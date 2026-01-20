Other Statesराज्य

एकनाथ शिंदे ने अफवाहों पर लगाया विराम, मुंबई में महायुति का ही महापौर

Maharashtra Politics :
Maharashtra Politics : महाराष्ट्र नगरपालिका चुनावों में महायुति की जीत के बाद सबसे अधिक चर्चा बीएमसी के मेयर को लेकर है. हालांकि बीएमसी में महायुति को जनादेश मिला है और सबसे अधिक सीटें बीजेपी को मिली हैं इसलिए बीजेपी का मेयर बनने की संभावना सबसे अधिक है. लेकिन एकनाथ शिंदे ने अपने पार्षदों को मुंबई के एक फाइव स्टार होटल में ठहरा कर मेयर पद को लेकर सस्पेंस को और गहरा कर दिया था. तरह-तरह की अटकलें लगाई जाने लगीं. लेकिन आज एकनाथ शिंदे ने अटकलों को विराम देते हुए मेयर पद को लेकर सस्पेंस पर से पर्दा उठा दिया है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुंबई महानगरपालिका में महायुति का ही मेयर बनेगा.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने साफ तौर पर कहा कि शिवसेना और बीजेपी ने मुंबई महानगरपालिका का चुनाव मिलकर लड़ा है और मुंबई में महायुति का ही महापौर बनेगा, उन्होंने यह भी बताया कि ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर सहित जिन-जिन नगरपालिकाओं में महायुति के रूप में एक साथ चुनाव लड़ा गया है, वहां महायुति का ही महापौर बनाया जाएगा.

मुंबई में महायुति का ही महापौर होगा

बता दें कि मुंबई महानगरपालिका (BMC) चुनाव में किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने और शिवसेना द्वारा अपने नगरसेवकों को होटल में ठहराए जाने की वजह से कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन इन सभी अटकलों को विराम देते हुए एकनाथ शिंदे ने स्पष्ट रूप से कहा कि मुंबई में महायुति का ही महापौर बनेगा.

अफवाहों पर विश्वास न करें

एकनाथ शिंदे ने कहा कि मुंबई के नागरिकों ने शिवसेना-बीजेपी महायुति पर पूरा विश्वास जताया है और जनादेश के खिलाफ शिवसेना कोई अलग कदम नहीं उठाएगी. साथ ही उन्होंने नागरिकों से अपील की कि किसी भी तरह कि अफवाह पर भरोसा न करें.

महायुति नगरपालिकाओं में महापौर महायुति

साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जिन-जिन नगरपालिकाओं में शिवसेना और बीजेपी ने महायुति के रूप में मिलकर चुनाव लड़ा है, वहां भी महायुति का ही महापौर बनाया जाएगा. इसलिए मुंबई सहित महाराष्ट्र में किसी नए राजनीतिक समीकरण बनने की चर्चाओं में कोई सच्चाई नहीं है. मुंबई में शिवसेना-बीजेपी-रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (महायुति) का ही महापौर बनेगा, ऐसा उन्होंने दोहराया.

मुंबई का मेयर कौन?

  • मुंबई का मेयर कौन?
  • बीजेपी- 89 पार्षद
  • शिवसेना- 29 पार्षद
  • NCP- 03 पार्षद
  • कुल- 121 पार्षद
  • मेयर के लिए चाहिए- 114 पार्षद

वही, बीजेपी के नवनिर्वाचित पार्षदों को महापौर पद के लिए आरक्षण और इस पद से संबंधित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अगले आठ से दस दिन तक महानगर से बाहर नहीं जाने को कहा गया है. पार्टी के एक नेता ने बीते सोमवार को यह जानकारी दी. महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई और 28 अन्य नगर निकायों के महापौरों के चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है. साथ ही महापौर पद के लिए लॉटरी 22 जनवरी को निकाली जाएगी.

