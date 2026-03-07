Punjabक्राइमराज्य

‘गैंगस्टरां ते वार’ के 45वें दिन पंजाब पुलिस ने 400 स्थानों पर की छापेमारी, 126 गिरफ्तार

Shanti Kumari7 March 2026 - 8:25 AM
1 minute read
Punjab News

Punjab News : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के तहत शुरू की गई निर्णायक ‘गैंगस्टरां ते वार’ मुहिम के 45वें दिन पंजाब पुलिस ने राज्य भर में गैंगस्टरों के साथियों से जुड़े पहचाने गए और मैप किए गए 400 स्थानों पर छापेमारी की।

उल्लेखनीय है कि “गैंगस्टरां ते वार” पंजाब को गैंगस्टर मुक्त राज्य बनाने के लिए एक निर्णायक जंग है, जिसकी शुरुआत 20 जनवरी, 2026 को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव द्वारा की गई थी। एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) पंजाब के समन्वय से सभी जिलों की पुलिस टीमें राज्य भर में विशेष कार्रवाइयां कर रही हैं।

45वें दिन 126 व्यक्ति गिरफ्तार

45वें दिन, पुलिस टीमों ने 126 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से पांच हथियार बरामद किए, जिससे मुहिम की शुरुआत से अब तक कुल 13045 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं।

इसके अलावा 64 व्यक्तियों के खिलाफ सतर्कता कार्रवाई की गई है, जबकि 55 व्यक्तियों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। पुलिस टीमों ने कार्रवाई के दौरान तीन भगोड़े अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है।

एंटी गैंगस्टर हेल्पलाइन

लोग आवश्यक एंटी गैंगस्टर हेल्पलाइन 93946 93946 पर अपराधियों और गैंगस्टरों से संबंधित जानकारी गुप्त रूप से रिपोर्ट कर सकते हैं, तथा अपराध और आपराधिक गतिविधियों के बारे में सूचना/जानकारी भी साझा कर सकते हैं।

“युद्ध नशेयां विरुद्ध” के 370वें दिन की कार्रवाई

इस दौरान, पुलिस टीमों ने नशों के खिलाफ अपनी मुहिम “युद्ध नशेयां विरुद्ध” के 370वें दिन भी जारी रखा है, जिसके तहत आज 97 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से 551 ग्राम हेरोइन, 1.9 किलोग्राम अफीम, 435 नशीली गोलियां/कैप्सूल और 28,850 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई। इससे, मात्र 370 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 52,428 हो गई है। नशा छुड़ाऊ मुहिम के हिस्से के रूप में, पंजाब पुलिस ने आज 40 व्यक्तियों को नशा छुड़ाने और पुनर्वास के इलाज के लिए राजी किया है।

ये भी पढ़ें – http://देश में नहीं होगी रसोई गैस की किल्लतस, मिडिल ईस्ट संकट के बीच भारत ने बढ़ाया LPG उत्पादन

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari7 March 2026 - 8:25 AM
1 minute read

Related Articles

Photo of विजिलेंस ब्यूरो द्वारा 1,00,000 रुपए रिश्वत लेते ड्रग इंस्पेक्टर रंगे हाथों काबू

विजिलेंस ब्यूरो द्वारा 1,00,000 रुपए रिश्वत लेते ड्रग इंस्पेक्टर रंगे हाथों काबू

7 March 2026 - 7:25 PM
Photo of दिल्ली-लद्दाख समेत 7 अन्य राज्यों के बदले राज्यपाल, डिटेल में पढ़ें

दिल्ली-लद्दाख समेत 7 अन्य राज्यों के बदले राज्यपाल, डिटेल में पढ़ें

7 March 2026 - 6:56 PM
Photo of पंजाब शिक्षा क्रांति के तहत प्रिंसिपलों का आठवां बैच रवाना, सरकारी स्कूलों में विश्व स्तरीय शिक्षा- सीएम मान

पंजाब शिक्षा क्रांति के तहत प्रिंसिपलों का आठवां बैच रवाना, सरकारी स्कूलों में विश्व स्तरीय शिक्षा- सीएम मान

7 March 2026 - 5:49 PM
Photo of प्रेमिका से ब्रेकअप के बाद बहन से चिढ़ने लगा था आरोपी भाई, मां के बयान ने खोले कई राज

प्रेमिका से ब्रेकअप के बाद बहन से चिढ़ने लगा था आरोपी भाई, मां के बयान ने खोले कई राज

7 March 2026 - 5:33 PM
Photo of मान सरकार की नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी से पंजाब में निवेश और रोजगार का नया दौर शुरू, लाखों युवाओं को मिलेगा रोजगार

मान सरकार की नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी से पंजाब में निवेश और रोजगार का नया दौर शुरू, लाखों युवाओं को मिलेगा रोजगार

7 March 2026 - 4:01 PM
Photo of होली पर घर आए भाई ने की जुड़वा बहन की हत्या, मां पर भी किया हमला, हैरान कर देगी वजह

होली पर घर आए भाई ने की जुड़वा बहन की हत्या, मां पर भी किया हमला, हैरान कर देगी वजह

7 March 2026 - 1:20 PM
Photo of राम रहीम को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत, छत्रपति हत्याकांड मामले में हुए बरी

राम रहीम को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत, छत्रपति हत्याकांड मामले में हुए बरी

7 March 2026 - 12:01 PM
Photo of पंजाब विधानसभा स्पीकर और मुख्यमंत्री ने पंजाब के राज्यपाल का विधानसभा पहुंचने पर किया हार्दिक स्वागत

पंजाब विधानसभा स्पीकर और मुख्यमंत्री ने पंजाब के राज्यपाल का विधानसभा पहुंचने पर किया हार्दिक स्वागत

7 March 2026 - 11:17 AM
Photo of मान सरकार का बड़ा फैसला, बिजली दरें घटीं, उपभोक्ताओं और उद्योगों को सीधा लाभ

मान सरकार का बड़ा फैसला, बिजली दरें घटीं, उपभोक्ताओं और उद्योगों को सीधा लाभ

7 March 2026 - 10:55 AM
Photo of भगवंत सिंह मान की अगुवाई में मंत्रिमंडल द्वारा वर्ष 2026–27 के बजट अनुमानों को मंजूरी

भगवंत सिंह मान की अगुवाई में मंत्रिमंडल द्वारा वर्ष 2026–27 के बजट अनुमानों को मंजूरी

7 March 2026 - 10:49 AM
Back to top button