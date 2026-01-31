Punjab News : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा-निर्देशों के तहत शुरू की गई ‘गैंगस्टरां ते वार’ – पंजाब को गैंगस्टर मुक्त राज्य बनाने के लिए छेड़ी गई एक निर्णायक जंग के चलते, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने शुक्रवार को गैंगस्टरों और संगठित अपराधों के खिलाफ चल रही कार्रवाई का जायजा लेने तथा कार्रवाइयों में तेजी लाने के लिए एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक का उद्देश्य

बटाला में हुई यह बैठक सीमावर्ती जिलों पर केंद्रित थी और बैठक का उद्देश्य सीमा पार से संचालित आतंकवाद-अपराध गठजोड़ को समाप्त करना तथा जबरन वसूली और गैंगों की गतिविधियों पर जीरो-टॉलरेंस सुनिश्चित करना था। बैठक में एडीजीपी एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) प्रमोद बान, एडीजीपी काउंटर इंटेलिजेंस अमित प्रसाद, सीपी अमृतसर गुरप्रीत सिंह भुल्लर, डीआईजी बॉर्डर रेंज संदीप गोयल, डीआईजी फिरोजपुर रेंज स्नेहदीप शर्मा, एसएसपी अमृतसर ग्रामीण सुहेल कासिम मीर, एसएसपी बटाला महिताब सिंह, एसएसपी गुरदासपुर आदित्य, एसएसपी पठानकोट दिलजींदर सिंह ढिल्लों और एसएसपी तरनतारन सुरेंद्र लांबा शामिल हुए।

अपराधों के रुझानों पर विस्तृत समीक्षा

इस दौरान सीमा और फिरोजपुर रेंजों में मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति, अपराधों के रुझानों और काउंटर-इंटेलिजेंस उपायों पर विस्तृत समीक्षा की गई। अधिकारियों ने अपराधिक तत्वों को जड़ से खत्म करने के लिए ऑपरेशन संबंधी तैयारियों, संयुक्त कार्य योजनाओं और सामुदायिक भागीदारी संबंधी पहलकदमियों के बारे में जानकारी दी।

बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि 20 जनवरी को शुरू की गई ‘गैंगस्टरां ते वार’ मुहिम के तहत पंजाब पुलिस ने महत्वपूर्ण सफलताएं हासिल की हैं। उन्होंने बताया कि पिछले दो दिनों में ही पंजाब पुलिस ने 100 किलोग्राम हेरोइन बरामद की है।

पूरे राज्य में 12,275 छापेमारी

मुहिम के 11 दिनों के परिणामों के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि पुलिस टीमों द्वारा पूरे राज्य में 12,275 छापेमारी की गईं, जिनके दौरान 8,671 व्यक्तियों से पूछताछ की गई और 3,721 को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा, पुलिस टीमों ने 1,796 व्यक्तियों को हिरासत में लिया और 3,154 व्यक्तियों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया।

जंगी स्तर पर काम कर रही है पंजाब पुलिस

डीजीपी ने बताया कि पंजाब पुलिस जंगी स्तर पर काम कर रही है और किसी भी गैंगस्टर या नशा तस्कर को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि विदेशों से संचालन कर रहे गैंगस्टर, जो अपराधों को अंजाम दे रहे हैं, उन्हें भी जल्द से जल्द पंजाब वापस लाया जाएगा ताकि उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जा सके, जैसा कि पहले कई मामलों में किया गया है।

उन्होंने जनता, खासकर युवाओं से अपराधों और समाज विरोधी तत्वों से दूर रहने तथा अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाने की अपील की। उन्होंने कहा कि पंजाब में अपराधों के लिए कोई जगह नहीं है।

एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर

डीजीपी गौरव यादव ने लोगों से एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 के माध्यम से किसी भी अपराधिक या गैंगस्टर संबंधी गतिविधियों के बारे में गुप्त रूप से जानकारी देने की अपील की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सूचना देने वालों की पहचान गुप्त रखी जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि जनता के सहयोग से समाज विरोधी तत्वों को समाज से जड़ से खत्म किया जा सकता है।

इसके बाद, डीजीपी ने बटाला पुलिस जिले के सभी स्टेशन हाउस ऑफिसरों (एसएचओज़) और गैजेटेड अधिकारियों से विस्तृत बातचीत भी की, जिसमें फोर्स को प्रेरित करने, मनोबल बढ़ाने और ड्यूटी के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। उन्होंने कानून व्यवस्था बनाए रखने, अपराध को रोकने और संगठित नेटवर्कों का पर्दाफाश करने में जमीनी स्तर के अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया।

