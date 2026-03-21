Viral News : बाजार से नारियल खरीदते समय अक्सर हम यह सोचकर लाते हैं कि वह ताजा और पानी से भरा होगा, लेकिन घर पहुंचने पर उम्मीद के मुताबिक नहीं निकलता. कभी पानी बहुत कम होता है, तो कभी नारियल का स्वाद भी अच्छा नहीं होता. इसका मुख्य कारण यह है कि अधिकतर लोगों को अच्छे नारियल चुनने का सही तरीका नहीं पता होता.

हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक नारियल बेचने वाला लड़का सरल तरीके से यह बता रहा है कि ताजगी और पानी की मात्रा के लिए नारियल कैसे चुना जाए. वीडियो में वह लोगों को आम गलतियों से बचने के तरीके समझाता है.

दिखावे से नहीं पहचानना चाहिए

लड़के के अनुसार, बहुत बड़ा नारियल या जिसे हिलाने पर जोर से आवाज आती है, जरूरी नहीं कि पानी से भरा हो. इसके लिए वह तीन नारियल लेकर उदाहरण दिखाता है. पहले नारियल को काटते ही पता चलता है कि उसमें पानी बहुत कम है. दूसरे नारियल में बिल्कुल पानी नहीं है, भले ही वह दिखने में ठीक लगता हो.

तीसरे नारियल को देखकर लोग इसे अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि इसका बाहरी हिस्सा थोड़ा सूखा और कम आकर्षक लगता है. लेकिन लड़के का कहना है कि ऐसा नारियल अंदर से पानी से भरा होता है. जब यह नारियल काटा जाता है, तो इसमें से काफी मात्रा में पानी निकलता है.

आकार या आवाज पर भरोसा नहीं करना चाहिए

वीडियो में यह स्पष्ट किया गया कि नारियल खरीदते समय केवल आकार या आवाज पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके बाहरी स्वरूप और अनुभव को भी ध्यान में रखना चाहिए. यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @ChapraZila नाम के अकाउंट से साझा किया गया है और इसे देख लोगों ने इसे बहुत उपयोगी बताया है.

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