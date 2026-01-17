Delhi NCRराज्य

दिल्ली-NCR में घना कोहरा और प्रदूषण का प्रकोप, नोएडा में कोहरे की चेतावनी जारी

Ajay Yadav17 January 2026 - 8:10 AM
1 minute read
Delhi NCR Fog :
दिल्ली-NCR में घना कोहरा और प्रदूषण का प्रकोप, नोएडा में कोहरे की चेतावनी जारी

फटाफट पढ़ें:

  • दिल्ली-NCR में ठंड और कोहरा जारी
  • कई जगह विजिबिलिटी लगभग शून्य
  • IMD ने येलो अलर्ट जारी किया
  • नोएडा में कोहरे की चेतावनी
  • दिल्ली में प्रदूषण गंभीर स्तर पर

Delhi NCR Fog : दिल्ली-NCR सहित उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड लगातार जारी है. शनिवार सुबह दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा रहा. कई स्थानों पर विजिबिलिटी शून्य रही, जिस कारण सड़क पर गाड़ियां रेंगती नजर आई. मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है और कुछ स्थानों पर शीतलहर की स्थिति का अनुमान लगाया है, जिसमें अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट आ सकती है. आज सुबह दिल्ली का न्यूनतम तापमान करीब 7 डिग्री सेल्सियस रहा. वहीं उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में 18 और 19 जनवरी को बारिश होने की भी संभावना है.

नोएडा में घने कोहरे की चेतावनी

मौसम विभाग ने नोएडा में आने वाले कुछ दिनों तक घने कोहरे की चेतावनी जारी की है. इस दौरान अधिकतम तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. 18 जनवरी तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में और 19 जनवरी तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में सुबह और रात के समय घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है. इसके साथ ही 18 और 19 जनवरी को कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना भी जताई गई है.

कई इलाकों में AQI 300 के पार

दिल्ली में लोगों को अभी भी प्रदूषण से राहत नहीं मिली है. शहर के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 300 से ऊपर दर्ज किया गया है. अलीपुर में AQI 350, अशोक विहार में 442, बवाना में 357, चांदनी चौक में 427 और द्वारका सेक्टर-8 में 407 रहा.

