दिल्ली बना सबसे प्रदूषित शहर, AQI रिकॉर्ड तोड़ते हुए पहुंचा 500 पार

Delhi Pollution: दिल्ली-NCR में प्रदूषण (जहरीली हवा) का स्तर चरम सीमा पर पहुंच चुका है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का AQI 506 दर्ज किया गया है। मीडियी रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनियाभर में प्रदूषण को मापने वाली इंटरनेशनल संस्था ‘IQ Air’ की रैंकिंग में राजधानी दिल्ली दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर दर्ज किया गया।

बता दें कि 18 अक्टूबर को दिल्ली-NCR में खराब हवा के चलते सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों में स्पोर्ट्स फंक्शन न करने को कहा था। दिल्ली सरकार ने बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण स्कूलों में स्पोर्ट इवेंट्स पर रोक लगा दी है।

कैसा रहेगा आज का मौसम

राजधानी दिल्ली में आज मौसम ठीक रहेगा, वहीं तापमान में दो डिग्री की गिरावट दर्ज होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 10-11 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 26-27 डिग्री तक रहने का अनुमान है। इसके अलावा सुबह शाम धुंध और कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम रहेगी।

ये भी पढ़ें- चिराग पासवान ने महागठबंधन को घेरा, कहा- हर हार कराती है मंथन मगर…

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप