Other Statesराजनीतिराष्ट्रीय

Sunetra Pawar बनेंगी महाराष्ट्र की डिप्टी CM, आज शाम 5 बजे लेंगी शपथ

Karan Panchal31 January 2026 - 1:20 PM
1 minute read
Sunetra Pawar Deputy CM
Sunetra Pawar बनेंगी महाराष्ट्र की डिप्टी CM, आज शाम 5 बजे लेंगी शपथ

Sunetra Pawar Deputy CM : अजित पवार Ajit Pawar की पत्नी सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली डिप्टी सीएम बनेंगी। आज शाम 5 बजे मुंबई के लोक भवन (या राजभवन परिसर) में उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। सुनेत्रा पवार शनिवार सुबह ही अपने बेटे पार्थ के साथ मुंबई पहुंच गई हैं।

महाराष्ट्र की पहली महिला उपमुख्यमंत्री

एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे ने विधानमंडल दल की बैठक से पहले सुनेत्रा पवार से मुलाकात की। आज दोपहर 2 बजे मुंबई में एनसीपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें सुनेत्रा पवार को आधिकारिक रूप से नेता चुना जाएगा। शाम 5 बजे उन्हें महाराष्ट्र की पहली महिला उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह मुंबई के लोक भवन में होगा, और महाराष्ट्र सरकार इसका पूर्ण समर्थन करेगी।

परिवार में कोई समस्या नहीं, परिवार एकजुट

इसके साथ ही, एनसीपी (शरद पवार गुट) ने दोनों गुटों के विलय पर चर्चा की थी, लेकिन सुनेत्रा पवार की उपमुख्यमंत्री बनने की घोषणा ने इन चर्चाओं को समाप्त कर दिया है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बताया कि परिवार में कोई समस्या नहीं है, और विपदा के समय परिवार एकजुट रहता है।

बारामती में हुआ था प्लेन क्रैश

डिप्टी सीएम अजित पवार (Ajit Pawar) का बुधवार को बारामती में प्लेन क्रैश (Plane Crash) में निधन हो गया। वे 66 साल के थे। हादसे में पवार के सुरक्षाकर्मी, दो पायलट और एक महिला क्रू समेत 5 लोगों की मौत हो गई थी। बता दें कि प्लेन क्रैश हादसे में हाई लेवल जांच जारी है।

ये भी पढ़ें- Operation Trashi-1 : किश्तवाड़ में जैश के आतंकियों को सुरक्षाबलों ने घेरा, मुठभेड़ जारी

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal31 January 2026 - 1:20 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of हामिद अंसारी के बयान पर सियासी बवाल, बीजेपी ने कांग्रेस और अंसारी पर बोला हमला

हामिद अंसारी के बयान पर सियासी बवाल, बीजेपी ने कांग्रेस और अंसारी पर बोला हमला

31 January 2026 - 1:07 PM
Photo of School का Mid-Day Meal बना ज़हर, खाना खाते ही 32 बच्चे बीमार, अस्पताल में कराया भर्ती

School का Mid-Day Meal बना ज़हर, खाना खाते ही 32 बच्चे बीमार, अस्पताल में कराया भर्ती

31 January 2026 - 1:00 PM
Photo of Operation Trashi-1 : Jammu Kashmir के किश्तवाड़ में जैश के आतंकियों को सुरक्षाबलों ने घेरा, मुठभेड़ जारी

Operation Trashi-1 : Jammu Kashmir के किश्तवाड़ में जैश के आतंकियों को सुरक्षाबलों ने घेरा, मुठभेड़ जारी

31 January 2026 - 12:35 PM
Photo of शरद पवार का बड़ा बयान : कहा- अजित पवार की इच्छा पूरी होनी चाहिए, NCP विलय 12 फरवरी को होना था

शरद पवार का बड़ा बयान : कहा- अजित पवार की इच्छा पूरी होनी चाहिए, NCP विलय 12 फरवरी को होना था

31 January 2026 - 11:42 AM
Photo of Epstein Files : एपस्टीन फाइल्स में भारतीय डायरेक्टर का नाम, यौन अपराधी की पार्टी में हुई थीं शामिल

Epstein Files : एपस्टीन फाइल्स में भारतीय डायरेक्टर का नाम, यौन अपराधी की पार्टी में हुई थीं शामिल

31 January 2026 - 11:37 AM
Photo of महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम विवाद : सुनेत्रा पवार शरद पवार से मिले बिना मुंबई पहुंचीं, परिवार से भी नहीं ली सलाह

महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम विवाद : सुनेत्रा पवार शरद पवार से मिले बिना मुंबई पहुंचीं, परिवार से भी नहीं ली सलाह

31 January 2026 - 8:57 AM
Photo of यात्रा शुरु होने से पहले प्लेन के साथ छेडछाड़ की आशंका? अजित पवार मौत मामले में CID जांच शुरु

यात्रा शुरु होने से पहले प्लेन के साथ छेडछाड़ की आशंका? अजित पवार मौत मामले में CID जांच शुरु

30 January 2026 - 7:19 PM
Photo of Supreme Court : स्कूलों को सुप्रीम कोर्ट का अल्टीमेटम, छात्राओं की सुविधा अनदेखी की तो रद्द होगी मान्यता

Supreme Court : स्कूलों को सुप्रीम कोर्ट का अल्टीमेटम, छात्राओं की सुविधा अनदेखी की तो रद्द होगी मान्यता

30 January 2026 - 6:54 PM
Photo of बीजेपी विधायक ने कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव का रोका काफिला, पुलिस ने संभाला मोर्चा

बीजेपी विधायक ने कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव का रोका काफिला, पुलिस ने संभाला मोर्चा

30 January 2026 - 6:22 PM
Photo of Jammu Kashmir : कुपवाड़ा में घुसे 15 पाकिस्तानी ड्रोन, भारतीय सेना ने खदेड़ा, नहीं बाज़ आ रहा पाकिस्तान

Jammu Kashmir : कुपवाड़ा में घुसे 15 पाकिस्तानी ड्रोन, भारतीय सेना ने खदेड़ा, नहीं बाज़ आ रहा पाकिस्तान

30 January 2026 - 6:07 PM
Back to top button