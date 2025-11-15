फटाफट पढ़ें:

सीएम मोहन यादव ने आदिवासियों की सराहना की

अंग्रेजों के अत्याचार और वीरों को याद किया

आदिवासियों ने साहस दिखाकर लड़ाई लड़ी

छीतू किराड़े की प्रतिमा का अनावरण हुआ

250 करोड़ में 156 विकास कार्यों का लोकार्पण

Madhya Pradesh : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जनजातीय भाइयों और बहनों द्वारा बनाए गए जैकेट की सराहना की, साथ ही अंग्रेजों की तोप और बंदूक के सामने तीर-धनुष से लड़ने वाले वीर जनजातीय समाज को प्रणाम किया.

सीएम मोहन यादव ने कहा कि परमात्मा ने अलीराजपुर को प्राकृतिक सौंदर्य की अनमोल देन दी है. जंगल, पेड़, नदियाँ, झरने, पहाड़ियाँ और इनमें ताड़ी के पेड़ का आनंद अलग ही है. अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ के लिए अनेक अत्याचार किए, उन्होंने खून की नदियाँ बहाईं, जल-जंगल-जमीन और धर्म पर अन्याय किया और लोगों पर गरीबी थोप दी. अंग्रेजों ने भगवान बिरसा मुंडा को जहर देकर मार डाला और टंट्या मामा को फाँसी दी.

जनजातीय समाज ने साहस दिखाया

जनजातीय समाज ने जीवन और मृत्यु के बीच खड़े होकर भी मौत से आँख में आँख डालकर साहस दिखाया. विपक्ष ने आदिवासी अंचल को केवल वोट बैंक समझकर लूटा-खसोटा. विपक्षी हमारे गौरवशाली इतिहास को जनता के सामने नहीं आने देते. झाबुआ-अलीराजपुर क्षेत्र में छीतू किराड़े जी ने संघर्ष के बल पर 7,000 लोगों की फौज तैयार कर भीषण लड़ाई लड़ी.

आदिवासी नायकों की जयंती और विकास लोकार्पण

हमने छीतू किराड़े जी की प्रतिमा का अनावरण कर उनके गौरवशाली इतिहास को जीवंत किया. आदिवासी अंचल में नायकों की जयंती मनाना हमारे लिए दिवाली, दशहरा और भगोरिया जैसा आनंद है. कुछ लोगों को हमारे आदिवासी नायकों के जन्मोत्सव से तकलीफ होती है. आज 250 करोड़ रुपये की लागत से 156 से अधिक विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि-पूजन किया गया. उड़द और सोयाबीन में पीला मोजैक और कीट रोग के कारण 45 करोड़ रुपये के मुआवजे की घोषणा भी की गई.

