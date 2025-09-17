हाइलाइट्स :-

पीएम मित्र पार्क का धार में शिलान्यास हुआ.

सुमन सखी चैटबॉट की शुरुआत की गई.

महिलाओं की मुफ्त स्वास्थ्य जांच होगी.

स्वदेशी वस्तुएं खरीदने की अपील की गई.

तीन लाख रोजगार के अवसर बनेंगे.

PM Modi In Dhar : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर मध्य प्रदेश के धार जिले के भैंसोला गांव में देश के पहले पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास किया. इसी दिन प्रधानमंत्री ने स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार एवं पोषण अभियान की शुरुआत की और सुमन सखी चैटबॉट का भी उद्घाटन किया.

पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत भारत माता की जय और नर्मदा मैया की जय के उद्घोष से की. उन्होंने धार की धरती को वीरता और प्रेरणा की भूमि बताते हुए महाराजा भोज और महर्षि दधिचि के योगदान को याद किया. उन्होंने कहा कि धार का इतिहास राष्ट्र की सेवा और समर्पण की मिसाल है.

बेबस हुए आतंकी

प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ अपने सख्त रुख का जिक्र करते हुए बताया कि पाकिस्तान से आए आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने सख्त कार्रवाई की है. उन्होंने कहा कि हमारे जवानों ने पाकिस्तान को कमजोर कर दिया है और अब आतंकवादी खुद बेबसी में आकर अपने हाल बयां कर रहे हैं.

आज के दिन हैदराबाद की आजादी का भी जश्न मनाया जा रहा है. पीएम ने कहा कि इस दिन देश ने सरदार पटेल की शक्ति देखी थी और हैदराबाद के लोग आजादी की खुशी मना रहे हैं. उन्होंने सभी से देश के प्रति समर्पित रहने का आह्वान किया.

नारी सेहत और सशक्तिकरण पर फोकस

प्रधानमंत्री ने कहा कि मां की सेहत पूरे परिवार की खुशहाली के लिए जरूरी है. इसलिए स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान शुरू किया गया है, जिसमें महिलाओं की बीमारियों की जांच मुफ्त की जाएगी. उन्होंने सभी महिलाओं से इस अभियान में भाग लेने की अपील की और बताया कि जांच और दवाई दोनों निशुल्क होंगी.

पीएम मोदी ने देश की गरीब महिलाओं को लखपति बनने के अभियान की भी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि अब तक 2 करोड़ महिलाएं इस योजना के तहत लाभान्वित हो चुकी हैं. उन्होंने ग्रामीण महिलाओं को बैंक सखी और ड्रोन दीदी बनाकर आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में काम करने की बात कही.

स्वदशी उत्पादों को बढ़ावा देने का किया आग्रह

सिकल सेल एनिमिया जैसी गंभीर बीमारी के खिलाफ भी सरकार सक्रिय है. इस बीमारी के लिए मध्य प्रदेश में स्क्रीनिंग का व्यापक अभियान चल रहा है, जिससे अब तक पांच करोड़ से ज्यादा लोगों की जांच हो चुकी है.

प्रधानमंत्री ने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने का भी आग्रह किया. उन्होंने कहा कि आने वाले त्योहारों में लोग देश में बने सामान को प्राथमिकता दें और दुकानों पर “गर्व से कहो ये स्वदेशी है” का अभियान चलाया जाए. 22 सितंबर से नवरात्रि के पहले दिन जीएसटी दरों में कमी भी लागू होगी.

टेक्सटाइल उद्योग को मिलेगा लाभ, सीएम ने की सराहना

पीएम मित्र पार्क से न सिर्फ टेक्सटाइल उद्योग को लाभ मिलेगा, बल्कि करीब छह लाख कपास उत्पादक किसानों को भी इसका फायदा होगा. यह परियोजना तीन लाख नए रोजगार सृजित करेगी और धार को कपास का कैपिटल बनाने में मदद करेगी. यह पार्क किसान, उद्योगपति और निर्यातकों के लिए नए अवसर लेकर आएगा.

प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पीएम मोदी का स्वागत करते हुए उनके आतंकवाद के खिलाफ कड़े रुख की सराहना की. उन्होंने बताया कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में जम्मू-कश्मीर में सबसे बड़ा ब्रिज भी बनकर तैयार हो चुका है.

इस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम से न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश में विकास की नई उम्मीदें जगी हैं.

