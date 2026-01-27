गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के माता-पिता गिरफ्तार, 50 लाख की रंगदारी का मामला

Goldy Brar Parents Arrested : गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के माता-पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रात करीब 10 बजे श्री मुक्तसर साहिब पुलिस ने दो साल पुराने रंगदारी मामले में की है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शमशेर सिंह और उनकी पत्नी प्रीतपाल कौर के रूप में हुई है।

गिरफ्तारी के वक्त दोनों अमृतसर में गोल्डन टेंपल के पास एक होटल में ठहरे हुए थे। इस मामले में 3 दिसंबर 2024 को एफआईआर दर्ज की गई थी। साल 2024 में गांव उडेकरन निवासी एक शिक्षक से 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगी थी, और उसे एंव उसके परिवार को जान से मारने की धमकियां दी गई थीं।

रंगदारी की रकम से गुजारा

श्री मुक्तसर साहिब पुलिस के मुताबिक, जांच में सामने आया कि उस समय बंबीहा गैंग और गोल्डी बराड़ मिलकर काम करते थे। गोल्डी बराड़ के माता-पिता के पास आय का कोई वैध स्रोत नहीं था और वे कथित तौर पर रंगदारी की रकम से ही गुजारा कर रहे थे।

50 लाख रुपए की मांग, परिवार को धमकी

पीड़ित शिक्षक ने बताया कि 27 नवंबर 2024 को स्कूल ड्यूटी के दौरान उसे व्हाट्सएप पर एक विदेशी नंबर से कॉल आई। कॉल करने वाले ने खुद को बंबीहा गैंग का सदस्य बताते हुए 50 लाख रुपए की मांग की और परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी। कॉल्स का सिलसिला उसी दिन कई बार चला। छह दिन बाद दोबारा कॉल आने पर डर के कारण उसने फोन नहीं उठाया और परिवार की सलाह पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

10 लाख का इनामी गैंगस्टर बराड़

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने गैंगस्टर गोल्डी बराड़ पर 10 लाख रुपये का इनाम घोषित कर रखा है।गोल्डी बराड़ का असली नाम सतविंदर सिंह है। उसका जन्म 1994 में श्री मुक्तसर साहिब में हुआ। उसके पिता शमशेर सिंह पंजाब पुलिस से एएसआई पद से रिटायर हुए हैं। गोल्डी बराड़ को लॉरेंस गैंग का अहम सदस्य माना जाता रहा है और उस पर हत्या, रंगदारी, हथियार तस्करी समेत 50 से अधिक मामले दर्ज हैं।

सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद गहराया नाम

बता दें कि स्टडी वीजा पर वह कनाडा गया, वहीं नागरिकता हासिल की और विदेश से आपराधिक नेटवर्क ऑपरेट किया। 29 मई 2022 को मानसा में पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद उसका नाम देश-विदेश में सुर्खियों में आया। जिसके बाद उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया, जनवरी 2024 में भारत सरकार ने उसे आतंकवादी घोषित कर UAPA के तहत कड़ी कार्रवाई की।

