I Love Muhammad controversy : बरेली में ‘आई लव मुहम्मद’ विवाद को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों जनसभाओं में नया रुख अपनाया है. उन्होंने ‘आई लव मुहम्मद’ पर सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि किसी को भी धर्म का पालन करने, अपनाने या धर्म से संबंधित विधियों में कोई रोक-टोक नहीं है. लेकिन हिंदू धर्म के पर्व-त्योहारों में अगर किसी ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी.

दंगा करने से पहले दो बार सोचेंगी – योगी

योगी सरकार ने इससे पहले भी कई सख्त चेतावनी दी है कि अगर किसी ने राह चलते राहगीरों को और प्रदेश की महिलाओं व बेटियों से छेड़खानी करने की कोशिश की तो उसे यमराज भी नहीं बचा सकता. वहीं कुछ दिन पहले सीएम योगी ने कहा था कि बरेली में मौलाना भूल गया है कि प्रदेश में किसकी सरकार है. ऐसा सबक सिखाया गया कि आने वाली पीढ़ियां किसी भी पर्व-त्योहार में दंगा करने से पहले दो बार सोचेंगी.

इसके अलावा, सीएम योगी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के मुद्दे को उत्तर प्रदेश उपचुनाव से पहले आगरा की जनसभा में उठाते हुए कहा था: “बंटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे.”

क्या है पूरा मामला

करीब चार दिन पहले, यानी शुक्रवार को, बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र में कुछ मुस्लिम लोग जुमे की नमाज के बाद वापस लौट रहे थे. इसी बीच चौराहे पर ‘आई लव मोहम्मद’ के बैनर के साथ नारेबाजी करने लगे. इससे आसपास के लोगों में दहशत पैदा हो गई और माहौल बिगड़ने लगा.

सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और सख्त कदम उठाते हुए मौलाना तौकीर रजा को फाइक एंक्लेव के पास आवास में बंद कर दिया. स्थिति को देखते हुए मौलाना के आवास के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया. इसके बाद पुलिस विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे.

