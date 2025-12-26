Uttar Pradesh

लंदन में मौलाना शम्सुल हुदा खान पर ईडी का शिकंजा, मनी लॉन्ड्रिंग जांच तेज

Ajay Yadav26 December 2025 - 2:51 PM
2 minutes read
UP News :
लंदन में मौलाना शम्सुल हुदा खान पर ईडी का शिकंजा, मनी लॉन्ड्रिंग जांच तेज

UP News : कानून की पकड़ कितनी दूर तक जाती है, इसका उदाहरण देखना हो तो आप भारत के प्रवर्तन निदेशालय की उस कार्रवाई को देख सकते हैं, जिसके तहत लंदन में बैठे मौलाना शम्सुल हुदा खान पर मनी लॉन्ड्रिंग समेत कई केस दर्ज किए गए हैं. लंदन में रह रहा शम्सुल हुदा खान एक इस्लामि धर्म प्रचारक है, जिस पर ईडी ने कड़ा शिकंजा कस दिया है. मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने अपनी जांच और तेज कर दी है. ईडी ने यह कार्रवाई यूपी एटीएस की FIR के आधार पर की है.

मौलाना शम्सुल हुदा खान को साल 1984 में एक सरकारी सहायता प्राप्त मदरसे में सहायक शिक्षक के तौर पर नियुक्त किया गया था. आरोप है कि 2013 में ब्रिटिश नागरिकता हासिल करने के बाद भी वह 2017 तक भारत से वेतन लेता रहा, जबकि न वह भारत में रहता था और न पढ़ाई का कोई काम करता था. वहीं, जांच एजेंसियों का कहना है कि पिछले लगभग 20 वर्षों में उसने कई विदेशी देशों की यात्राएं कीं. इसी दौरान भारत में खोले गए 7 से 8 बैंक खातों के जरिए उसे करोड़ों रुपये की रकम मिली. इसके अलावा, उसके नाम पर 12 से अधिक संपत्तियां हैं, जिनकी कुल कीमत 30 करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है.

कट्टर विचारधारा और फंडिंग के आरोप

ईडी के मुताबकि, शम्सुल हुदा खान पर धार्मिक शिक्षा की आड़ में कट्टर विचारधारा फैलाने और अवैध फंडिंग का आरोप है. वह उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले का रहने वाला है और अपने एनजीओ रजा फाउंडेशन व निजी खातों से कई मदरसों को फंड देता रहा. उसने आजमगढ़ और संत कबीर नगर में दो मदरसे भी खोले थे, जिन्हें बाद में मान्यता रद्द कर दी गई. जांच एजेंसियां अब उसके विदेशी संपर्कों की भी जांच कर रही हैं, खासकर यूके में संभावित कट्टरपंथी संगठनों से संबंध.

पाकिस्तान से जुड़े लिंक की जांच

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शम्सुल हुदा खान के लिंक पाकिस्तान से भी जुड़े हुए हैं. कई बार इस मौलाना के पाकिस्तान जाने के भी साक्ष्य मिले हैं. एजेंसियां पाकिस्तान स्थित चरमपंथी संगठनों से उसके संपर्कों की जांच की जा रही है. एजेंसी ने बताया कि जांच पूरी होने के बाद आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें- Earthquake : भूकंप के झटकों से हिली धरती, 6.1 की रही तीव्रता, चीन, फिलीपींस और जापान तक लगे झटके

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav26 December 2025 - 2:51 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of अलीगढ़ के उदयपुर मार्ग पर कार में दो युवकों की लाश बरामद, जांच में जुटी पुलिस

अलीगढ़ के उदयपुर मार्ग पर कार में दो युवकों की लाश बरामद, जांच में जुटी पुलिस

26 December 2025 - 4:25 PM
Photo of टीईटी को लेकर अफजाल अंसारी का विरोध, सरकार पर लगाया मनमानी का आरोप

टीईटी को लेकर अफजाल अंसारी का विरोध, सरकार पर लगाया मनमानी का आरोप

26 December 2025 - 2:00 PM
Photo of कुमार विश्वास ने बिना नाम लिए कांग्रेस परिवार को कहा ‘फर्जी…’, CM योगी के सामने कसा तंज

कुमार विश्वास ने बिना नाम लिए कांग्रेस परिवार को कहा ‘फर्जी…’, CM योगी के सामने कसा तंज

26 December 2025 - 12:13 PM
Photo of AMU के कैंपस में ABK स्कूल शिक्षक की हत्या, वजह और हत्यारों की तलाश में जुटी पुलिस

AMU के कैंपस में ABK स्कूल शिक्षक की हत्या, वजह और हत्यारों की तलाश में जुटी पुलिस

25 December 2025 - 1:23 PM
Photo of GSDP और प्रति व्यक्ति आय में जबरदस्त उछाल, CM योगी ने बदलती यूपी की तस्वीर पेश की

GSDP और प्रति व्यक्ति आय में जबरदस्त उछाल, CM योगी ने बदलती यूपी की तस्वीर पेश की

25 December 2025 - 12:27 PM
Photo of UP News : संभल को मिली विकास की नई दिशा, हिंसा के बाद योगी सरकार ने उठाए बड़े कदम

UP News : संभल को मिली विकास की नई दिशा, हिंसा के बाद योगी सरकार ने उठाए बड़े कदम

24 December 2025 - 7:38 PM
Photo of योगी सरकार ने बदला यूपी का माहौल, निवेश बढ़ा, सुरक्षा मजबूत, विपक्ष को लिया आड़े हाथों

योगी सरकार ने बदला यूपी का माहौल, निवेश बढ़ा, सुरक्षा मजबूत, विपक्ष को लिया आड़े हाथों

24 December 2025 - 4:41 PM
Photo of लखनऊ में बीजेपी विधायकों की बैठक ने राजनीति में मचाई हलचल, शिवपाल यादव ने दिया बड़ा न्योता

लखनऊ में बीजेपी विधायकों की बैठक ने राजनीति में मचाई हलचल, शिवपाल यादव ने दिया बड़ा न्योता

24 December 2025 - 3:09 PM
Photo of मेरठ में कड़ाके की ठंड और कोहरे के कारण स्कूल बंद, 29 दिसंबर से खुलेंगे

मेरठ में कड़ाके की ठंड और कोहरे के कारण स्कूल बंद, 29 दिसंबर से खुलेंगे

24 December 2025 - 10:08 AM
Photo of UP News : जीजा पर छाया प्यार का बुखार, मोबाइल टावर पर चढ़कर किया हंगामा

UP News : जीजा पर छाया प्यार का बुखार, मोबाइल टावर पर चढ़कर किया हंगामा

23 December 2025 - 2:48 PM
Back to top button