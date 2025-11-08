Uttar Pradesh

उत्तर प्रदेश में बढ़ी सर्दी और कोहरा, प्रदूषण ने बढ़ाई लोगों की परेशानी

Ajay Yadav8 November 2025 - 8:05 AM
2 minutes read
UP Weather Today :
उत्तर प्रदेश में बढ़ी सर्दी और कोहरा, प्रदूषण ने बढ़ाई लोगों की परेशानी

फटाफट पढ़ें

  • यूपी में ठंड और कोहरे से बढ़ी ठिठुरन
  • कानपुर 9.2°C के साथ सबसे ठंडा रहा
  • उत्तर-पश्चिमी हवाओं से बढ़ी सर्दी
  • सुबह कोहरा, दिन में मौसम शुष्क रहा
  • नोएडा-गाजियाबाद में प्रदूषण बढ़ा

UP Weather Today : उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज तेजी से बदल गया है. सुबह-शाम ठंड हवाओं और कोहरे के कारण ठिठुरन बढ़ गई है. न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. जिससे लोगों ने अब गर्म कपड़े पहनना शुरू कर दिया है. देर शाम से ही ठंडक इतनी बढ़ जाती है कि कंपकंपी महसूस होने लगती हैं. कानपुर और इटावा में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है. मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटों में ठंड और बढ़ने की संभावना है.

मौसम विभाग के अनुसार, आज 8 नवंबर को उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना हैं. हालांकि, सुबह के समय पश्चिमी और पूर्वी दोनों संभागों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम कोहरा छाए रहने का अनुमान है. हालांकि दिन चढ़ने के साथ मौसम सामान्य रहेगा. लेकिन अब दिन में भी हल्की सर्दी महसूस होने लगी है.

उत्तर पश्चिमी हवाओं से बढ़ी ठंडक

पहाड़ों के कुछ हिस्सों में बर्फबारी शुरू हो गई हैं, जिसका असर अब मैदानी इलाकों तक महसूस किया जा रहा है. उत्तर पश्चिमी हवाओं के चलने से ठंडक में और इजाफा हुआ है. मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में करीब 2 डिग्री सेल्सियस की और गिरावट हो सकती हैं. हालांकि, आगामी एक सप्ताह तक मौसम सामान्य रहने की संभावना है और फिलहाल किसी बड़े बदलाव के आसार नहीं है.

कानपुर रहा सबसे ठंडा जिला

आने वाले एक सप्ताह के दौरान प्रदेश में हल्के से मधय्म कोहरे की स्थिति बनी रहने की संभावना है. इसके साथ ही सर्दी में और बढ़ोतरी हो सकती है. पिछले 24 घंटों में कानपुर प्रदेश का सबसे ठंडा जिला रहा. यहां न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो इस सीजन का अब तक का सबसे ठंडा दिन रहा. इटावा में न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि बुलंदशहर, बरेली और बाराबंकी भी प्रदेश के ठंडे जिलों में शामिल रहे.

प्रदूषण के साथ बढ़ी सर्दी की मार

प्रदेश में बढ़ती सर्दी के साथ अब लोगों को हवा में प्रदूषण का असर भी झेलना पड़ रहा हैं. दिल्ली से सटे नोएडा, गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा जिलों में वायु गुणवत्ता ‘बेहद खराब’ श्रेणी में पहुंच गई हैं. शनिवार सुबह गाजियाबाद के वसुंधरा क्षेत्र में AQI 365 दर्ज किया गया, जो ‘बेहद खराब’ श्रेणी में आता हैं. वहीं नोएडा के सेक्टर 125 में AQI 324, सेक्टर-116 में 328, ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क 3 में AQI 302 रहा जो बेहद खराब श्रेणी हैं.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav8 November 2025 - 8:05 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of बेकाबू ट्रक ने 3 लोगों को रौंदा, आक्रोशित लोगों ने किया पुलिस पर पथराव

बेकाबू ट्रक ने 3 लोगों को रौंदा, आक्रोशित लोगों ने किया पुलिस पर पथराव

7 November 2025 - 6:43 PM
Photo of बिहार चुनाव में नई पीढ़ी का जलवा: अखिलेश यादव बोले – अब बदलाव तय है, महागठबंधन की सरकार बन रही है

बिहार चुनाव में नई पीढ़ी का जलवा: अखिलेश यादव बोले – अब बदलाव तय है, महागठबंधन की सरकार बन रही है

7 November 2025 - 12:56 PM
Photo of बिहार के चुनावी रण में गूंज उठा यूपी का जलवा: बुलडोजर बनाम समाजवाद की सियासी जंग तेज

बिहार के चुनावी रण में गूंज उठा यूपी का जलवा: बुलडोजर बनाम समाजवाद की सियासी जंग तेज

5 November 2025 - 2:30 PM
Photo of मिर्जापुर में बड़ा हादसा, रेलवे ट्रैक पार करते समय ट्रेन से कटकर 4 श्रद्धालुओं की मौत

मिर्जापुर में बड़ा हादसा, रेलवे ट्रैक पार करते समय ट्रेन से कटकर 4 श्रद्धालुओं की मौत

5 November 2025 - 11:52 AM
Photo of शुष्क मौसम और प्रदूषण से बढ़ी परेशानी, राज्य का औसत AQI 168 के पार

शुष्क मौसम और प्रदूषण से बढ़ी परेशानी, राज्य का औसत AQI 168 के पार

5 November 2025 - 9:00 AM
Photo of वर्दी की आड़ में 100 करोड़ की कमाई, कानपुर में तैनात डिप्टी एसपी ऋषिकांत शुक्ला निलंबित

वर्दी की आड़ में 100 करोड़ की कमाई, कानपुर में तैनात डिप्टी एसपी ऋषिकांत शुक्ला निलंबित

4 November 2025 - 3:20 PM
Photo of बाराबंकी में भीषण सड़क हादसा : अर्टिगा और ट्रक की टक्कर में छह की मौत, कई घायल

बाराबंकी में भीषण सड़क हादसा : अर्टिगा और ट्रक की टक्कर में छह की मौत, कई घायल

4 November 2025 - 7:45 AM
Photo of माटीकला मेलों में बिक्री का बना रिकॉर्ड, ₹4.20 करोड़ का आंकड़ा पार

माटीकला मेलों में बिक्री का बना रिकॉर्ड, ₹4.20 करोड़ का आंकड़ा पार

3 November 2025 - 6:05 PM
Photo of बिजनौर में निकाह समारोह बना रणभूमि, चिकन फ्राई को लेकर बारातियों-घरातियों में मारपीट, 15 घायल

बिजनौर में निकाह समारोह बना रणभूमि, चिकन फ्राई को लेकर बारातियों-घरातियों में मारपीट, 15 घायल

3 November 2025 - 2:41 PM
Photo of UP पंचायत चुनाव से पहले बड़ा खुलासा : मतदाता सूची में लाखों डुप्लीकेट नाम, आयोग ने दिए जांच के आदेश

UP पंचायत चुनाव से पहले बड़ा खुलासा : मतदाता सूची में लाखों डुप्लीकेट नाम, आयोग ने दिए जांच के आदेश

3 November 2025 - 12:55 PM
Back to top button