Punjab

बाढ़ से तबाह पंजाब के लिए स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने पीएम मोदी से 20,000 करोड़ रुपये की तत्काल सहायता की अपील की

Ajay Yadav9 September 2025 - 3:43 PM
3 minutes read
Punjab News :
बाढ़ से तबाह पंजाब के लिए स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने पीएम मोदी से 20,000 करोड़ रुपये की तत्काल सहायता की अपील की

फटाफट पढ़ें

  • पंजाब में बाढ़ से 780 करोड़ का नुकसान
  • दवाएं और अस्पतालों को भारी क्षति हुई
  • मंत्री ने केंद्र से मदद की अपील की
  • पीएम से फौरन राहत की मांग रखी
  • आप सरकार जनता के साथ खड़ी है

Punjab News : पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रधानमंत्री के दौरे से पहले, पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने सोमवार को हाल ही में आए बाढ़ के कारण प्रदेश के महत्वपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचे को हुए भारी नुकसान का खुलासा करते हुए बताया कि प्रारंभिक अनुमान के अनुसार 780 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है.

पंजाब भवन में मीडिया को संबोधित करते हुए, डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि बाढ़ ने राज्य की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को बड़ा झटका दिया है, जिससे राज्य भर में स्वास्थ्य सुविधाओं को भारी नुकसान पहुंचा है. मंत्री के साथ प्रमुख सचिव स्वास्थ्य कुमार राहुल और डायरेक्टर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण डॉ. हितिंदर कौर भी मौजूद थे.

भारी नुकसान के बावजूद सेवा में जुटी मेडिकल टीमें

स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के नुकसान के बारे में बताते हुए कहा कि बाढ़ के कारण 130 करोड़ रुपये की दवाइयाँ नष्ट हो गईं हैं. इसके अलावा 1,280 डिस्पेंसरी और स्वास्थ्य एवं तंदुरुस्ती केंद्र, 101 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और राज्य के 41 सब-डिवीजनल अस्पतालों में से 31 को भारी नुकसान पहुंचा है, जिससे प्रारंभिक नुकसान लगभग 780 करोड़ रुपये हो गया है.
उन्होंने कहा, “इस भारी विनाश के बावजूद स्वास्थ्य विभाग में प्रमुख सचिव से आशा वर्करों तक हर कोई बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में निरंतर सेवा कर रहा है”, उन्होंने आगे कहा कि हमारी मेडिकल टीमें जरूरतमंद लोगों को हर संभव तरीके, चाहे एम्बुलेंस हों या कश्तियाँ या हेलीकॉप्टर की उपयोगिता से चिकित्सीय सहायता प्रदान करने को सुनिश्चित कर रही हैं.

पीएम दौरे से पहले डॉ. बलबीर सिंह की अपील

डॉ. बलबीर सिंह ने खुलासा किया कि उन्होंने पहले ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, जे.पी. नड्डा को पत्र लिख कर मारू प्रभाव का विवरण दे दिया है और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए तत्काल वित्तीय सहायता की मांग की है. अब मंगलवार को पंजाब दौरे पर आने वाले प्रधानमंत्री को उनकी सीधी अपील है कि पंजाब को बनती वित्तीय सहायता जल्दी से जल्दी दी जाए.

पंजाब की स्वास्थ्य सेवा बुरी तरह प्रभावित

डॉ. बलबीर सिंह ने कहा, पंजाब के ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य देखभाल की रीढ़ टूट गई है. इसमें सिर्फ इमारतें नहीं बल्कि जीवन-रक्षक उपकरण, आवश्यक दवाइयाँ और भारी नुकसान के कारण लाखों पंजाबियों की देखभाल एवं पुनर्वास भी शामिल है. हम प्रधानमंत्री के दौरे का स्वागत करते हैं, पर हमें एकजुटता की ज्यादा जरूरत है. उन्होंने कहा कि हमें आवश्यक बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण और व्यापक राज्य की रिकवरी के लिए कम से कम 20,000 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता की तत्काल जरूरत है.

पंजाब रिकवरी के लिए स्वास्थ्य और केंद्र मदद जरूरी

स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्र द्वारा रोके गए 60,000 करोड़ रुपये के फंड को तुरंत जारी करने की प्रदेश सरकार की मांग को भी दोहराया, जो कि पंजाब की बाढ़ प्रभावित अर्थव्यवस्था की संपूर्ण रिकवरी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उन्होंने जोर देकर कहा कि पुनः सजीव हो रही आबादी और अर्थचारे के लिए एक मजबूत स्वास्थ्य प्रणाली बहुत जरूरी है.

डॉ. बलबीर सिंह ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के गैर-जिम्मेदाराना नजरिए पर भी सवाल उठाते हुए प्रधानमंत्री को पंजाब की दुर्दशा प्रति एक व्यापक, सहानुभूतिपूर्ण नजरिया अपनाने की अपील की, उन्होंने जोर देकर कहा कि लोगों को सिर्फ जज़्बाती बातें या खोखले वादे नहीं, बल्कि सच्चाई पर आधारित ठोस कार्रवाई और तत्काल फंड की जरूरत है

पंजाब में मजबूत स्वास्थ्य के लिए राहत की मांग

सरकार की वचनबद्धता की पुष्टि करते हुए, डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि आप की अगुवाई वाली पंजाब सरकार इस संकट दौरान लोगों के साथ डटकर खड़ी है और पंजाब के लिए एक मजबूत, अधिक प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की पुनः सर्जना के लिए आवश्यक राहत और सहायता प्राप्त करने के लिए डटकर वकालत करती रहेगी.

यह भी पढ़ें : महाराष्ट्र के उरण में ओएनजीसी प्लांट में आग, बड़ा हादसा टला

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav9 September 2025 - 3:43 PM
3 minutes read

Related Articles

Photo of Punjab Flood News : बाढ़ से बचाव के लिए कुदरत के करीब जाना होगा: संत बलबीर सिंह सीचेवाल

Punjab Flood News : बाढ़ से बचाव के लिए कुदरत के करीब जाना होगा: संत बलबीर सिंह सीचेवाल

9 September 2025 - 4:49 PM
Photo of पंजाब सरकार ने बाढ़ राहत और पुनर्वास के लिए शुरू किया ‘ऑपरेशन राहत’, मंत्री-वालंटियर सक्रिय

पंजाब सरकार ने बाढ़ राहत और पुनर्वास के लिए शुरू किया ‘ऑपरेशन राहत’, मंत्री-वालंटियर सक्रिय

9 September 2025 - 4:14 PM
Photo of नशा तस्कर सोनी सहित पांच व्यक्ति 8.1 किलो हेरोइन के साथ गिरफ्तार

नशा तस्कर सोनी सहित पांच व्यक्ति 8.1 किलो हेरोइन के साथ गिरफ्तार

9 September 2025 - 3:29 PM
Photo of पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने नए क्लर्कों को सौंपे नियुक्ति पत्र

पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने नए क्लर्कों को सौंपे नियुक्ति पत्र

9 September 2025 - 3:19 PM
Photo of पंजाब के जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने पीएम मोदी से बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद की अपील की

पंजाब के जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने पीएम मोदी से बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद की अपील की

9 September 2025 - 3:04 PM
Photo of पंजाब में स्वास्थ्य सेवा बुरी तरह प्रभावित, डॉ. बलबीर सिंह ने पीएम के दौरे से पहले 20,000 करोड़ रुपये की सहायता की रखी मांग

पंजाब में स्वास्थ्य सेवा बुरी तरह प्रभावित, डॉ. बलबीर सिंह ने पीएम के दौरे से पहले 20,000 करोड़ रुपये की सहायता की रखी मांग

8 September 2025 - 11:03 PM
Photo of बाढ़ का कहर: पंजाब में लाखों प्रभावित, राहत कार्य जारी, मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने दी चौंकाने वाली जानकारी

बाढ़ का कहर: पंजाब में लाखों प्रभावित, राहत कार्य जारी, मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने दी चौंकाने वाली जानकारी

8 September 2025 - 9:14 PM
Photo of केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के आरोपों पर भड़के पंजाब जल संसाधन मंत्री, बताया झूठा और भ्रामक

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के आरोपों पर भड़के पंजाब जल संसाधन मंत्री, बताया झूठा और भ्रामक

8 September 2025 - 8:03 PM
Photo of पंजाब SC आयोग के चेयरमैन जसवीर सिंह गढ़ी ने किया बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा, दी राहत सामग्री

पंजाब SC आयोग के चेयरमैन जसवीर सिंह गढ़ी ने किया बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा, दी राहत सामग्री

8 September 2025 - 5:38 PM
Photo of बीमार लेकिन बेहाल जनता के साथ: अस्पताल से बाढ़ राहत पर नजर रख रहे हैं सीएम भगवंत मान

बीमार लेकिन बेहाल जनता के साथ: अस्पताल से बाढ़ राहत पर नजर रख रहे हैं सीएम भगवंत मान

8 September 2025 - 4:23 PM
Back to top button