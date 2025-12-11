Barabanki Accident : उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बाराबंकी में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है, बाराबंकी के हैदरगढ़ कोतवाली क्षेत्र में डीह गांव के पास तेज रफ्तार से आ रही ब्रेजा कार ने पहले से खड़ी वैगनआर कार को जोरदार टक्कर मारी. टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों कारों में आग लग गई. इस भीषण हादसे में एक ही परिवार के पांच लोगों की जलकर मौत हो गई.

स्थानीय लोंगो ने बताया कि वैगनआर कार के दरवाजे लॉक होने की कारण कार में बैठे लोग बाहर नहीं निकल सके. कार में फंसे लोग मदद की गुहार लगा रहे थे, लेकिन आग इतनी तेज थी कि कोई मदद के लिए आगे नहीं बढ़ सका. बताया गया कि मरने वाला परिवार आजमगढ़ में तैनात सिपाही का परिवार था, जिसमें पत्नी, 3 बेटियां और एक पुत्र थे. सभी की जिंदा जलकर मौत हो गई.

DM ने की हादसे में 5 लोगों की मौत की पुष्टि

बाराबंकी जिले के अपर मुख्य चिकित्साधिकारी लव गुप्ता ने बताया कि हादसे में मृत हुए पांच लोगों के शव सीएचसी हैदरगढ़ लाए गए थे. इसके अलावा, इसी परिवार के पांच लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. घायल परिवार दिल्ली का रहने वाला बताया जा रहा है. जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने भी इस घटना की पुष्टि करते हुए पांच मृतकों की जानकारी दी है.

हादसे में यूपी सिपाही की पत्नी और चार बच्चों की मौत

पुलिस अधीक्षक विजयवर्गीय ने बताय कि वाराणसी के रहने वाले जावेद अशरफ अभी आजमगढ़ जिले में यूपी पुलिस में सिपाही के पद पर तैनात हैं. बुधवार को उनकी 49 वर्षीय पत्नी गुलिस्ता परवीन , अपनी 3 बेटियों 22 वर्षीय समरीन, 10 वर्षीय इलमा, 8 वर्षीय इस्मा,और 10 वर्षीय बेटे जियान थे, जो आजमगढ़ से लखनऊ के लिए वैगनआर कार में सवार होकर जा रहे थे. वाहन जावेद के साले मऊ जिले के निवासी जिशान 30 वर्षीय चला रहे थे.

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा

उन्होंने बताया कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर किलोमीटर 55.600 के पास वैगनआर कार रोककर लोग पानी पी रहे थे. इसी दौरान आजमगढ़ की ओर से आ रही एक दूसरी तेज रफ्तार कार सीधे वैगनआर से टकरा गई. जोरदार टक्कर और तेज आवाज के बाद स्थानीय लोगों का ध्यान घटना की ओर गया, तो उन्होंने देखा कि कार में आग लग गई थी. लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे, और यूपीआईडी व पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई. हादसे में वैगनआर कार से दो लोगों को बाहर निकाला जा सका, जबकि तीन लोग कार के अंदर ही फंस गए. वाहन चालक जिशान को छोड़कर सिपाही की पत्नी और चारों बच्चों की मौत मौके पर ही हो गई.

एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक बाधित

उन्होंने यह भी बताया कि दूसरी कार में सवार दिल्ली के दक्षिणपुरी निवासी दीपांशु मिश्रा (24), उनकी बहन दीप्ति मिश्रा (16), और परिवार की तृप्ति मिश्रा (17) तथा प्रगति मिश्रा (23) को गंभीर स्थिति में केजीएमयू लखनऊ रेफर किया गया है. कुछ समय के लिए एक्सप्रेसवे पर यातायात बंद रहा, लेकिन फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पा लिया गया. मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम भेज दिया गया है .

