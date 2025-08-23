Bhagwant Singh Mann : पंजाब के मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान ने आज वरिष्ठ पंजाब गुड गवर्नेंस फ़ेलोज़ से अपील की कि वे राज्य सरकार की विभिन्न प्रमुख योजनाओं और कार्यक्रमों के लाभ आम जनता तक पहुँचाने के लिए सेतु का कार्य करें. आज यहां फ़ेलोज़ के साथ विचार-विमर्श सत्र को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इन्हें विभिन्न विभागों में सेवा देने के लिए नियुक्त किया गया है. उन्होंने बताया कि इन्हें पंजाब मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना, नशा विरोधी मुहिम, आम आदमी क्लीनिक, स्कूल ऑफ एमिनेंस आदि प्रमुख योजनाओं की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी.

फ़ेलोज़ को सीधे जनता से जुड़ने की आज़ादी

मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि ये फ़ेलोज़ समर्पित भावना और नवीन दृष्टिकोण के साथ कार्य करते हुए प्रशासनिक परिणामों को बेहतर बनाएँगे तथा जनता से सीधे जुड़कर योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे. उन्होंने उन्हें जमीनी हकीकत से रूबरू होने और लोगों से प्रत्यक्ष संवाद स्थापित करने का आह्वान किया, ताकि योजनाएँ सुचारू और निष्पक्ष रूप से लागू हो सकें.

मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार की ओर से उन्हें पूरा सहयोग मिलेगा. उन्होंने कहा कि फ़ेलोज़ को जनता से सीधा संवाद स्थापित करने की पूरी स्वतंत्रता होगी. उन्होंने कहा कि ये सभी फ़ेलोज़ आईआईटी, आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से शिक्षित हैं और इनके पास जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक ज्ञान और विशेषज्ञता है.

फ़ेलोज़ को जनता-संघ संवाद का सेतु बनने का लक्ष्य

भगतवत मान ने कहा कि वर्तमान समय नए विचारों और चिंतन का युग है. उन्होंने कहा कि दुनिया में कई अरबों डॉलर के उद्योग केवल एक या दो व्यक्तियों के मूल्यवान विचारों से स्थापित हुए हैं. मुख्यमंत्री ने फ़ेलोज़ को राज्य सरकार और जनता के बीच संवाद का सशक्त सेतु बनने की प्रेरणा दी तथा प्रशासनिक निर्णयों की जानकारी जनता तक पहुँचाकर मज़बूत और व्यवहारिक फ़ीडबैक प्रणाली विकसित करने पर बल दिया. उन्होंने कहा कि सकारात्मक सोच और आचरण ही सफलता की कुंजी है.

एक उदाहरण देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने या उनके मंत्रियों ने कभी यह दावा नहीं किया कि सरकारी खज़ाना खाली है, बल्कि अब राज्य के प्रत्येक पैसे का उपयोग विकास और जनता की भलाई के लिए विवेकपूर्ण ढंग से किया जा रहा है. उन्होंने खेद व्यक्त किया कि पूर्व वित्त मंत्रियों की “ख़ज़ाना खाली” जैसी बयानबाज़ी से राज्य के विकास कार्यों में बाधा आई.

युवाओं और नवाचार से पंजाब के विकास पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों ने कभी भी सकारात्मक माहौल बनाने का प्रयास नहीं किया और प्रशासनिक ढांचे को नष्ट कर दिया, जिसके चलते युवाओं को विदेश जाने के लिए मजबूर होना पड़ा. उन्होंने स्पष्ट किया कि वे हमेशा नए विचारों और हटकर सोच को प्रोत्साहित करते रहे हैं. उनका मानना है कि आम आदमी को सक्षम बनाना समय की आवश्यकता है.उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पंजाब में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए नवीन विचारों और नवोन्मेषी पहलों का स्वागत करती है. उन्होंने कहा कि युवाओं के विचारों को पंख देने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं. इससे पहले, कैबिनेट मंत्री श्री अमन अरोड़ा ने सभी गणमान्य लोगों का स्वागत किया.

