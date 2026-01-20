Delhi NCRबड़ी ख़बर

इंजीनियर की मौत मामले में बिल्डर गिरफ्तार, SIT का पहला और बड़ा एक्शन

Yuvraj Death Case

Engineer Death Case : उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत के मामले में बड़ा कदम उठाया गया है। मृतक इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के बाद पुलिस ने आरोपी बिल्डर अभय कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। अभय कुमार एमजेड विश्टाउन का मालिक है, और इस मामले में उसका नाम सामने आया था। लोटस ग्रीन पर भी इस मामले को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है।

एसआईटी टीम ने शुरू की जांच

मामले की गहन जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने तीन सदस्यीय विशेष जांच टीम (एसआईटी) गठित की थी, जो मंगलवार से अपनी जांच शुरू कर चुकी है। एसआईटी की टीम ने घटना के बारे में जानकारी प्राप्त की और नोएडा सेक्टर 6 में स्थिति का निरीक्षण किया। टीम की अगुवाई कर रहे मेरठ जोन के अपर पुलिस महानिदेशक (एडीजी) भानु भास्कर ने कहा कि इस मामले की सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है और मृतक के परिवार के साथ पूरी संवेदना व्यक्त की गई है।

मुख्यमंत्री ने रिपोर्ट की मांग की

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना की जांच रिपोर्ट पांच दिनों के भीतर तलब की है। इसके साथ ही, राज्य सरकार ने नोएडा विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी लोकेश एम को उनके पद से हटा दिया है और उन्हें प्रतीक्षारत कर दिया है। यह कदम तब उठाया गया जब जांच समिति ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कार्रवाई की।

क्या हुआ था घटनास्थल पर?

16 जनवरी को नोएडा के सेक्टर-150 में एक दुखद घटना घटित हुई थी, जब 27 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की कार निर्माणाधीन स्थल के पास पानी से भरे गड्ढे में गिर गई। यह गड्ढा एक मॉल के भूमिगत तल के निर्माण के लिए खोदा गया था, लेकिन वहां किसी प्रकार का कोई अवरोधक नहीं था, जिससे यह दुर्घटना हुई। इस घटना में लापरवाही के आरोप लगाए जा रहे हैं, और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अब पुलिस और प्रशासन द्वारा जांच की जा रही है।

