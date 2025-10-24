फटाफट पढ़ें

हैदराबाद-बेंगलुरु हाईवे पर बस हादसा

कर्नूल में बस में भीषण आग लगी

हादसे में 12 लोगों की मौत हुई

15 घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया

नायडू और राष्ट्रपति ने दुख व्यक्त किया

Bus Accident Andhra Pradesh : हैदराबाद-बेंगलुरु हाईवे पर शुक्रवार (24 अक्टूबर) को भयंकर हादसा हुआ. कर्नूल जिले के कल्लूर मंडल के चिन्णाटेकपुर इलाके में एक बस में भीषण आग लग गई, जिससे कई लोगों की मौत हो गई. हादसा इतना तेज था कि बस कुछ ही मिनटों में पूरी तरह जल गई. हालांकि, अब आग पर काबू पा लिया गया है. पुलिस के मुताबिक और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस हादसे में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है.

बस में भीषण आग 15 अस्पताल में

शुरुआती जानकारी के अनुसार, कालेश्वरम ट्रेवल्स की बस बेंगलुरु-हैदराबाद हाईवे पर एक बाइक से टकरा गई. जिसके बाद उसमें भीषण आग लग गई. पुलिस के मुताबिक, हादसे के समय बस में ड्राइवर और असिस्टेंट सहित कुल 42 लोग सवार थे. अभी तक 15 लोगों को अस्पताल में शिफ्ट किया गया है. अहम बात यह भी है कि इससे पहले भी कई बस हादसे हो चुके हैं.

इस बस हादसे में 10 से अधिक लोगों की मौत हो गई है. एसपी विक्रांत पाटिल ने कहा कि हादसे में 10 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई है. जिन लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, उनका इलाज चल रहा है.

नायडू ने जताया दुख मदद का आश्वासन

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ”कर्नूल जिले के चिन्नेटेकूर गांव के पास हुए भीषण बस हादसे की खबर सुनकर वे स्तब्ध हैं, उन्होंने कहा कि जिन परिवारों ने अपने करीबियों को खोया है, उनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं. घायलों और प्रभावित परिवारों को सरकार की ओर से हर संभव मदद की जाएगी.

I am shocked to learn about the devastating bus fire accident near Chinna Tekur village in Kurnool district. My heartfelt condolences go out to the families of those who have lost their loved ones. Government authorities will extend all possible support to the injured and… — N Chandrababu Naidu (@ncbn) October 24, 2025

राष्ट्रपति मुर्मू ने जताया दुख

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है. उन्होंने एक्स पोस्ट के जरिए कहा, ”आंध्र प्रदेश के कर्नूल में बस में आग लगने की दुखद घटना में हुई जान-माल की हानि अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है. मैं शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करती हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं.”

The loss of lives in a tragic bus fire accident in Kurnool, Andhra Pradesh is deeply unfortunate. I extend my heartfelt condolences to the bereaved family members and pray for the speedy recovery of those injured. — President of India (@rashtrapatibhvn) October 24, 2025

