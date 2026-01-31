Agra Road Accident : आगरा-जलेसर रोड पर भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां एक तेज रफ्तार कंटेनर ने दो ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी। मौके पर ऑटो सवार पांच लोगों की मौत हो गई है, वहीं 8 लोग घायल हैं। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने कंटेनर चालक की जमकर पिटाई कर दी।

नशे में था ट्रक का ड्राइवर

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑटो में सवार ग्रामीण चारधाम यात्रा कर ट्रेन से वापस लौटे थे, आगरा स्टेशन पर उतरने के बाद वह लोग 2 ऑटो में सवार हुए। टेंपो सड़क के किनारे चल रहे थे, तभी अचानक तेज रफ्तार ट्रक दोनों को रौंदता चला गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ट्रक का ड्राइवर नशे में था। उसकी रफ्तार 100 से ज्यादा थी। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

टेंपो के हुए दो हिस्से

तेज रफ्तार कंटेनर की रफ्तार इतनी थी कि दोनों ऑटो उछलकर सड़क किनारे करीब 10 फीट दूर पेड़ से जा टकराए, और गड्ढे में जाकर पलट गए। हादसे में लोगों के सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं। टेंपो बुरी तरह डैमेज होकर दो हिस्सों में बंट गया।

घायलों को इलाज के लिए कराया भर्ती

चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर इक्कठा हो गए। लोगों ने कंटेनर चालक को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई कर दी। मामले की जानकारी पाकर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। सभी घायलों को इलाज के लिए एसएन मेडिकल कॉलेज भेजा, जहां डॉक्टरो ने 5 लोगों को मृत घोषित कर दिया। हादसा खंदौली थाना क्षेत्र में जलेसर रोड पर शनिवार सुबह 11 बजे हुआ। हादसे की गंभीरता को देखते हुए डीसीपी भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। क्षेत्र में भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है।

CM योगी ने दिए निर्देश

CM योगी ने जनपद आगरा में हुए सड़क हादसे का संज्ञान लिया, और मृतकों के शोक-संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। CM योगी ने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।

