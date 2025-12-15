Uttar Pradesh

Ajay Yadav15 December 2025 - 12:56 PM
UP News :
आगरा में घना कोहरा, ताजमहल देखना पड़ा मुश्किल, पर्यटक मायूस

UP News : उत्तर प्रदेश के आगरा में सोमवार की सुबह दृश्य कुछ ऐसा था जैसे ताजमहल कोहरे के समुद्र में डूबा हुआ हो. मोहब्बत की अमर निशानी ताजमहल घने कोहरे की चादर में ढक गई, जिससे पर्यटक उसकी पूरी सुंदरता का आनंद नहीं ले सके. मौसम में आए बदलाव के कारण चारों ओर कोहरा फैला रहा और हजारों देशी-विदेशी पर्यटक ताजमहल की विहंगम सुंदरता से वंचित रह गए.

सुबह से ही आगरा की फिजा में कोहरा किसी रहस्यमयी पर्दे की तरह छाया रहा. दृश्यता ना के बराबर रही. यमुना किनारे खड़ा ताजमहल दिखाई देने के बजाय पर्यटकों की कल्पना में ही उभरता रहा. ऐसा लग रहा था जैसे कोहरे ने ताजमहल को अपने आंचल में समेटकर छिपा लिया हो और शहर को सफेद धुएं के समुद्र में डूब गया हो.

पर्यटकों की उम्मीदों पर कोहरे की ठंडी परत

पर्यटक बार-बार अपनी नजरें आसमान और धुंधले परिदृश्य में गहराई तक झांकने की कोशिश करते रहे. कोई अपनी आंखें फैला रहा था, कोई मोबाइल कैमरे में जूम बढ़ा रहा, लेकिन मौसम की धुंध के सामने हर प्रयास असफल साबित हुआ. यहां कोहरा केवल मौसम का विषय भर नहीं था, बल्कि ताजमहल देखने आने वालों की उम्मीदों पर पड़ी ठंड़ी परत बन गया.

सोलापुर की कविता तिवारी का ताजमहल सपना अधूरा

वहीं, महाराष्ट्र के सोलापुर से ताजमहल देखने आई कविता तिवारी ने मायूसी भरे स्वर में कहा कि वे पहली बार आगरा आई थीं. कविता का कहना था कि ताजमहल देखने आए थे, पर कोहरे की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा, पूरा आना ही वेस्ट हो गया.

कटक की रेखा वकटेश ताजमहल नहीं दिखा

ओडिशा के कटक से आई रेखा वकटेश ने ठिठुरते हुए बताया कि आगरा पहुंचने पर उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया. उन्होने कहा कि इतना घना कोहरा और इतनी ठंड थी कि ताजमहल तो दूर, आसपास का नजारा भी साफ नहीं दिखा. कोहरे ने सब कुछ ढका रखा था और उनका आना भी बेकार हो गया.

वहीं, हैदराबाद से आए नागराज ने भी इसी दर्द को साझा किया. नागराज का कहना था कि फॉग बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से ताजमहल का कुछ भी नहीं देख पाए. उनके शब्दों में यह पीड़ा उस अधूरे सपने की कसक थी, जो लंभी यात्रा के बाद भी पूरी नहीं हो पाई.

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

