Sunetra Pawar बनेंगी महाराष्ट्र की डिप्टी CM, आज शाम 5 बजे लेंगी शपथ

Sunetra Pawar Deputy CM : अजित पवार Ajit Pawar की पत्नी सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली डिप्टी सीएम बनेंगी। आज शाम 5 बजे मुंबई के लोक भवन (या राजभवन परिसर) में उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। सुनेत्रा पवार शनिवार सुबह ही अपने बेटे पार्थ के साथ मुंबई पहुंच गई हैं।

महाराष्ट्र की पहली महिला उपमुख्यमंत्री

एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे ने विधानमंडल दल की बैठक से पहले सुनेत्रा पवार से मुलाकात की। आज दोपहर 2 बजे मुंबई में एनसीपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें सुनेत्रा पवार को आधिकारिक रूप से नेता चुना जाएगा। शाम 5 बजे उन्हें महाराष्ट्र की पहली महिला उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह मुंबई के लोक भवन में होगा, और महाराष्ट्र सरकार इसका पूर्ण समर्थन करेगी।

परिवार में कोई समस्या नहीं, परिवार एकजुट

इसके साथ ही, एनसीपी (शरद पवार गुट) ने दोनों गुटों के विलय पर चर्चा की थी, लेकिन सुनेत्रा पवार की उपमुख्यमंत्री बनने की घोषणा ने इन चर्चाओं को समाप्त कर दिया है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बताया कि परिवार में कोई समस्या नहीं है, और विपदा के समय परिवार एकजुट रहता है।

बारामती में हुआ था प्लेन क्रैश

डिप्टी सीएम अजित पवार (Ajit Pawar) का बुधवार को बारामती में प्लेन क्रैश (Plane Crash) में निधन हो गया। वे 66 साल के थे। हादसे में पवार के सुरक्षाकर्मी, दो पायलट और एक महिला क्रू समेत 5 लोगों की मौत हो गई थी। बता दें कि प्लेन क्रैश हादसे में हाई लेवल जांच जारी है।

