बेंगलुरु-हैदराबाद हाईवे पर भीषण बस हादसा : बाइक से टकराने के बाद आग, 12 लोगों की मौत

Ajay Yadav24 October 2025 - 9:38 AM
2 minutes read
Bus Accident Andhra Pradesh :
बेंगलुरु-हैदराबाद हाईवे पर भीषण बस हादसा: बाइक से टकराने के बाद आग, 12 लोगों की मौत

  • हैदराबाद-बेंगलुरु हाईवे पर बस हादसा
  • कर्नूल में बस में भीषण आग लगी
  • हादसे में 12 लोगों की मौत हुई
  • 15 घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया
  • नायडू और राष्ट्रपति ने दुख व्यक्त किया

Bus Accident Andhra Pradesh : हैदराबाद-बेंगलुरु हाईवे पर शुक्रवार (24 अक्टूबर) को भयंकर हादसा हुआ. कर्नूल जिले के कल्लूर मंडल के चिन्णाटेकपुर इलाके में एक बस में भीषण आग लग गई, जिससे कई लोगों की मौत हो गई. हादसा इतना तेज था कि बस कुछ ही मिनटों में पूरी तरह जल गई. हालांकि, अब आग पर काबू पा लिया गया है. पुलिस के मुताबिक और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस हादसे में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है.

बस में भीषण आग 15 अस्पताल में

शुरुआती जानकारी के अनुसार, कालेश्वरम ट्रेवल्स की बस बेंगलुरु-हैदराबाद हाईवे पर एक बाइक से टकरा गई. जिसके बाद उसमें भीषण आग लग गई. पुलिस के मुताबिक, हादसे के समय बस में ड्राइवर और असिस्टेंट सहित कुल 42 लोग सवार थे. अभी तक 15 लोगों को अस्पताल में शिफ्ट किया गया है. अहम बात यह भी है कि इससे पहले भी कई बस हादसे हो चुके हैं.

इस बस हादसे में 10 से अधिक लोगों की मौत हो गई है. एसपी विक्रांत पाटिल ने कहा कि हादसे में 10 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई है. जिन लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, उनका इलाज चल रहा है.

नायडू ने जताया दुख मदद का आश्वासन

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ”कर्नूल जिले के चिन्नेटेकूर गांव के पास हुए भीषण बस हादसे की खबर सुनकर वे स्तब्ध हैं, उन्होंने कहा कि जिन परिवारों ने अपने करीबियों को खोया है, उनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं. घायलों और प्रभावित परिवारों को सरकार की ओर से हर संभव मदद की जाएगी.

राष्ट्रपति मुर्मू ने जताया दुख

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है. उन्होंने एक्स पोस्ट के जरिए कहा, ”आंध्र प्रदेश के कर्नूल में बस में आग लगने की दुखद घटना में हुई जान-माल की हानि अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है. मैं शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करती हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं.”

