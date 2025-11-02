Madhya Pradesh

भोपाल में 6 नवंबर से बिना हेलमेट दोपहिया चलाना पड़ेगा महंगा, सख्त होगी चेकिंग

Ajay Yadav2 November 2025 - 2:09 PM
2 minutes read
Bhopal Traffic rules :
भोपाल में 6 नवंबर से बिना हेलमेट दोपहिया चलाना पड़ेगा महंगा, सख्त होगी चेकिंग

फटाफट पढ़ें

  • भोपाल में अब बिना हेलमेट चलाना महंगा
  • 6 नवंबर से नया ट्रैफिक नियम लागू होगा
  • चालक और पीछे बैठा व्यक्ति दोनों को हेलमेट
  • बार-बार नियम तोड़ने पर लाइसेंस रद्द होगा
  • हादसे रोकने को पुलिस ने सख्ती बढ़ाई

Bhopal Traffic rules : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 6 नवंबर से बिना हेलमेट टू-व्हीलर चलाना महंगा पड़ सकता है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पुलिस ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट (PTRI) ने सभी जिलों को आदेश जारी किया है कि अब चालक के साथ पीछे बैठने वाले को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा और नियम की सख्ती से पालन कराया जाएगा.

चार साल से ऊपर सभी को हेलमेट जरूरी

मीडिया रिपोर्ट के मुताबकि, नए नियम के तहत अब चार साल से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए सार्वजनिक जगहों पर टू-व्हीलर चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा. केवल पगड़ी पहनने वाले सिखों को इस नियम से छूट दी गई है. भोपाल ट्रैफिक पुलिस 23 अक्टूबर से 5 नवंबर तक जागरूकता अभियान चला रही है ताकि लोगों को नए नियमों की जानकारी दी जा सके. अभियान खत्म होते ही 6 नवंबर से नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा. इस दौरान शहर में जगह -जगह चेकिंग की जाएगी. और बिना हेलमेट पकड़े जाने पर चालान के साथ बार-बार नियम तोड़ने वालों का ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है.

इसके साथ ही अफसरों को यह भी चेतावनी दी गई है कि अगर वे नियम तोड़ने वालों को बिना जांच के जाने देंगे, तो उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाएगा. अधिकारियों का कहना है कि इस कदम का उद्देशय सड़क हादसों में बढ़ती मौतों को कम करना और शहर की सड़कों को सभी के लिए सुरक्षित बनाना है.

बिना हेलमेट चालकों पर सख्त निगरानी के निर्देश

PTRI ने अभियान के लिए खास प्रोटोकॉल बनाए हैं. चेकिंग पॉइंट्स पर पर्याप्त स्टॉपर लगाए जाएंगे ताकि कोई भी बिना हेलमेट वाला राइडर न निकल सके. ट्रैफिक पुलिस को सभी कार्रवाई बॉडी-वॉर्न कैमरों से रिकॉर्ड करनी होगी और जुर्माने POS मशीनों से किए जाएंगे. बार-बार नियम तोड़ने वालों की जानकारी ट्रांसपोर्ट विभाग को लाइसेंस रद्द करने के लिए भेजी जाएगी. बिना कार्रवाई छोड़े जाने पर संबंधित पुलिसकर्मी जिम्मेदार होगा. हादसों के आंकड़ों के आधार पर अलग-अलग जगहों पर नियमित चेकिंग की जाएगी और हर दिन की रिपोर्ट PTRI मुख्यालय भेजनी होगी.

PTRI के आंकड़ो के मुताबकि, 2024 में मध्य प्रदेश में 56,669 सड़क हादसे हुए, जिनमें 13,661 लोगों का मौत हुई. इनमें 53.8% मौतें टू-व्हीलर चलाने वालों की हुईं, और उनमें से 82% ने हेलमेट नहीं पहना था. अधिकारियों का कहना है कि यदि राइडर गुणवत्तापूर्ण हेलमेट पहनते, तो कई लोगों की जान बचाई जा सकती थीं.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav2 November 2025 - 2:09 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of मध्य प्रदेश के 70वें वर्ष में विकास की नई उड़ान : सीएम मोहन यादव ने विजन-2047, निवेश और नवाचार का रखा रोडमैप

मध्य प्रदेश के 70वें वर्ष में विकास की नई उड़ान : सीएम मोहन यादव ने विजन-2047, निवेश और नवाचार का रखा रोडमैप

1 November 2025 - 3:22 PM
Photo of ड्रोन टेक्नोलॉजी से नई उड़ान भर रहा मध्य प्रदेश, सीएम मोहन यादव ने किया ड्रोन एक्सपो 2025 का शुभारंभ

ड्रोन टेक्नोलॉजी से नई उड़ान भर रहा मध्य प्रदेश, सीएम मोहन यादव ने किया ड्रोन एक्सपो 2025 का शुभारंभ

31 October 2025 - 9:02 AM
Photo of मध्य प्रदेश में शिक्षा को नई उड़ान, सीएम मोहन यादव बोले– हर बच्चे को मिले बेहतर शिक्षा और समान अवसर

मध्य प्रदेश में शिक्षा को नई उड़ान, सीएम मोहन यादव बोले– हर बच्चे को मिले बेहतर शिक्षा और समान अवसर

31 October 2025 - 8:32 AM
Photo of मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ड्रोन टेक एक्सपो 2025 का किया शुभारंभ

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ड्रोन टेक एक्सपो 2025 का किया शुभारंभ

30 October 2025 - 9:15 PM
Photo of मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव— बच्चों को बेहतर शिक्षा देना राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव— बच्चों को बेहतर शिक्षा देना राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता

30 October 2025 - 9:01 PM
Photo of सीएम मोहन यादव बोले- सरकार विद्यार्थियों के भविष्य और विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध

सीएम मोहन यादव बोले- सरकार विद्यार्थियों के भविष्य और विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध

30 October 2025 - 12:52 PM
Photo of माँ नर्मदा के जल में छोड़े जाएंगे मगरमच्छ, CM यादव ने कहा – पूर्ण हो रहा है संकल्प

माँ नर्मदा के जल में छोड़े जाएंगे मगरमच्छ, CM यादव ने कहा – पूर्ण हो रहा है संकल्प

29 October 2025 - 8:35 PM
Photo of ‘रन फॉर सायबर अवेयरनेस’ में बोले एमपी CM मोहन यादव, नागरिक जागरूक होगा तभी राष्ट्र सुरक्षित होगा

‘रन फॉर सायबर अवेयरनेस’ में बोले एमपी CM मोहन यादव, नागरिक जागरूक होगा तभी राष्ट्र सुरक्षित होगा

29 October 2025 - 8:05 PM
Photo of इंदौर में ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर्स के साथ छेड़छाड़, आरोपी गिरफ्तार और सियासी विवाद तेज

इंदौर में ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर्स के साथ छेड़छाड़, आरोपी गिरफ्तार और सियासी विवाद तेज

26 October 2025 - 11:48 AM
Photo of मां ने दीपावली पर दिया अनोखा उपहार, लीवर देकर बचाई बेटे की जान

मां ने दीपावली पर दिया अनोखा उपहार, लीवर देकर बचाई बेटे की जान

21 October 2025 - 12:24 PM
Back to top button