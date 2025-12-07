Pawan Singh Threat Call : भोजपुरी सुपर स्टार पवन सिंह को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी भरा फोन कॉल आया है। जिसमें उन्हें बॉलीवुड सुपर स्टार सलमान खान के साथ मंच साझा ना करने को कहा गया है। पवन सिंह से मोटी रकम भी मांगी गई है। आरोप के मुताबिक, उनसे मोटी रकम की मांग भी की गई है। डिमांड पूरी नहीं होने पर परिणाम भुगतने की भी बात कही गई है। इस घटना के बाद धमकी की जानकारी सुरक्षा एजेंसियों को दी गई है, जिसके बाद जांच बढ़ा दी गई है।

बिग बॉस ग्रैंड फिनाले में परफॉर्मेंस

सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनी पुरानी है। जिसमे अब पवन सिंह भी रडार पर आ गए हैं। इससे पहले भी पवन सिहं अक्सर विवादों मे नजर आते रहते है। इस समय पवन सिहं भोजपुरी के साथ बॉलीबुड में भी अपने सुपर हिट गानों के लिए जाते है। पवन सिहं को आज यानि 7 दिसंबर को बिग बॉस सेट पर परफॉर्म करना है। जहां उन्हें सलमान खान के साथ स्टेज शेयर करना है। हालांकि वो बिग बॉस के सेट पर जाएंगे या नहीं इसकी पुष्टि नहीं है।

TRP चार्ट पर अच्छा प्रदर्शन

धमकी भरा कॉल ऐसे समय पर आया है जब पवन सिहं फिनाले में जाने की तैयारी कर रहे थे। इससे पहले पवन सिहं अशनीर ग्रोवर के ‘राइज एंड फॉल’ शो मे बतौर मेहमान नजर आए थे। शो ने TRP चार्ट पर अच्छा प्रदर्शन किया और बिग बॉस को भी टक्कर दी, लेकिन कुछ कंटेस्टेंट्स के बीच झगड़े और पर्सनल लाइफ के कारण भी चर्चा में रहा।

