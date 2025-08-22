Delhi NCR

विधायक हरीश खुराना के ऊपर FIR दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाए और डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए : AAP नेता संजीव झा

Avinay Mishra22 August 2025 - 2:20 PM
3 minutes read

Delhi : दिल्ली के आचार्य भिक्षु अस्पताल में तैनात डॉक्टर से मारपीट मामले में अभी तक भाजपा विधायक हरीश खुराना के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। अब इस मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने पुलिस कमिश्नर और बुराड़ी से विधायक संजीव झा ने पत्र लिखकर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मिलने का समय मांगा है।

सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर से कहा है कि सरकारी अस्पताल में भाजपा विधायक हरीश खुराना द्वारा डॉक्टरों से कथित मारपीट की एफआईआर दर्ज़ नहीं हुई है, जबकि 40 डॉक्टर भी एफआईआर के लिए लिखकर शिकायत दे चुके हैं। “आप” विधायक कमिश्नर से इस मामले में मिलना चाहते हैं। गुरुवार से हम मिलने का समय माँग रहे हैं, मगर पुलिस कमिश्नर से बात नहीं हो पाई है । आज फिर हमने मिलने का समय मांगा है।

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जिस तरह से दिल्ली में गुरुवार को एक सरकारी अस्पताल के इंटर्न डॉक्टर के साथ भाजपा के विधायक हरीश खुराना और उनके समर्थकों ने गाली गलौज, बदतमीजी और मार-पिटाई की, यह बहुत शर्म की बात है। एक तरफ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हैं, उनके साथ अगर किसी ने हमले की कोशिश की तो पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया और पांच दिन की रिमांड पर लिया। उसके ऊपर हत्या का प्रयास (अटेम्प्ट टू मर्डर) का मुकदमा दर्ज कर दिया। दूसरी तरफ, उसी दिल्ली में सरकारी डॉक्टर के साथ भाजपा के विधायक हरीश खुराना ने मारपीट की, मगर आज तक उस पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है।

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज के हादसे के बाद पूरे देश में डॉक्टरों की हड़तालें हुई और यह तय हुआ कि ऐसे मामलों में डॉक्टर नहीं इंस्टीट्यूशन यानी कि अस्पताल एफआईआर कराएगा। एमएस ने अब तक इंस्टीट्यूशनल एफआईआर (संस्थान द्वारा संबंधित के खिलाफ एफआईआर) क्यों नहीं कराई? हरीश खुराना के विषय में 40 से ज्यादा डॉक्टरों ने लिखित में शिकायत की है। उसके बावजूद भाजपा और उनकी सरकार अपने विधायक के साथ खड़ी है, डॉक्टर के साथ नहीं। आम आदमी पार्टी ने आज पुलिस कमिश्नर से मिलने का समय मांगा है। हम पुलिस कमिश्नर से मिलेंगे। हमने केंद्रीय गृह मंत्री से भी समय मांगा है और हम इनकी एफआईआर दर्ज कराएंगे।

‘डॉक्टरों के साथ एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और गंभीर घटना घटी’

उधर, बुराड़ी से “आप” विधायक संजीव झा ने शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखे पत्र में कहा है कि 21 अगस्त को दिल्ली स्थित आचार्य भिक्षु हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रहे डॉक्टरों के साथ एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और गंभीर घटना घटी। इस घटना में मोती नगर क्षेत्र के विधायक हरीश खुराना द्वारा अस्पताल परिसर में ड्यूटी कर रहे डॉक्टरों के साथ बदतमीजी एवं मारपीट की गई।

संजीव झा ने कहा है कि इस घटना से अस्पताल के डॉक्टरों में भारी आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है, एफआईआर की मांग की है और अपनी सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। डॉक्टर समाज का वह वर्ग है, जो निरंतर रोगियों की सेवा एवं जनहित में कार्यरत रहता है। उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार न केवल शर्मनाक है, बल्कि समाज में गलत संदेश भी प्रसारित करता है।

उन्होंने कहा कि हाल ही में कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में डॉक्टर की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला सामने आया था, जिसके विरोध में न केवल उस अस्पताल और पश्चिम बंगाल के डॉक्टर हड़ताल पर गए थे, बल्कि पूरे देश के डॉक्टरों ने एक लंबा देशव्यापी हड़ताल कर और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग उठाई थी। उस घटना में हम सबने यह अनुभव किया कि चिकित्सा क्षेत्र में कार्यरत डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करना एक राष्ट्रीय आवश्यकता बन चुका है।

लोकतंत्र और कानून व्यवस्था के लिए और भी गंभीर प्रश्न

संजीव झा ने कहा कि यहाँ चिंताजनक तथ्य यह है कि इस बार यह घटना किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा नहीं, बल्कि एक चुने हुए जनप्रतिनिधि द्वारा की गई है। यदि निर्वाचित प्रतिनिधि स्वयं इस प्रकार का आचरण करेंगे तो यह लोकतंत्र और कानून व्यवस्था के लिए और भी गंभीर प्रश्न खड़े करता है। विभिन्न डॉक्टर एसोसिएशनों ने भी इस घटना के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

संजीव झा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से निवेदन किया है कि दोषी व जनप्रतिनिधि पर उचित और निष्पक्ष कार्रवाई की जाए। इस मारपीट की घटना के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए। और डॉक्टरों एवं स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु ठोस कदम उठाए जाएँ।

संजीव झा ने कहा है कि इस विषय पर मैं एवं आम आदमी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय गृह मंत्री से मिलकर अपनी बात विस्तार से रखना चाहते हैं। गृह मंत्री से अनुरोध है कि कृपया हमें शीघ्र समय प्रदान करें, ताकि इस प्रकरण पर न्यायोचित कार्रवाई सुनिश्चित हो सके और भविष्य में इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

यह भी पढ़ें : पंजाब सरकार पानी से प्रभावित लोगों के हर नुकसान की करेगी भरपाई : जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Avinay Mishra22 August 2025 - 2:20 PM
3 minutes read

Related Articles

Photo of ‘शेल्टर होम नहीं, नसबंदी ही सही हल…’, आवारा कुत्तों पर SC का बड़ा फैसला

‘शेल्टर होम नहीं, नसबंदी ही सही हल…’, आवारा कुत्तों पर SC का बड़ा फैसला

22 August 2025 - 12:20 PM
Photo of भाजपा विधायक हरीश खुराना पर मारपीट का आरोप, एफआईआर दर्ज करने से कतरा रही पुलिस : AAP के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज

भाजपा विधायक हरीश खुराना पर मारपीट का आरोप, एफआईआर दर्ज करने से कतरा रही पुलिस : AAP के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज

21 August 2025 - 9:16 PM
Photo of केंद्र के कानून का स्वागत, लेकिन झूठे केस में गिरफ्तार करने वालों को भी जेल भेजने का हो प्रावधान : मनीष सिसोदिया

केंद्र के कानून का स्वागत, लेकिन झूठे केस में गिरफ्तार करने वालों को भी जेल भेजने का हो प्रावधान : मनीष सिसोदिया

21 August 2025 - 7:44 PM
Photo of दिल्ली के 5 स्कूलों को आज फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, मौके पर पहुंची पुलिस

दिल्ली के 5 स्कूलों को आज फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, मौके पर पहुंची पुलिस

21 August 2025 - 9:37 AM
Photo of ‘विपक्ष की सरकारें गिराने के लिए मोदी सरकार ला रही कानून’, AAP के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज का हमला

‘विपक्ष की सरकारें गिराने के लिए मोदी सरकार ला रही कानून’, AAP के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज का हमला

20 August 2025 - 8:45 PM
Photo of ‘‘आप’’ ने शुरू किया ‘चोरी की शिकायत दें’ अभियान, AAP के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कार्यक्रम का किया आगाज

‘‘आप’’ ने शुरू किया ‘चोरी की शिकायत दें’ अभियान, AAP के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कार्यक्रम का किया आगाज

20 August 2025 - 5:14 PM
Photo of दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमला बेहद निंदनीय, “आप” हर हिंसा के खिलाफ : AAP संयोजक अरविंद केजरीवाल

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमला बेहद निंदनीय, “आप” हर हिंसा के खिलाफ : AAP संयोजक अरविंद केजरीवाल

20 August 2025 - 3:10 PM
Photo of CM रेखा गुप्ता को मारा थप्पड़, धक्का दिया…लोगों ने हमलावर को मुश्किल से किया काबू

CM रेखा गुप्ता को मारा थप्पड़, धक्का दिया…लोगों ने हमलावर को मुश्किल से किया काबू

20 August 2025 - 2:31 PM
Photo of दिल्ली CM रेखा गुप्ता पर चौंकाने वाला हमला, जानें कौन है राजकोट का शख्स और क्यों की वारदात?

दिल्ली CM रेखा गुप्ता पर चौंकाने वाला हमला, जानें कौन है राजकोट का शख्स और क्यों की वारदात?

20 August 2025 - 12:15 PM
Photo of दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला, आतिशी बोलीं- लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला, आतिशी बोलीं- लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं

20 August 2025 - 11:19 AM
Back to top button