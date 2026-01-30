Uttar Pradeshराजनीतिराज्य

बीजेपी विधायक ने कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव का रोका काफिला, पुलिस ने संभाला मोर्चा

Shanti Kumari30 January 2026 - 6:22 PM
Up News

Up News : उत्तर प्रदेश के महोबा से शुक्रवार को यानी आज एक हलचल मचा देने वाली खबर सामने आ रही है। यहां जिले की चरखारी से बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत ऊर्फ गुड्डू भैया ने कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का काफिल उस वक्त रोक दिया जब वे एक कार्यक्रम से लौट रहे थे। यह घटना रामश्री महाविद्यालय के पास की बताई जा रही है।

मिली जानकारी के मुताबिक, कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जब ‘युवा उद्घोष कार्यक्रम’ में शामिल होकर लौट रहे थे। इसी दौरान बीजेपी विधायक ने अपने क्षेत्र की बदहाल स्थिति को लेकर नाराजगी जताने के लिए उनका रास्ता रोक लिया। विधायक बृजभूषण राजपूत की नाराजगी थी कि जल जीवन मिशन के तहत कई गांवों में पाइपलाइन डालने के लिए सड़कों को खोदा गया, लेकिन मरम्मत ठीक से नहीं कराई गई।

मंत्री से तत्काल कार्रवाई की मांग

इस मुद्दे को लेकर आक्रोशित विधायक और उनके समर्थकों ने कैबिनेट मंत्री को बताया कि इस समस्या से ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मंत्री के सामने विरोध दर्ज कराते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की। हालांकि इस दौरान विधायक समर्थकों और पुलिस के बीच तीखी बहस के कारण स्थिति तनावपूर्ण हो गई

प्रशासन ने संभाला मामला

इस दौरान कुछ देर के लिए वहां हंगामा हुआ। धक्का-मुक्की के कारण अफरा-तफरी का माहौल बन गया। जिसके बाद मौके पर मौजूद सीओ सदर और कोतवाल ने भीड़ पर काबू पाने की कोशिश की और मामला संभाला। फिर मंत्री का काफिला वहां से निकलने में कामयाब रहा।

