Punjab

मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन से की मुलाकात

Ajay Yadav6 November 2025 - 3:39 PM
2 minutes read
Punjab News :
हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन से की मुलाकात

Punjab News : पंजाब के लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने आज तिरुवनंतपुरम में केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन से भेंट की और श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत शताब्दी से संबंधित राज्य स्तरीय आयोजनों में भाग लेने के लिए उन्हें औपचारिक निमंत्रण दिया.

हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने केरल के मुख्यमंत्री को इस अवसर को अत्यंत श्रद्धा और भव्यता से मनाने के लिए पंजाब सरकार द्वारा तैयार की गई विस्तृत योजनाओं के बारे में अवगत कराया. उन्होंने बताया कि एक महीने तक चलने वाले इन आयोजनों के दौरान गुरु साहिब द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता और मानवता के सम्मान की रक्षा के लिए दी गई अद्वितीय शहादत को याद किया जाएगा.

गुरु साहिब की शहादत समारोहों की शुरुआत

उन्होंने बताया कि 25 अक्तूबर को दिल्ली स्थित गुरुद्वारा श्री सीस गंज साहिब में अरदास के साथ इन शहादत समारोहों की शुरुआत हो चुकी है, जिसके बाद पंजाब भर में धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, उन्होंने कहा कि गुरु साहिब के जीवन और उपदेशों पर आधारित लाइट एंड साउंड शो सभी 23 जिलों में आयोजित किए जा रहे हैं, जबकि गुरु साहिब जी के चरण स्पर्श से पावन 130 स्थलों पर कीर्तन दरबार और धार्मिक समारोह होंगे.

मुख्य समारोह और विशाल टेंट सिटी तैयार

मंत्री ने बताया कि चार नगर कीर्तन — श्रीनगर (जम्मू-कश्मीर), गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब (पंजाब) से रवाना होंगे, जो 22 नवंबर को श्री आनंदपुर साहिब पहुंचेंगे. उन्होंने कहा कि 23 से 25 नवंबर तक होने वाले मुख्य समारोहों में श्री अखंड पाठ साहिब, सर्व-धर्म सम्मेलन, पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र और विशाल कीर्तन दरबार शामिल होंगे.
साथ ही, श्री आनंदपुर साहिब में प्रतिदिन आने वाले हजारों श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए “चक्क नानकी” नामक विशाल टेंट सिटी भी तैयार की जा रही है.

समारोहों से एकता और करुणा का संदेश

मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की महान विरासत को श्रद्धापूर्वक स्मरण करने के लिए पंजाब सरकार की धार्मिक पहल की सराहना करते हुए कहा कि इन आयोजनों के माध्यम से विश्वभर में एकता, करुणा और सह-अस्तित्व का अमर संदेश प्रसारित होगा, उन्होंने इन समारोहों की सफलता के लिए पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया.

गुरु साहिब जी का संदेश पूरे देश में फैलाने का प्रयास

कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने कहा कि ये आयोजन गुरु साहिब जी के अमन, शांति, समानता और सत्य के संदेश को पूरे देश में प्रसारित करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास हैं, उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में देश-विदेश से हजारों श्रद्धालु श्री आनंदपुर साहिब पहुंचकर गुरु साहिब जी की बाणी और जीवन से प्रेरणा प्राप्त करेंगे.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav6 November 2025 - 3:39 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of पंजाब विश्वविद्यालय पर सीएम भगवंत सिंह मान का केंद्र को करारा जवाब: “शब्दों का खेल नहीं चलेगा, फैसला वापस लो”

पंजाब विश्वविद्यालय पर सीएम भगवंत सिंह मान का केंद्र को करारा जवाब: “शब्दों का खेल नहीं चलेगा, फैसला वापस लो”

6 November 2025 - 3:34 PM
Photo of बुड्ढा दरिया पुनरुद्धार में ₹650 करोड़ प्रोजेक्ट, डिजिटल निगरानी और पर्यावरणीय सुधार जारी

बुड्ढा दरिया पुनरुद्धार में ₹650 करोड़ प्रोजेक्ट, डिजिटल निगरानी और पर्यावरणीय सुधार जारी

6 November 2025 - 2:55 PM
Photo of पंजाब में “युद्ध नशों विरुद्ध” मुहिम का 249वां दिन: 97 तस्कर गिरफ्तार, 381 स्थानों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई

पंजाब में “युद्ध नशों विरुद्ध” मुहिम का 249वां दिन: 97 तस्कर गिरफ्तार, 381 स्थानों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई

6 November 2025 - 2:36 PM
Photo of गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहादत पर्व: पंजाब में 1563 किमी लंबा नगर कीर्तन, श्रद्धा और भव्यता से गूंजेगा पूरा प्रदेश

गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहादत पर्व: पंजाब में 1563 किमी लंबा नगर कीर्तन, श्रद्धा और भव्यता से गूंजेगा पूरा प्रदेश

6 November 2025 - 2:18 PM
Photo of पंजाब यूनिवर्सिटी की सीनेट बहाली : पंजाबी कल्चरल काउंसिल ने कहा – सामूहिक इच्छाशक्ति की हुई जीत

पंजाब यूनिवर्सिटी की सीनेट बहाली : पंजाबी कल्चरल काउंसिल ने कहा – सामूहिक इच्छाशक्ति की हुई जीत

5 November 2025 - 7:33 PM
Photo of पंजाब विश्वविद्यालय में केंद्र के फैसले पर पंजाबी कल्चरल कौंसिल ने की कड़ी निंदा

पंजाब विश्वविद्यालय में केंद्र के फैसले पर पंजाबी कल्चरल कौंसिल ने की कड़ी निंदा

5 November 2025 - 5:22 PM
Photo of अमृतसर में पाकिस्तान से जुड़े हथियार तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़: AK राइफल और पिस्टल बरामद

अमृतसर में पाकिस्तान से जुड़े हथियार तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़: AK राइफल और पिस्टल बरामद

5 November 2025 - 3:43 PM
Photo of मंत्री मोहिंदर भगत ने जालंधर में राजा वड़िंग के खिलाफ धरना दिया, दलित विरोधी टिप्पणी पर जताया आक्रोश

मंत्री मोहिंदर भगत ने जालंधर में राजा वड़िंग के खिलाफ धरना दिया, दलित विरोधी टिप्पणी पर जताया आक्रोश

5 November 2025 - 2:43 PM
Photo of पंजाब के कैबिनेट मंत्रियों ने श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर दी शुभकामनाएँ

पंजाब के कैबिनेट मंत्रियों ने श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर दी शुभकामनाएँ

5 November 2025 - 2:23 PM
Photo of राजा वड़िंग मामले में आयोग ने तरन तारन के जिला चुनाव अधिकारी को तलब किया

राजा वड़िंग मामले में आयोग ने तरन तारन के जिला चुनाव अधिकारी को तलब किया

5 November 2025 - 1:57 PM
Back to top button