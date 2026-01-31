बड़ी ख़बरविदेश

Coltan Mine Collapse : कोल्टन खदान ढहने से दर्दनाक हादसा, 200 से ज्यादा लोगों की मौत

Karan Panchal31 January 2026 - 3:11 PM
2 minutes read
Coltan Mine Collapse
Coltan Mine Collapse : कोल्टन खदान ढहने से बड़ा हादसा, 200 से ज्यादा लोगों की मौत

Coltan Mine Collapse : पूर्वी कांगो में कोल्टन खदान ढहने से 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। उत्तरी किवू प्रांत में कोल्टन (कोलंबाइट-टैंटलाइट) खनन स्थल पर भूस्खलन के कारण खदानें ढह गई हैं। मरने वालों की संख्या और बढ़ने की आशंका है।

भारी बारिश के कारण हुआ भूस्खलन

उत्तरी किवू प्रांत के गवर्नर के प्रवक्ता लुमुम्बा कंबेरे मुयिसा ने प्रैस में बताया कि यह भूस्खलन बुधवार को रुबाया खदानों में हुआ, जो विद्रोहियों के नियंत्रण में हैं। उन्होंने कहा कि भूस्खलन भारी बारिश के कारण हुआ।

मुयिसा ने बताया कि, हादसे में फिलहाल 200 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। जिनमें से कुछ के शव अभी भी कीचड़ में फंसे हुए हैं। मरने वालों में खनन मजदूर, बच्चे और बाजार में काम करने वाली महिलाएं शामिल हैं। वहीं कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हैं। जिन्हें रुबाया कस्बे के तीन स्वास्थ्य केंद्रों में ले जाया गया है। मुयिसा ने कहा कि शनिवार को घायलों को एंबुलेंस से निकटतम शहर गोमा ले जाया जाएगा।

खनन पर अस्थायी रूप से लगाई रोक

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, नियुक्त गवर्नर ने घटनास्थल पर छोटे स्तर के खनन पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। साथ ही झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोगों को वहां से हटाकर सुरक्षित स्थानों पर भेजने के निर्देश दिए हैं। इलाके में सुरक्षा के इंतज़ाम कम हैं और बारिश के मौसम में भूस्खलन जैसी घटनाएं अक्सर होती हैं। इस हादसे ने मानवीय संकट को और गंभीर बना दिया है, जहां खनन मजदूरों की सुरक्षा को नजरअंदाज किया जा रहा है।

हाथ से खुदाई करके होती है कमाई

रुबाया की खदानें एम23 विद्रोहियों के नियंत्रण में हैं, जिन्होंने अप्रैल 2024 से इस इलाके पर कब्जा कर रखा है। यह क्षेत्र दुनिया के कुल कोल्टन उत्पादन का करीब 15 प्रतिशत हिस्सा देता है। कोल्टन से टैंटलम बनाया जाता है, जिसका इस्तेमाल स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरी आधुनिक तकनीकों में होता है। ये खदानें छोटे स्तर पर चलती हैं, जहां मजदूर हाथ से खुदाई करते हैं और कुछ डॉलर कमा पाते हैं।

ये भी पढ़ें- Agra Road Accident : आगरा में भीषण सड़क हादसा, 5 की मौत, 8 घायल, चारधाम से लौटे थे यात्री

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal31 January 2026 - 3:11 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of Epstein Files : एपस्टीन फाइल्स में भारतीय डायरेक्टर का नाम, यौन अपराधी की पार्टी में हुई थीं शामिल

Epstein Files : एपस्टीन फाइल्स में भारतीय डायरेक्टर का नाम, यौन अपराधी की पार्टी में हुई थीं शामिल

31 January 2026 - 11:37 AM
Photo of ना पेट में पल रहे बच्चे का मोह, ना कानून का डर, भाई को कॉल कर कहा- मैं तेरी बहन को मार रहा हूं…

ना पेट में पल रहे बच्चे का मोह, ना कानून का डर, भाई को कॉल कर कहा- मैं तेरी बहन को मार रहा हूं…

30 January 2026 - 3:43 PM
Photo of Ajit Pawar की पत्नी सुनेत्रा पवार बन सकती हैं डिप्टी CM, बारामती सीट से लड़ सकती हैं चुनाव

Ajit Pawar की पत्नी सुनेत्रा पवार बन सकती हैं डिप्टी CM, बारामती सीट से लड़ सकती हैं चुनाव

29 January 2026 - 6:05 PM
Photo of Iran America War : ईरान पर पहले हमला कर सकता है अमेरिका, 30-40 हजार सैनिक तैनात- मार्को रुबियो

Iran America War : ईरान पर पहले हमला कर सकता है अमेरिका, 30-40 हजार सैनिक तैनात- मार्को रुबियो

29 January 2026 - 4:55 PM
Photo of सुप्रीम कोर्ट ने UGC के नए नियमों पर लगाई रोक, 2012 के नियम फिर से लागू!

सुप्रीम कोर्ट ने UGC के नए नियमों पर लगाई रोक, 2012 के नियम फिर से लागू!

29 January 2026 - 1:18 PM
Photo of अजित पवार का अंतिम संस्कार बारामती में, राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई

अजित पवार का अंतिम संस्कार बारामती में, राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई

29 January 2026 - 12:44 PM
Photo of Delhi Metro : दिल्ली की पिंक, ब्लू और रेड लाइन का नया कनेक्शन, जानें कैसे बदलेगा सफर

Delhi Metro : दिल्ली की पिंक, ब्लू और रेड लाइन का नया कनेक्शन, जानें कैसे बदलेगा सफर

29 January 2026 - 11:36 AM
Photo of India-Russia Fighter Jet : भारत-रूस की आसमानी ताकत, Su-57E फाइटर जेट का कॉम्बिनेशन प्रोजेक्ट

India-Russia Fighter Jet : भारत-रूस की आसमानी ताकत, Su-57E फाइटर जेट का कॉम्बिनेशन प्रोजेक्ट

29 January 2026 - 11:09 AM
Photo of कोलंबिया-वेनेजुएला सीमा पर प्लेन क्रैश, टेकऑफ के तुरंत बाद हादसा, 15 लोगों की मौत

कोलंबिया-वेनेजुएला सीमा पर प्लेन क्रैश, टेकऑफ के तुरंत बाद हादसा, 15 लोगों की मौत

29 January 2026 - 9:13 AM
Photo of अजित पवार की मौत के बाद पहली बार आई चाचा शरद पवार की प्रतिक्रिया, नम आखों से बोले ये बात

अजित पवार की मौत के बाद पहली बार आई चाचा शरद पवार की प्रतिक्रिया, नम आखों से बोले ये बात

28 January 2026 - 7:37 PM
Back to top button