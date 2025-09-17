हाइलाइट्स :-

पूरे देश में विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू करने का निर्णय.

दिल्ली में BLO की नियुक्ति और प्रशिक्षण हुआ पूरा.

2002 की मतदाता सूची का मिलान वेबसाइट पर उपलब्ध है.

EC On SIR : भारत निर्वाचन आयोग ने पूरे देश में निर्वाचन नामावलियों की शुचिता बनाए रखने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू करने का निर्णय लिया है. इस दिशा में दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी CEO के कार्यालय ने भी विशेष गहन पुनरीक्षण के सफल संचालन के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं.

दिल्ली में बूथ स्तर अधिकारियों की नियुक्ति पूरी

दिल्ली के सभी विधानसभा क्षेत्रों में बूथ स्तर अधिकारियों BLO की नियुक्ति कर दी गई है. इसके साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी और बूथ स्तर अधिकारियों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है ताकि यह प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी हो सके.

सामान्य जनता की सुविधा के लिए वर्ष 2002 में हुए विशेष गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची और वर्तमान विधानसभा क्षेत्रों का वर्ष 2002 के विधानसभा क्षेत्रों से मिलान CEO दिल्ली की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है. 2002 की मतदाता सूची https://www.ceodelhi.gov.in/ElectoralRoll_2002.aspx तथा विधानसभा क्षेत्रों का मिलान https://ceodelhi.gov.in/SIR2025.aspx पर उपलब्ध है.

जनता से मतदाता सूची सत्यापित करने का अनुरोध

सामान्य जनता से अनुरोध किया गया है कि वे 2002 की मतदाता सूची में अपना नाम और पिता/माता का नाम जरूर सत्यापित करें. यह सत्यापन बूथ स्तर अधिकारियों द्वारा घर-घर जाकर किए जाने वाले सर्वेक्षण के दौरान मददगार होगा. BLOs जनसाधारण को गणना प्रपत्र दो प्रतियों में वितरित करेंगे और आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ फॉर्म भरवाएंगे. जिन व्यक्तियों के नाम 2002 और 2025 दोनों मतदाता सूचियों में शामिल हैं, उन्हें केवल गणना प्रपत्र के साथ 2002 की सूची का अंश प्रस्तुत करना होगा.

यदि किसी वर्तमान निर्वाचक का नाम 2002 की मतदाता सूची में नहीं है, लेकिन उनके पिता या माता का नाम उस सूची में है, तो उस निर्वाचक को अपने पहचान पत्र, गणना प्रपत्र और माता-पिता की 2002 की मतदाता सूची का अंश प्रस्तुत करना होगा.

यह प्रक्रिया दिल्ली में चुनावों के दौरान मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए लागू की जा रही है. CEO कार्यालय इस विशेष गहन पुनरीक्षण को पारदर्शी और प्रभावी तरीके से पूरा करने के लिए तत्पर है.

