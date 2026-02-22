Kishtwar Encounter : जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के छात्रू इलाके में आज सुरक्षाबलों और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें संगठन का शीर्ष कमांडर ढेर हो गया.

अधिकारियों के मुताबिक यह मुठभेड़ तब शुरू हुई जब सेना ने छात्रू के जंगलों में तलाशी अभियान चलाया, उन्हें इलाके में दो संदिग्ध आतंकवादियों की मौजूदगी की जानकारी मिली थी.

जैश-ए-मोहम्मद का एक शीर्ष कमांडर ढेर

इस ऑपरेशन के दौरान जैश-ए-मोहम्मद का एक शीर्ष कमांडर ढेर हो गया. यह कार्रवाई जम्मू और कश्मीर पुलिस, 2 पैराशूट बटालियन विशेष बल और भारतीय सेना की संयुक्त टीम ने अंजाम दी. हालांकि, कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और ऑपरेशन की जटिलताओं के चलते अब तक आतंकवादी का शव बरामद नहीं हो सका है.

सुरक्षा बलों ने पूरे क्षेत्र को घेर रखा है और शेष आतंकवादियों की तलाश के लिए सघन सर्च ऑपरेशन जारी है.

