गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत को नमन: पंजाब सरकार ने चार शहरों में भव्य लाइट एंड साउंड शो आयोजित किए

Amzad Khan5 November 2025 - 12:56 PM
2 minutes read
Guru Tegh Bahadur Ji 350th Martyrdom

Guru Tegh Bahadur Ji 350th Martyrdom : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार द्वारा गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित आयोजनों की श्रृंखला के तहत मंगलवार को जालंधर, फतेहगढ़ साहिब, पठानकोट और पटियाला में भव्य लाइट एंड साउंड शो आयोजित किए गए. इन कार्यक्रमों में कैबिनेट मंत्रियों, विधायकों और हजारों श्रद्धालुओं ने संगत के रूप में भाग लिया और गुरु साहिब के बलिदान को नमन किया.

मंत्रियों की उपस्थिति में श्रद्धा का माहौल

एक प्रवक्ता ने बताया कि फतेहगढ़ साहिब के खेल स्टेडियम माधोपुर में पर्यटन और सांस्कृतिक मामलों के मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने उपस्थिति दर्ज कराई. वहीं जालंधर के गुरु गोबिंद सिंह स्टेडियम में रक्षा सेवाएं कल्याण, स्वतंत्रता सेनानी एवं बागवानी मंत्री मोहिंदर भगत और पर्यटन एवं सांस्कृतिक मामलों के सलाहकार दीपक बाली ने संगत के साथ शो का अवलोकन किया.

पठानकोट और पटियाला में भी दिखी भक्ति की छटा

पठानकोट के लमीनी स्टेडियम में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री लालचंद कटारूचक ने कार्यक्रम में भाग लिया, जबकि पटियाला के पोलो ग्राउंड में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने संगत के साथ गुरु साहिब की शिक्षाओं को नमन किया. सभी स्थानों पर श्रद्धालुओं ने इस पहल की भूरी-भूरी प्रशंसा की और पूरे आदर, श्रद्धा एवं सम्मान के साथ लाइट एंड साउंड शो देखा.

आधुनिक तकनीक से जीवंत हुआ गुरु साहिब का जीवन

लाइट एंड साउंड शो में आधुनिक लेजर लाइटों और 3डी प्रोजेक्शन तकनीक के माध्यम से गुरु तेग बहादुर जी के जीवन काल, उपदेशों और धर्म की रक्षा के लिए दिए गए बलिदान को प्रदर्शित किया गया. यह प्रस्तुति गुरु साहिब की त्याग, सहिष्णुता और मानवता की भावना का जीवंत अनुभव कराती है.

राज्य के सभी जिलों में होंगे कार्यक्रम

पंजाब सरकार की ओर से ये लाइट एंड साउंड शो राज्य के सभी 23 जिलों में आयोजित किए जा रहे हैं.  यह श्रृंखला 20 नवम्बर तक जारी रहेगी, जिसका उद्देश्य गुरु तेग बहादुर जी के संदेश को जन-जन तक पहुँचाना और नई पीढ़ी को प्रेरित करना है.

गुरु तेग बहादुर जी की शहादत को समर्पित ये आयोजन पंजाब सरकार की उस प्रतिबद्धता का प्रतीक हैं, जिसके तहत राज्य उनकी मानवता, धार्मिक स्वतंत्रता और त्याग की शिक्षाओं को विश्वभर में प्रसारित करने के लिए कार्यरत है.

