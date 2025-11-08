Nayab Singh Saini Speech : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राष्ट्रीय सेमिनार में संबोधित करते हुए कहा कि “श्री गुरु तेग बहादुर जी का जीवन सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि भविष्य का रास्ता दिखाने वाला ब्लूप्रिंट है.” उन्होंने कहा कि गुरु जी ने धर्म, इंसानियत और राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया.

देशभर से आए संतों और विद्वानों का सम्मान

सेमिनार में देश के विभिन्न राज्यों से आए संतों और विद्वानों ने भाग लिया. मुख्यमंत्री सैनी ने सभी का स्वागत करते हुए कहा कि गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में हरियाणा में 1 नवंबर से विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू की गई है. यह पवित्र यात्रा रोड़ी से आरंभ हुई और इसका समापन कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय कार्यक्रम के रूप में होगा.

धर्म और मानवता की रक्षा ही सच्ची सेवा

मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान हमें यह संदेश देता है कि धर्म और मानवता की रक्षा ही सच्ची सेवा है. उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार गुरु साहिब के आदर्शों पर चलकर समाज में भाईचारे और एकता को मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है.

1984 दंगा पीड़ितों के परिवारों के लिए बड़ा निर्णय

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि 1984 के दंगों में पीड़ित 121 परिवारों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी.

इसके साथ ही उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का गठन किया है ताकि सिख समाज की धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों को और सशक्त बनाया जा सके.

यमुनानगर में बनेगा “हिंद की चादर” मेडिकल कॉलेज

मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि यमुनानगर में बन रहे मेडिकल कॉलेज का नाम “हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी” के नाम पर रखा जाएगा. इसके अलावा लखनौर साहिब में माता गुजरी देवी के नाम से VLDA कॉलेज की स्थापना की जाएगी ताकि शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित हो सकें.

विश्वविद्यालय में बनेगा अनुसंधान पीठ

उन्होंने यह भी घोषणा की कि चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में “श्री गुरु तेग बहादुर अनुसंधान पीठ” की स्थापना की जाएगी.

यह केंद्र गुरु जी के जीवन, विचारों और शिक्षाओं पर शोध और अध्ययन को समर्पित होगा, जिससे आने वाली पीढ़ियां उनके सिद्धांतों को समझ सकें और आत्मसात कर सकें.

मुख्यमंत्री सैनी का प्रेरणादायक संदेश

अपने संबोधन के अंत में मुख्यमंत्री सैनी ने कहा –

“गुरु तेग बहादुर जी की शिक्षा सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं, बल्कि हर दिल में जिंदा रहनी चाहिए. उनके बलिदान ने हमें इंसानियत का असली मतलब समझाया है.”

