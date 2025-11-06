Punjab News : पंजाब के लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने आज तिरुवनंतपुरम में केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन से भेंट की और श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत शताब्दी से संबंधित राज्य स्तरीय आयोजनों में भाग लेने के लिए उन्हें औपचारिक निमंत्रण दिया.

हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने केरल के मुख्यमंत्री को इस अवसर को अत्यंत श्रद्धा और भव्यता से मनाने के लिए पंजाब सरकार द्वारा तैयार की गई विस्तृत योजनाओं के बारे में अवगत कराया. उन्होंने बताया कि एक महीने तक चलने वाले इन आयोजनों के दौरान गुरु साहिब द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता और मानवता के सम्मान की रक्षा के लिए दी गई अद्वितीय शहादत को याद किया जाएगा.

गुरु साहिब की शहादत समारोहों की शुरुआत

उन्होंने बताया कि 25 अक्तूबर को दिल्ली स्थित गुरुद्वारा श्री सीस गंज साहिब में अरदास के साथ इन शहादत समारोहों की शुरुआत हो चुकी है, जिसके बाद पंजाब भर में धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, उन्होंने कहा कि गुरु साहिब के जीवन और उपदेशों पर आधारित लाइट एंड साउंड शो सभी 23 जिलों में आयोजित किए जा रहे हैं, जबकि गुरु साहिब जी के चरण स्पर्श से पावन 130 स्थलों पर कीर्तन दरबार और धार्मिक समारोह होंगे.

मुख्य समारोह और विशाल टेंट सिटी तैयार

मंत्री ने बताया कि चार नगर कीर्तन — श्रीनगर (जम्मू-कश्मीर), गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब (पंजाब) से रवाना होंगे, जो 22 नवंबर को श्री आनंदपुर साहिब पहुंचेंगे. उन्होंने कहा कि 23 से 25 नवंबर तक होने वाले मुख्य समारोहों में श्री अखंड पाठ साहिब, सर्व-धर्म सम्मेलन, पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र और विशाल कीर्तन दरबार शामिल होंगे.

साथ ही, श्री आनंदपुर साहिब में प्रतिदिन आने वाले हजारों श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए “चक्क नानकी” नामक विशाल टेंट सिटी भी तैयार की जा रही है.

समारोहों से एकता और करुणा का संदेश

मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की महान विरासत को श्रद्धापूर्वक स्मरण करने के लिए पंजाब सरकार की धार्मिक पहल की सराहना करते हुए कहा कि इन आयोजनों के माध्यम से विश्वभर में एकता, करुणा और सह-अस्तित्व का अमर संदेश प्रसारित होगा, उन्होंने इन समारोहों की सफलता के लिए पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया.

गुरु साहिब जी का संदेश पूरे देश में फैलाने का प्रयास

कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने कहा कि ये आयोजन गुरु साहिब जी के अमन, शांति, समानता और सत्य के संदेश को पूरे देश में प्रसारित करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास हैं, उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में देश-विदेश से हजारों श्रद्धालु श्री आनंदपुर साहिब पहुंचकर गुरु साहिब जी की बाणी और जीवन से प्रेरणा प्राप्त करेंगे.

