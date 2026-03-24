बड़ी ख़बर

13 साल से कोमा में पड़े हरीश राणा का निधन, SC ने दी थी इच्छामृत्यु की इजाजत

Shanti Kumari24 March 2026 - 5:34 PM
1 minute read
Harish Rana Death

Harish Rana Death : भारत में निष्क्रिय इच्छामृत्यु (Passive Euthanasia) को लेकर चर्चा में रहे गाजियाबाद के हरीश राणा का आज यानी मंगलवार को निधन हो गया है। यह मामला इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि यह देश में इस तरह की अनुमति पाने वाले शुरुआती मामलों में से एक था। हालांकि, संबंधित संस्थान की ओर से आधिकारिक पुष्टि का इंतजार किया जा रहा है।

वर्षों तक कोमा में रहे हरीश राणा

जानकारी के अनुसार, एक हादसे के बाद हरीश राणा कोमा में चले गए थे और पिछले कई वर्षों से इसी स्थिति में थे। उनके परिवार ने लंबे समय तक उनके इलाज के लिए हर संभव प्रयास किया। देशभर के विशेषज्ञों से परामर्श लेने के बाद भी उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ।

सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा मामला

जब सभी प्रयास असफल रहे, तब परिवार ने मानवीय दृष्टिकोण से हरीश को राहत देने के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। इस दौरान Supreme Court of India ने इस मामले में ऐतिहासिक निर्णय दिया, जिसने निष्क्रिय इच्छामृत्यु को लेकर कानूनी दिशा स्पष्ट की।

अंतिम समय में चिकित्सा निगरानी

बताया जा रहा है कि अंतिम समय में हरीश राणा की देखभाल AIIMS Delhi के विशेषज्ञों की निगरानी में की गई। इसी दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली।

अंगदान की संभावना

परिवार ने हरीश राणा के निधन के बाद उनके अंगदान की इच्छा जताई है। हालांकि, यह पूरी तरह से मेडिकल जांच पर निर्भर करेगा कि उनके कौन-कौन से अंग प्रत्यारोपण के लिए उपयुक्त हैं। विशेषज्ञों की टीम जांच के बाद ही इस पर अंतिम निर्णय लेगी।

ये भी पढ़ें – गर्मी में कार को रखें ठंडा, तेज धूप से बचाने के 5 आसान और जरूरी उपाय

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari24 March 2026 - 5:34 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of अमेरिका-ईरान टकराव गहराया: समझौते की बात के बीच ‘सिर के बदले सिर’ की चेतावनी से बढ़ा तनाव

अमेरिका-ईरान टकराव गहराया: समझौते की बात के बीच ‘सिर के बदले सिर’ की चेतावनी से बढ़ा तनाव

24 March 2026 - 9:35 AM
Photo of कोलंबिया में बड़ा विमान हादसा, 110 सैनिकों को ले जा रहा मिलिट्री प्लेन क्रैश

कोलंबिया में बड़ा विमान हादसा, 110 सैनिकों को ले जा रहा मिलिट्री प्लेन क्रैश

24 March 2026 - 7:54 AM
Photo of LPG Crisis : 14.2 किलो सिलेंडर में अब 10 किलो गैस, सरकार की नई योजना, डिटेल में पढ़ें

LPG Crisis : 14.2 किलो सिलेंडर में अब 10 किलो गैस, सरकार की नई योजना, डिटेल में पढ़ें

23 March 2026 - 3:19 PM
Photo of न्यूयॉर्क के ला गार्डिया एयरपोर्ट के रनवे पर बड़ा हादसा, ट्रक से टकराया कनाडा एक्सप्रेस का प्लेन, कई घायल

न्यूयॉर्क के ला गार्डिया एयरपोर्ट के रनवे पर बड़ा हादसा, ट्रक से टकराया कनाडा एक्सप्रेस का प्लेन, कई घायल

23 March 2026 - 12:30 PM
Photo of अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का NATO पर बड़ा हमला, बोले- “कागज़ी शेर हैं ये देश”

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का NATO पर बड़ा हमला, बोले- “कागज़ी शेर हैं ये देश”

21 March 2026 - 6:46 PM
Photo of मिडिल ईस्ट में बढ़ा तनाव, ईरान-इजरायल टकराव में बड़े सैन्य अधिकारियों की मौत

मिडिल ईस्ट में बढ़ा तनाव, ईरान-इजरायल टकराव में बड़े सैन्य अधिकारियों की मौत

20 March 2026 - 5:12 PM
Photo of नवादा में सड़क हादसे में जदयू विधायक के बेटे की मौत, परिवार में शोक की लहर

नवादा में सड़क हादसे में जदयू विधायक के बेटे की मौत, परिवार में शोक की लहर

20 March 2026 - 12:49 PM
Photo of मोकामा विधायक अनंत सिंह को हाईकोर्ट से मिली जमानत, जल्द हो सकती है रिहाई

मोकामा विधायक अनंत सिंह को हाईकोर्ट से मिली जमानत, जल्द हो सकती है रिहाई

19 March 2026 - 1:52 PM
Photo of पाकिस्तान पर तेल संकट गहराया, सिर्फ 11 दिन का स्टॉक बचा, रूस ने दिया बड़ा ऑफर

पाकिस्तान पर तेल संकट गहराया, सिर्फ 11 दिन का स्टॉक बचा, रूस ने दिया बड़ा ऑफर

18 March 2026 - 6:08 PM
Photo of अली लारीजानी के बाद इजरायल का एक और दावा, ईरान के खुफिया मंत्री खतीब की भी हमले में मौत

अली लारीजानी के बाद इजरायल का एक और दावा, ईरान के खुफिया मंत्री खतीब की भी हमले में मौत

18 March 2026 - 5:18 PM
Back to top button