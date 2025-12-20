Delhi NCR

दिल्ली एयरपोर्ट पर घने कोहरे का असर, 177 उड़ानें रद्द और 500 से अधिक फ्लाइट्स में देरी

Delhi Airport Fog Disruption :
Delhi Airport Fog Disruption : घने कोहरे की वजह से शुक्रवार (19 दिसंबर) को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान सेवाएं गंभीर रूप से प्रभावित रहीं. नई दिल्ली में खराब मौसम के चलते अंतरराष्ट्रीय और घरेलू उड़ानों सहित कुल 177 फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ीं, जबकि 500 से अधिक उड़ानें देरी से संचालित हुईं. देश के सबसे व्यस्त हवाई अड्डे पर कम दृश्यता के कारण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए परिचालन प्रभावित हुआ, जिससे यात्रियों और एयरलाइंस दोनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा.

हवाई अड्डा अधिकारियों ने बताया कि रद्द की गई 177 उड़ानों में आगमन और प्रस्थान दोनों तरह की फ्लाइट्स शामिल थीं. उड़ानों पर नजर रखने वाली वेबसाइट फ्लाइटरडार24 के मुताबकि, दिल्ली हवाई अड्डे पर करीब 500 उड़ानों के संचालन में देरी दर्ज की गई. इन देरी के कारण यात्रियों को काफी देर तक इंतजार करना पड़ा और कई कनेक्टिंग फ्लाइट्स भी प्रभावित हुईं. आमतौर पर दिल्ली हवाई अड्डे से रोजाना लगभग 1,300 उड़ानें संचालित होती हैं, ऐसे में कोहरे का प्रभाव बड़े स्तर पर देखने को मिला.

रियल-टाइम पूर्वानुमान के आधार पर फैसले

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 19 दिसंबर की दोपहर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि वह भारत मौसम विज्ञान विभाग के साथ समन्वय में काम कर रहा है. मंत्रालय के अनुसार, वास्तविक समय के मौसम पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए ही उड़ान परिचालन से जुड़े सभी निर्णय लिए जा रहे हैं.

आईजीआई पर उड़ान परिचालन सामान्य

वहीं दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डीआईएएल) ने शाम 7:10 बजे जारी एक पोस्ट में बताया कि उस समय दिल्ली हवाई अड्डे पर उड़ान परिचालन सामान्य रूप से चल रहा था. आईजीआईए का संचालन करने वाली डीआईएएल के अनुसार, दृश्यता में सुधार होने के बाद सुरक्षा मानकों के तहत उड़ानों को चरणबद्ध तरीके से संचालित किया गया.

इंडिगो ने भी जारी की चेतावनी

एयर इंडिया एक्सप्रेस ने जानकारी दी कि दिल्ली से पुणे, रांची, इंदौर, पटना, गोवा, वाराणसी और जोधपुर समेत कई गंतव्यों के लिए उसकी उड़ानें रद्द करनी पड़ीं. एयरलाइन ने साफ किया कि यह निर्णय कोहरे के कारण लिया गया. वहीं इंडिगो ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बताया कि दिल्ली एनसीआर, अमृतसर, जबलपुर और जालंधर में कड़ाके की ठंड के साथ घना कोहरा छाया हुआ है.

परिचालन धीमा रहने की आशंका

इंडिगो ने बताया कि दृश्यता में लगातार हो रहे उतार-चढ़ाव की वजह से उड़ानों के शेड्यूल में बदलाव करना पड़ा है और बदलती परिस्थितियों के चलते परिचालन सामान्य से धीमा हो सकता है. एयरलाइंस और ग्राउंड स्टाफ सुरक्षा तथा दृश्यता से जुड़े सभी मानकों का सख्ती से पालन करते हुए संचालन को प्राथमिकता दे रहे हैं.

ये भी पढ़ें- School Timing Changed : कड़ाके की सर्दी के बीच स्कूलों का टाइम बदला, पूरी ख़बर पढ़ें

