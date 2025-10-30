Madhya Pradesh

सीएम मोहन यादव बोले- सरकार विद्यार्थियों के भविष्य और विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध

Ajay Yadav30 October 2025 - 12:52 PM
1 minute read
Madhya Pradesh News :
सीएम मोहन यादव बोले- सरकार विद्यार्थियों के भविष्य और विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध

फटाफट पढ़ें

  • सीएम बोले, सरकार छात्रों के साथ
  • विद्यार्थियों की दीपावली बताई गई
  • एक करोड़ बच्चों को साइकिलें मिलीं
  • अब अक्टूबर में मिलेगी छात्रवृत्ति
  • बच्चों को उद्यमी बनने की प्रेरणा

Madhya Pradesh News : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने समेकित छात्रवृत्ति योजना कार्यक्रम में कहा कि सरकार विद्यार्थियों के लिए सब कुछ करने को तैयार है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश के बच्चे पढ़ें-लिखें और आगे बढ़ें. इन्हें खुश देखकर आनंद आता है. उनका जीवन मंगलमय और आनंदमय हो, वे पढ़ें, लिखें और आगे बढ़ें.

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि संदीपनी विद्यालयों के माध्यम से देश में अगर सबसे अच्छे विद्यालय बने हैं, तो वे हमारे सरकारी प्राइमरी, मिडिल और हायर सेकेंडरी स्कूल हैं, उन्होंने कहा कि दिवाली और देव दिवाली के बीच यह विद्यार्थियों की दीपावली है.

विद्यार्थियों की दीपावली बताई सीएम ने

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि अब तक छठी और नौवीं कक्षा के लगभग एक करोड़ विद्यार्थियों को साइकिलें दी गई हैं, उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे डॉक्टर, वकील और इंजीनियर बनने के साथ-साथ उद्यमी भी बनें. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि पहले छात्रवृत्ति अप्रैल में मिलती थी, जब सत्र समाप्त हो जाता था, लेकिन पहली बार अक्टूबर महीने में ही छात्रवृत्ति विद्यार्थियों के खातों में पहुंच रही है.

