने से भारी तबाही, 7 की मौत, कई घर मलबे में दबे

जम्मू-कश्मीर के कठुआ में बादल फटने से भारी तबाही, 7 की मौत, कई घर मलबे में दबे

17 August 2025 - 12:12 PM
Photo of किश्तवाड़ त्रासदी के साए में मनाया गया स्वतंत्रता दिवस, सांस्कृतिक कार्यक्रम रद्द

किश्तवाड़ त्रासदी के साए में मनाया गया स्वतंत्रता दिवस, सांस्कृतिक कार्यक्रम रद्द

15 August 2025 - 7:57 PM
Photo of बेंगलुरू में घर में फटा सिलेंडर, 10 साल के बच्चे की मौत, 12 घायल

बेंगलुरू में घर में फटा सिलेंडर, 10 साल के बच्चे की मौत, 12 घायल

15 August 2025 - 3:32 PM
Photo of बर्धमान में बस-ट्रक की भीषण टक्कर, 10 यात्रियों की मौत, 30 से अधिक घायल

बर्धमान में बस-ट्रक की भीषण टक्कर, 10 यात्रियों की मौत, 30 से अधिक घायल

15 August 2025 - 1:14 PM
Photo of ‘मैं प्रधानमंत्री से…’, बादल फटने की घटना पर बोले फारूक अब्दुल्ला

‘मैं प्रधानमंत्री से…’, बादल फटने की घटना पर बोले फारूक अब्दुल्ला

14 August 2025 - 6:49 PM
Photo of मचैल माता मंदिर की यात्रा में हजारों श्रद्धालु…बादल फटा लंगर का पूरा टेंट बहा, जानें अपडेट

मचैल माता मंदिर की यात्रा में हजारों श्रद्धालु…बादल फटा लंगर का पूरा टेंट बहा, जानें अपडेट

14 August 2025 - 4:09 PM
Photo of Cloud Burst in Chashoti: जम्मू के किश्तवाड़ के चशोती में फटा बादल,10 लोगों की मौत की आशंका

Cloud Burst in Chashoti: जम्मू के किश्तवाड़ के चशोती में फटा बादल,10 लोगों की मौत की आशंका

14 August 2025 - 3:01 PM
Photo of “उद्धव ठाकरे ने SC से जल्द सुनवाई की मांग की, कहा- अगर न्याय नहीं मिला तो लोकतंत्र …”

“उद्धव ठाकरे ने SC से जल्द सुनवाई की मांग की, कहा- अगर न्याय नहीं मिला तो लोकतंत्र …”

14 August 2025 - 10:38 AM
Photo of 60 करोड़ की ठगी का आरोप, शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज

60 करोड़ की ठगी का आरोप, शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज

14 August 2025 - 9:35 AM
Photo of तकनीकी गड़बड़ी और खराब मौसम के चलते AI2455 की चेन्नई में इमरजेंसी लैंडिंग

तकनीकी गड़बड़ी और खराब मौसम के चलते AI2455 की चेन्नई में इमरजेंसी लैंडिंग

11 August 2025 - 8:58 AM
Back to top button