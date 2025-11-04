Other States

आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में सुबह-सुबह भूकंप के झटके, दो राज्यों में धरती हिली लेकिन जनहानि नहीं

Ajay Yadav4 November 2025 - 1:29 PM
1 minute read
फटाफट पढ़ें

  • आंध्र प्रदेश में 3.7 तीव्रता का भूकंप आया
  • झटके विशाखापत्तनम जिले में भी महसूस हुए
  • किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं मिली
  • कर्नाटक के विजयपुरा में भी झटके दर्ज हुए
  • दोनों जगह भूकंप का केंद्र जमीन के भीतर था

Earthquake : आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले में मंगलवार सुबह 3.7 तीव्रता का भूकंप आया. इसके झटके पड़ोसी विशाखापत्तनम (विजाग) जिले में भी महसूस किए गए. अधिकारियों ने बताया कि भूकंप की तीव्रता कम होने के कारण अभी तक किसी तरह के जान-माल के नुकसान या संपत्ति को क्षति की सूचना नहीं है.

आंध्र प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एपीएसडीएमए) के अनुसार, भूकंप सुबह 4:19 बजे आया और इसका केंद्र जमीन से करीब 10 किलोमीटर की गहराई में था. अधिकारियों ने बताया कि झटका कुछ ही क्षणों के लिए महसूस हुआ और सौभाग्य से किसी के हताहत होने या संपत्ति के नुकसान की कोई सूचना नहीं मिली.

विजयपुरा में भूकंप के हल्के झटके

कर्नाटक के विजयपुरा जिले में भी मंगलवार सुबह हल्के भूकंप के झटके महसूस किए गए. कर्नाटक राज्य प्राकृतिक आपदा निगरानी केंद्र (केएसएनडीएमसी) के अनुसार, भूकंप सुबह 7:49 बजे आया जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 2.9 दर्ज की गई. इसका केंद्र विजयपुरा तालुका के भूतनल टांडा से करीब 3.6 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम में था. अधिकारियों ने बताया कि झटका मामूली था और किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं है.

5 किमी गहराई में था भूकंप का केंद्र

केएसएनडीएमसी की रिपोर्ट के अनुसार, भूकंप का केंद्र, सतह से लगभग पांच किलोमीटर नीचे था. इसके निर्देशांक 16.91 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 75.75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर दर्ज किए गए. बयान में कहा गया, “विजयपुरा जिले में केएसएनडीएमसी नेटवर्क ने 2.9 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया, जिसका केंद्र विजयपुरा तालुका के भूतनल टांडा से करीब 3.6 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम में स्थित था.

