जेन-जी टिप्पणी से मचा सियासी घमासान, संजय राउत ने राहुल गांधी का किया बचाव

Ajay Yadav20 September 2025 - 12:32 PM
2 minutes read
Sanjay Raut on Rahul Gandhi :
जेन-जी टिप्पणी से मचा सियासी घमासान, विपक्ष ने राहुल गांधी का किया बचाव

फटाफट पढ़ें

  • संजय राउत ने राहुल गांधी की बहादुरी को सराहा
  • बोले, राहुल में वो साहस है जो पीएम में नहीं
  • प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग पर निशाना साधा
  • सुप्रिया सुले ने माओवादी टिप्पणी को नकारा
  • राहुल ने वोट डिलीट होने के सबूत भी पेश किए

Sanjay Raut on Rahul Gandhi : शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि राहुल गांधी की बहादुरी है कि उन्होंने सैकड़ों पत्रकारों को एक साथ संबोधित किया.

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नए आरोपों और ‘जेन-जी’ टिप्पणी ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है. बीजेपी के हमलों के बीच शिवसेना-यूबीटी और एनसीपी-शरद पवार के नेताओं ने राहुल गांधी का समर्थन किया है. एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि सशक्त लोकतंत्र में हर किसी को बोलने का अधिकार है. संजय राउत ने जेन-जी वाले पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, जो एक संवैधानिक और महत्वपूर्ण पद हैं. उनके पास वह साहस है जो हमारे प्रधानमंत्री में नहीं है. उन्होंने कहा कि सैकड़ों पत्रकारों को एक साथ संबोधित करना राहुल गांधी की बहादुरी को दर्शाता है, जिसे वे लगातार साबित कर रहे हैं.

राजनीतिक पार्टियों की प्रतिक्रिया की जरूरत नहीं

मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, “राहुल गांधी ने प्रेजेंटेशन के जरिए जो डेटा रखा है. मेरा मानना है कि ये आरोप बीजेपी या किसी अन्य पर नहीं हैं, बल्कि यह आरोप चुनाव आयोग पर हैं. राजनीतिक पार्टियो को इस बात की चिंता क्यों होनी चाहिए?” उन्होंने आगे कहा कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है और इसे अपना जवाब देना चाहिए. राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी या किसी अन्य पार्टी को जवाब देने की जरूरत नहीं है.

नई जेनरेशन को माओवादी बताना गलत

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ‘जेन-जी’ टिप्पणी के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें ‘माओवादी’ सोच का बताया. इस पर सुप्रिया सुले ने कहा, “इसमें माओवाद कहां से आया है? जेन-जी मतलब नई जेनरेशन है. ऐसे में मुख्यमंत्री का इस तरह का बयान हास्यास्पद है.”

वहीं राज्यसभा सासंद संजय राउत ने कहा, “राहुल गांधी की आलोचना करने वालों को यह समझना चाहिए कि उन्होंने बार-बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी बात देश के सामने रखी है. पिछले कुछ समय से वह चुनाव आयोग की भ्रष्ट गतिविधियों, धांधलियों और वोट चुराने के तरीकों पर बोल रहे हैं. गुरुवार को उन्होंने दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने सबूत दिए हैं कि किस तरह से एक खास वर्ग के वोट डिलीट किए गए.”

यह भी पढ़ें : दुर्गा पूजा से पहले CM ममता बनर्जी का एक्शन प्लान, विकास और सुरक्षा दोनों पर जोर

