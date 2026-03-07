Punjab News : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के तहत शुरू की गई निर्णायक ‘गैंगस्टरां ते वार’ मुहिम के 45वें दिन पंजाब पुलिस ने राज्य भर में गैंगस्टरों के साथियों से जुड़े पहचाने गए और मैप किए गए 400 स्थानों पर छापेमारी की।

उल्लेखनीय है कि “गैंगस्टरां ते वार” पंजाब को गैंगस्टर मुक्त राज्य बनाने के लिए एक निर्णायक जंग है, जिसकी शुरुआत 20 जनवरी, 2026 को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव द्वारा की गई थी। एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) पंजाब के समन्वय से सभी जिलों की पुलिस टीमें राज्य भर में विशेष कार्रवाइयां कर रही हैं।

45वें दिन 126 व्यक्ति गिरफ्तार

45वें दिन, पुलिस टीमों ने 126 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से पांच हथियार बरामद किए, जिससे मुहिम की शुरुआत से अब तक कुल 13045 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं।

इसके अलावा 64 व्यक्तियों के खिलाफ सतर्कता कार्रवाई की गई है, जबकि 55 व्यक्तियों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। पुलिस टीमों ने कार्रवाई के दौरान तीन भगोड़े अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है।

एंटी गैंगस्टर हेल्पलाइन

लोग आवश्यक एंटी गैंगस्टर हेल्पलाइन 93946 93946 पर अपराधियों और गैंगस्टरों से संबंधित जानकारी गुप्त रूप से रिपोर्ट कर सकते हैं, तथा अपराध और आपराधिक गतिविधियों के बारे में सूचना/जानकारी भी साझा कर सकते हैं।

“युद्ध नशेयां विरुद्ध” के 370वें दिन की कार्रवाई

इस दौरान, पुलिस टीमों ने नशों के खिलाफ अपनी मुहिम “युद्ध नशेयां विरुद्ध” के 370वें दिन भी जारी रखा है, जिसके तहत आज 97 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से 551 ग्राम हेरोइन, 1.9 किलोग्राम अफीम, 435 नशीली गोलियां/कैप्सूल और 28,850 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई। इससे, मात्र 370 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 52,428 हो गई है। नशा छुड़ाऊ मुहिम के हिस्से के रूप में, पंजाब पुलिस ने आज 40 व्यक्तियों को नशा छुड़ाने और पुनर्वास के इलाज के लिए राजी किया है।

ये भी पढ़ें – http://देश में नहीं होगी रसोई गैस की किल्लतस, मिडिल ईस्ट संकट के बीच भारत ने बढ़ाया LPG उत्पादन

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप