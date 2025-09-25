Deendayal Lado Lakshmi Scheme : आज का दिन कई शुभ अवसरों से भरा है. नवरात्रों की पावन बेला और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महिलाओं के लिए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया. इस योजना को पारदर्शी ढंग से लागू करने के लिए ‘दीनदयाल लाडो लक्ष्मी ऐप’ भी लांच किया गया. लाभार्थी टोल-फ्री नंबर 18001802231 या हेल्पलाइन 0172-4880500 पर सहायता ले सकती हैं.

पंडित दीनदयाल उपाध्याय का संदेश

पंडित दीनदयाल उपाध्याय का मानना था कि अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का विकास ही देश के विकास की असली नींव है. इसी सोच को ध्यान में रखते हुए यह योजना शुरू की गई है.

योजना के प्रमुख लाभ

23 से 60 साल की विवाहित और अविवाहित बहनों को मिलेगा लाभ.

परिवार की सालाना आय 1 लाख रुपये तक हो.

मासिक 2100 रुपये सीधे बैंक खाते में मिलेंगे.

एक परिवार की सभी पात्र महिलाएं इसका लाभ ले सकती हैं.

लगभग 20 लाख माताओं और बहनों को लाभ मिलेगा.

आवेदन की प्रक्रिया

जो महिलाएं 25 सितंबर तक पात्र हैं, वे आज ही आवेदन कर सकती हैं. इस योजना के साथ सरकार ने अपने विधानसभा चुनाव संकल्प पत्र के 217 संकल्पों में से 42वां संकल्प पूरा किया है. इस साल के अंत तक कुल 90 संकल्प पूरे किए जाएंगे.

महिलाओं के सशक्तिकरण की अन्य पहलें

गरीब बहनों को रसोई चलाने के लिए हर महीने 500 रुपये में गैस सिलेंडर.

एक-तिहाई राशन डिपो महिलाओं को सौंपे गए.

अटल किसान-मजदूर कैंटीन व वीटा बिक्री केंद्रों का संचालन महिलाओं को.

प्रदेश में 80 कॉलेजों में से 30 कॉलेज लड़कियों के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा.

572 आंगनवाड़ी और 273 स्टैंडअलोन क्रेच ऑपरेशनल.

महिलाओं के खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए 33 महिला पुलिस थाने.

नारी शक्ति और सरकारी पहल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संसद और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था नारी शक्ति को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है.

महिलाओं के लिए एक नई मिसाल

दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना सिर्फ़ आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि महिलाओं को सम्मान, शिक्षा और सुरक्षा देने का भी बड़ा कदम है. यह योजना हर बहन, बेटी और माताओं की जिंदगी में बदलाव लाने की नई मिसाल है.

