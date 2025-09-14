फटाफट पढ़ें
- ओवैसी ने बीजेपी पर सवाल उठाया
- उन्होंने मैच से इनकार की हिम्मत पूछी है
- पहलगाम हमले को लेकर सवाल किया
- मोदी से नागरिकों की कीमत पूछी गई
- पीड़ितों के साथ खड़े रहने का भरोसा दिया
Asaduddin Owaisi on India Pakistan Match : हैदराबाद से सांसद और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है. उन्होंने एक जलसे को संबोधित करते हुए कहा कि मेरा असम के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और सभी बीजेपी नेताओं से सवाल है कि आपके पास पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट मैच खेलने से इनकार करने की हिम्मत नहीं है क्या ?
ओवैसी ने पहलगाम हमले पर उठाया बड़ा सवाल
असदुद्दीन ओवैसी ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर, जिसमें 26 नागरिकों का धर्म पूछकर उन्हें गोली मार दी गई, इस पर बड़ा सवाल उठाते हुए कहा कि अगर तुम्हारी बेटी मर जाती तो क्या तब भी तुम पाकिस्तान के साथ मैच खेलते. आज मैच होगा तो कितने पैसे आएंगे 600-700 करोड़, अब ये बीजेपी के नेताओं को बोलना है उन्हें इस पर सवाल उठाना चाहिए. ओवैसी ने आगे कहा कि देशभक्ति की बात करने वालों चुल्लू भर पानी में डूब मरो. तुम 700-800 करोड़ या चलो मान लिया 2000 करोड़ रुपये के लिए ये सब करोगे.
ओवैसी का प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा कि हम भारत के प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं कि आपने कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते. बातचीत और आतंकवाद एक साथ नहीं हो सकते तो बीसीसीआई को एक क्रिकेट मैच से कितना पैसा मिलेगा, 2000 करोड़ रुपये, 3000 करोड़ रुपये? क्या हमारे 26 नागरिकों के जीवन की कीमत पैसे से ज्यादा है? यही बात बीजेपी को बतानी चाहिए.
AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम कल भी उन 26 नागरिकों के साथ खड़े थे, हम आज भी उनके साथ हैं और हम कल भी उनके साथ खड़े रहेंगे.
यह भी पढ़ें : पंजाब बाढ़ अपडेट: 55 मौतें, 3.88 लाख लोग प्रभावित, NDRF और सेना राहत कार्यों में जुटी
Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप